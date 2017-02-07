General Motors запатентовал новый механизм для пикапов

Изменения в конструкцию внедорожников могут быть внесены уже к концу следующего года

Концерн General Motors запатентовал новую конструкцию задней двери для своих пикапов, сообщает Foxnews. Заявка американского автопроизводителя была подана в патентное бюро еще 20 декабря 2016 года. Издание не исключает, что новой конструкцией могут начать комплектоваться модели с конца 2018 года.

Предполагается, что запатентованный GM механизм должен облегчить водителям доступ в кузов пикапа. Конструктивные изменения предлагается внести в заднюю дверь. В частности, по задумке General Motors, часть двери багажника будет откидываться, превращаясь таким образом в ступеньку. Как следует из описания патентной заявки, раскладываться задняя дверца будет вручную.

Издание предполагает, что новый механизм может появиться, в первую очередь, на пикапах Chevrolet Silveradо и GMC Sierra.