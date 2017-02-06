Американец на пикапе застрял в бушующем океане

В США экстренные службы с помощью вертолета спасли водителя, застрявшего посреди шторма. Владелец пикапа Nissan двигался по волнорезу в заливе Гумбольдт на севере Калифорнии. В какой-то момент огромные волны начали сбивать автомобиль с поверхности волнореза.

О произошедшем рассказал Тайлер Уайтсайд — фотограф, который в тот день снимал шторм. Сначала Уайтсайду показалось, что водитель пикапа собирается покончить жизнь самоубийством, однако позже он заметил регистрационные знаки другого штата. Вероятно, человек не знал, насколько опасно было находиться на волнорезе во время шторма.

Происходящее заметили люди на побережье и вызвали службу спасения. Сперва спасатели собирались доехать до места, но вскоре решили вызвать вертолет — волны практически отрезали дорогу.