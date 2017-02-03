Сумеко объявлена дистрибьютором квадроциклов TGB в России

КОМПАНИЯ СУМЕКО ПОЛУЧИЛА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ДИСТРИБЬЮТОРСТВО БРЕНДА КВАДРОЦИКЛОВ TGB в России и Казахстане.

Основанный в 1978 году, концерн TGB занимает лидирующие позиции среди мировых производителей внедорожной техники. На производственных мощностях, расположенных в Тайвани, производятся квадроциклы, скутеры и сельскохозяйстве нная техника. Компания имеет два завода, 400 человек в штате и более 30 лет опыта в качестве ключевого производителя. Завод TGB является одним из самых известных тайваньских OEM-производителей (производителей оригинального оборудования) в мире, имея многолетний опыт производства и поставки структурно сложных компонентов и запчастей для скутеров Vespa. Кроме того, TGB завоевали репутацию надежного и качественного производителя бесступенчатых коробок передач, широко используемых производителями мировых брендов техники для активного отдыха, среди которых Piaggio, Rotax, Peugeot, Minarelli, Morini, Polaris и SYM.

Команда инженеров TGB максимально сфокусирована на контроле качества, чтобы уровень доверия потребителя к продукту оставался на самом высоком уровне. Каждая единица техники подвергается тщательной проверке, многократным тестам и проверке качества как во время сборки, так и на финальной стадии производства.

Налаженная дилерская сеть и клиентская поддержка в более 50 стран мира позволила бренду TGB завоевать симпатии сотен тысяч поклонников среди любителей активного отдыха. Так, в дистрибьюторы бренда в Германии и Франции прочно занимают первые позиции на рынке в своих классах.



С марта 2017 года поставлять продукцию TGB на российский рынок будет компания Сумеко. Будучи эксклюзивными дистрибьюторами американских снегоходов и квадроциклов Arctic Cat, итальянских скутеров Vespa Piaggio Group и японских подвесных лодочных мотором Tohatsu в России, Казахстане и Белоруссии, Сумеко имеют большой опыт на российском рынке техники активного отдыха с 2003 года. На сегодняшний день дилерская сеть компании насчитывает более 200 центров по все стране, работа с которыми налажена благодаря эффективной логистической системе.

В 2017 году компания Сумеко начнет представление бренда TGB с презентации двух моделей Blade 1000 LTD EPS и Blade 600 LTD EPS — универсальные внедорожники, с хорошей управляемостью, прекрасно подходящие как для коммерческого использования, так и в целях активного отдыха. Ключевые характеристики моделей: грузовые передний и задний багажники, усиленный передний бампер, фаркоп, защита рук, мультифункционал ьный электронный дисплей яркая оптика, двухместный, большой бак, вариаторная трансмиссия и долговечные привода.