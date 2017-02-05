Краш-тест УАЗ «Патриот»: опубликованы видео и результаты

Обновлённую версию ульяновского внедорожника по методике ARCAP подвергли двум независимым и одному заводскому краш-тестам

Краш-тест по российской методике ARCAP — это фронтальный удар автомобиля на скорости 64 км/ч в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий передок легковушки. Поскольку встречные столкновения редко происходят лоб-в-лоб, во время краш-теста испытуемая машина врезается только частью передка — перекрытие составляет 40%.

Как сообщает «Авторевю», для повышения пассивной безопасности Ульяновский автозавод существенно доработал конструкцию «Патриота». Под сиденьями появились вторые «минилонжероны», левая передняя стойка кузова стянута болтами, увеличено число точек крепления кузова.

В салоне — новая травмобезопасная передняя панель, закрепленная на мощной поперечине, новая рулевая колонка, способная компенсировать до 140 мм перемещения рулевого механизма, а также ремни, оснащённые преднатяжителями и ограничителями усилия, плюс подушки водителя и пассажира.

По методике ARCAP исследователям пришлось провести сразу пару краш-тестов вместо одного. Первый — на скорости 64,9 км/ч, когда «Патриот» заработал 4,4 балла и одну звезду. Хотя уазовцы ожидали, что обновлённый внедорожник наберёт восемь-десять баллов из 16 возможных.

УАЗ предложил «признать условия краш-теста некорректными и аннулировать его результаты», поскольку опорная плита, к которой крепится деформируемый барьер, возвышается над ним на 200 мм, а в требованиях методики Euro NCAP, на основе которой разработан рейтинг ARCAP, прописано, что плита должна быть выше не более чем на 75 мм

В результате допущенных отклонений от методики УАЗ «Патриот» получил сильный жесткий удар по линии капота и элементов верхней структуры брызговиков кузова, после чего произошло непрогнозируемое перераспределение нагрузок на основание ветровой стойки, крепление поперечины рулевой колонки, что, в свою очередь, привело к увеличенным перемещениям рулевого колеса, повлиявшего на критерий травмирования шеи

Разница в следующем. Первый удар (с высоким барьером) «можно считать столкновением с кроссовером или внедорожником аналогичной массы», а второй (с низким барьером) — это, например, авария с «Мерседесом» S-класса.

По итогам второго краш-теста обновлённый «Патриот» получил 5,3 балла, одну звезду и один «крест» на контуре водителя — за высокий риск для жизненно важных органов. Таким образом, внедорожник встал на 21-е место из 38.



Похожий результат показали Lada Kalina образца 2005 года (без подушек безопасности), которая заработала 5,6 балла, и китайский хэтчбек Chery QQ, получивший 4,9 балла: обе машины также «убили» своих водителей. Правда, в случае аварии владелец «Патриота» может уповать на немалую — почти 2 тонны — массу.

Важно, что разбитые «уазики» были на 18-дюймовых колёсах. А фирма Takata (поставщик оборудования безопасности) проводила отладочные испытания на 16-дюймовых. И, похоже, два дюйма разницы «драматически увеличили степень разрушений».

P.S. УАЗ, проведя собственный краш-тест «16-дюймовых машин» по аналогичной методтике, заявил, что «Патриот» получил 11 баллов. Правда, независимых экспертов насторожило, что подушки во время «фирменного» удара выстрелили на восемь миллисекунд раньше.