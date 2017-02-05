В России стартовали продажи обновленного кроссовера Toyota Highlander

После обновления Toyota Highlander получил более крупную и выразительную радиаторную решетку, измененную оптику и бамперы, а также новые 19-дюймовые колесные диски. Добавлены и три новых цвета кузова — серебристый, коричневый и темно-красный. В салоне появилась новая отделка с кожей коричневого цвета, при этом сохранены вентиляция передних сидений (уже в базе) и фоновая подсветка салона.

Под капотом теперь 3,5-литровый бензиновый V6 серии 2GR-FKS с комбинированной подачей топлива D-4S (сочетает прямой и распределенный впрыск) и отдачей в 249 л.с. и 356 Нм. Мотор трудится в связке с новым 8-ступенчатым автоматом (раньше было 6 ступеней) и полным приводом. С этим мотором разгон до 100 км/час занимает 8,8 секунды, максимальная скорость — 180 км/час. Двигатель адаптирован под работу в том числе и на 92-м бензине.

Обновленный 7-местный Highlander пока доступен в России только в двух комплектациях: «Престиж» за 3 635 000 рублей и «Люкс Safety» за 3 789 000 рублей.

В базовое оснащение входят галогенные фары, покрышки 245/55 R19 с литыми дисками, подогрев руля, лобового стекла и сидений, 3-зонный климат-контроль, зеркала с подогревом и сервоприводами, отделка сидений перфорированной кожей (передние – с сервоприводами и памятью), сервопривод багажной двери, бесключевой доступ в салон и запуск мотора, круиз-контроль, датчики света, дождя и давления в шинах, а также камера заднего вида. Сюда же входят мультимедийная система с русифицированной навигацией и 8-дюймовым сенсорным экраном, а также аудиосистема с 6 колонками.

За безопасность отвечают 8 подушек, комплекс «ЭРА-Глонасс»,системы стабилизации и мониторинга слепых зон, ассистент выезда с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения, функции помощи при старте в гору или спуске по уклону.

Топовая комплектация «Люкс Safety» дополнена 4 камерами кругового обзора с функцией «прозрачный автомобиль» и аудиосистемой JBL с 12 колонками. Сюда же входит и пакет безопасности с адаптивным круиз-контролем, функциями слежения за усталостью водителя и положением на полосе, системой предупреждения о фронтальном столкновении с автоматическим торможением, распознавателем дорожных знаков и автоматическим переключателем дальнего света на ближний.