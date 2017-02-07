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События 4х4   7 февраля 2017    1

Начало туристического сезона на международной выставке MITT 2017

 Приглашаем всех с 14 по 16 марта в «Экспоцентр» на Международную выставку MITT / «Путешествия и туризм» – самую масштабную выставку представителей турбизнеса из российских регионов и всего мира, на своего рода «витрину» туристических возможностей России.
Кстати сказать, MITT ходит в 5-ку крупнейших туристических выставок планеты и по праву признана международным туристическим сообществом.

Выставка MITT 2017 займет 7 выставочных залов и павильонов московского выставочного центра и представит около 2000 участников из 185 стран и регионов мира:

  • Страны Африки, Азии, Америки, Ближний Восток, острова – павильон 1·       

  • Страны Европы и Средиземноморья – павильон 2 залы 1 и 2

  • Intermed – услуги по лечению за рубежом — павильон 2 зал 2

  • Раздел IT в туризме — галерея

  • Россия и СНГ: операторы по внутреннему туризму, отели, круизы, курорты и регионы – павильон 2 зал 3

  • Турция: Министерство туризма и отели – павильон 8 зал 1

  • Турецкие отели, туроператоры, авиакомпании  – павильон 8 зал 2

  • Многопрофильные туроператоры, турецкие отели – павильон 8 зал 3

Внимание! Для бесплатного посещения выставки используйте специальный промо-код: mitt17iATDU

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