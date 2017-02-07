«Супер-Гелендваген» превратили в роскошный кабриолет Mercedes-Maybach

Мы уже писали о том, что Mercedes-Benz готовится показать G-Класс c открытым верхом, который станет еще одним членом семейства «Супер-Гелендвагенов» с боевыми шасси. Все оказалось еще интереснее. Как сообщает издание Auto.Mail, журналистам которого удалось познакомиться с новинкой, это и есть первый внедорожник под именем «Майбах». Самый роскошный «Гелендваген» в истории модели получил имя Mercedes-Maybach G650 Laundalet.

Новый внедорожный «Майбах» выполнен в кузове ландолет (раньше в таком форм-факторе выпускался седан Maybach 62 s Landaulet). Автомобиль имеет жесткую крышу только до центральной стойки, а пассажирский отсек оборудован мягким складным верхом. Два раздельных задних кресла сместили максимально назад, чтобы обеспечить огромный запас пространства для ног. Передний ряд сидений отделен специальной перегородкой с опускающимся стеклом.

Mercedes-Maybach G650 Laundalet хоть и напоминает больше шестиколесного монстра G 63 6×6 без одной задней оси, но построен на растянутой платформе «квадратного» Mercedes-Benz G 500 4×4² (колесная база составляет 3428 мм). Соответственно, автомобиль обзавелся усиленной подвеской, мостами портального типа, понижающим рядом трансмиссии и 3 дифференциалами со 100-процентной блокировкой. А вот сдвоенные амортизаторы этой версии оказались ни к чему.

А вот двигатель у него как раз не «пятисотый», а мощнейший 6-литровый V12 с отдачей 612 л.с. и 1000 Нм — как у G 63 6×6. Причем, у всех экземпляров внедорожника будет одинаково роскошное оснащение, а будущему владельцу останется лишь выбрать цвет кузова.

Премьера роскошного «Гелендвагена-Майбаха» состоится на автомобильной выставке в Женеве. Издание сообщает, что G650 Laundalet будет выпущена строго лимитированным тиражом в 99 экземпляров, каждый из который, наверняка, будет продан уже в первый день работы автосалона. Все подробности о первом внедорожном кабриолете Mercedes-Maybach будут раскрыты совсем скоро.