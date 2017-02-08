Jeep прощается с внедорожником Wrangler хардкорной модификацией

Новое поколение культового внедорожника должно появиться в продаже самое позднее в следующем году. Нынешний Wrangler уходит на пенсию под фанфары: американцы представили экстремальную модификацию внедорожника, которая получила название Wrangler Rubicon Recon.

Компания Jeep показала особую модификацию внедорожника Wrangler, которая называется Rubicon Recon. От базовой версии модели новинка отличается улучшенными внедорожными возможностями.

Jeep Wrangler Rubicon Recon получил доработанный передний мост, сверхпрочную литую защиту переднего и заднего дифференциалов, а также укороченные и усиленные пороги, которые позволяют устанавливать 35-дюймовые колеса.

Новинка оснащается системой полного привода с раздаточной коробкой Rock-Trac, понижающим рядом коробки передач, а также блокировками переднего и заднего дифференциалов. Wrangler Rubicon Recon будет предлагаться с 3,5-литровым V6 в паре с механической, так и с автоматической коробкой передач.

На выбор клиентам предложат семь вариантов окраски кузова внедорожника, который будет доступен как с тремя, так и с пятью дверьми. Базовое оснащение спецверсии предполагает увеличенный на 1,25 сантиметра дорожный просвет, а также наличие 17-дюймовых колесных дисков с покрышками BF Goodrich KM.

В перечень оборудования Jeep Wrangler Rubicon Recon также входят аудиосистема с восемью динамиками, кожаная отделка кресел, подогрев сидений, виниловая отделка подлокотников, а также дополнительные приборы, показывающие, например, давление масла, температуру охлаждающей жидкости и давление в шинах.

Продажи модели в США начнутся до конца февраля. Трехдверную версию Wrangler Rubicon Recon оценили в 39 тысяч 145 долларов, а пятидверную — в 42 тысяч 945 долларов.

На российском рынке Jeep Wrangler предлагается как с трех-, так и с пятидверным кузовом. В первом случае цены на модель начинаются с 3 миллионов 115 тысяч рублей, во второй — с 3 миллионов 220 тысяч рублей.