Volvo Cars отмечает 20 лет с начала внедрения систем полного привода

«В Швеции про автомобили Volvo говорят «framkomlighet», что значит «можно добраться куда угодно независимо от погодных условий». Это важная часть нашего наследия. Такая характеристика точно описывает, кто мы и откуда. Недавно мы стали устанавливать систему полного привода с использованием электромоторов в наших ведущих моделях — это позволило добиться повышения мощности и улучшения ездовых качеств автомобилей», — говорит Хенрик Грин (Henrik Green), старший вице-президент по исследованиям и разработкам Volvo Cars.

Совершенствование и развитие технологий полного привода позволяют повысить качество управления автомобилем, обеспечить стабильное поведение машины и устойчивое сцепление с дорогой. В результате водитель чувствует себя еще более уверенно за рулем, автомобиль становится более динамичным, а расход топлива сокращается.

«Внедрение технологий электрификации позволит сделать систему полного привода еще более гибкой в применении. Это уже хорошо заметно на примере нашей модификации XC90 T8 Twin Engine, где колеса заднего моста приводятся в движение электромотором. Когда мы перейдем к полностью электрическим автомобилям и другим видам передачи тяги на колеса, мы сможем добиться более точного управления каждым электромотором и колесом с учетом особенностей дорожного покрытия или требуемого стиля вождения», — добавляет Хенрик Грин.

По мере совершенствования технологии полного привода снизился вес механической части системы и повысилась ее эффективность. С внедрением эффективной технологии Active On Demand (активация полного привода по мере необходимости) все четыре колеса находятся под контролем системы, а передача крутящего момента на задние колеса осуществляется в момент необходимости. Тяга контролируется системой таким образом, чтобы обеспечить оптимальные параметры управления, стабильного поведения автомобиля на дороге и сцепления с дорогой в любой момент времени. Современная механическая система полного привода Volvo Cars представлена модульной конструкцией и используется на всех моделях Volvo.

«Мы понимаем нужды наших клиентов. Понимаем, что им нужна гибкая система полного привода, которая быстро в автоматическом режиме адаптируется к реальным условиям движения в любых погодных условиях. Система полного привода – это во многом технология обеспечения безопасности, от которой зависят динамические характеристики автомобиля. Поэтому мы стремимся предложить нашим клиентам уверенное, сбалансированное и доставляющее удовольствие управление автомобилем, когда водитель ощущает полный контроль над ситуацией», — говорит Хенрик Грин.

В настоящее время среди всех заказанных в Швеции новых моделей 90-й серии доля полноприводных модификаций составляет более 50%. Для всего модельного ряда автомобилей Volvo Cars этот показатель превышает 40%.

Volvo приступила к разработкам и испытаниям систем полного привода более 20 лет назад. Первым полноприводным Volvo, который пошел в серийное производство, был универсал Volvo 850. Производство этой модели началось в мае 1996 года. Это был Volvo 850 с двигателем I5T объемом 2,5 л и мощностью 193 л.с. Двигатель оснащался турбонагнетателем и сочетался с пятиступенчатой механической КПП.

Затем последовал полноприводный Volvo V70, который унаследовал многие решения модели 850. В тот же год Volvo представила первую модель Cross Country – V70XC. Начиная с этой модели, компания приступила к выпуску совершенно нового типа автомобилей, которые отличались мускулистым дизайном и превосходными ездовыми характеристиками, позволявшими чувствовать себя одинаково уверенно как на дорогах с хорошим покрытием, так и на бездорожье.

Volvo Cars приступила к реализации своей программы полноприводных моделей одновременно с разработкой первого поколения XC90. Новый внедорожник был представлен публике в 2002 году на международном автосалоне в Детройте (США) и впоследствии завоевал множество наград. Первое поколение XC90 комплектовалось опциональной системой полного привода Haldex Traction Generation 2 и турбированным бензиновым двигателем 2.5T. Версия внедорожника с 3,2-литровым мотором T6 оснащалась системой полного привода уже базовой модификации.