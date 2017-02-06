Вседорожный «Мерседес» E-Класса оказался дороже Audi A6 allroad

На сайте российского офиса компании Mercedes-Benz появились цены на вседорожную версию универсала E-Class последнего поколения — All-Terrain. Модель оценили в 3 миллиона 990 тысяч рублей, что на 140 тысяч рублей дороже по сравнению с Audi A6 allroad.

В представительстве Mercedes-Benz «Мотору» подтвердили, что пока полноприводная модель будет предлагаться с единственным двигателем — четырехцилиндровым турбодизелем мощностью 194 лошадиные силы. Мотор сочетается только с девятидиапазонной автоматической коробкой передач.

Как отметили в Mercedes-Benz, прием заказов на модель уже открыт, но первые автомобили появятся в России только весной.

E-Class All-Terrain — первый вседорожный универсал Mercedes-Benz. Модель укомплектована пневмпоподвеской, благодаря которой величина дорожного просвета может меняться в диапазоне от 121 до 156 миллиметров. В нижнем положении All-Terrain на 29 миллиметров выше по сравнению со стандартным универсалом.

Для вседорожной модификации также предлагается шестицилиндровый дизельный мотор, который выдает 260 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Когда в РФ появится версия с таким двигателем, неизвестно.