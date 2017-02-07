В последнее время в прессе можно было прочитать о том, что Mercedes-Benz скоро может прекратить производство знаменитого G-класса и представит модель нового поколения.
Разумеется, этот вопрос волновал и нас. Однако спешим успокоить поклонников «классики»: G-класс будут выпускать еще очень долго. Об этом редактору «Авто Mail.Ru» рассказал Иан Джеймс, руководитель по маркетингу линейки G-класс.
Мы будем делать этот автомобиль так долго, пока его покупают. А покупают его сейчас хорошо. Будем менять моторы, коробки, подстраиваться под новые регламенты, но машина будет жить.
Кстати, сейчас самая популярная версия G-класса в мире — это Mercedes-AMG G 63 (в России она стоит 11,6 млн рублей).
После ухода Land Rover Defender у нашего G-класса по сути не осталось конкурентов. И это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. У G-класса масса поклонников во всем мире, которые ценят этот автомобиль за надежность и проходимость.