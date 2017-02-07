В последнее время в прессе можно было прочитать о том, что Mercedes-Benz скоро может прекратить производство знаменитого G-класса и представит модель нового поколения.

Разумеется, этот вопрос волновал и нас. Однако спешим успокоить поклонников «классики»: G-класс будут выпускать еще очень долго. Об этом редактору «Авто Mail.Ru» рассказал Иан Джеймс, руководитель по маркетингу линейки G-класс.