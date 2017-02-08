Появились первые изображения нового Ford Expedition

В сети появились первые изображения внедорожника Ford Expedition следующего поколения. Видеоролики с этим автомобилем раньше времени опубликовало издание Truck Trend, потом удалив их через некоторое время. Однако сайт Jalopnik успел сделать скриншоты.

О новом Expedition пока известно лишь то, что внедорожник получит модернизированное шасси пикапа F-150 и полностью алюминиевый кузов, который позволит значительно снизить массу модели (сейчас она весит более 2,5 тонны).

Также есть изображение интерьера нового внедорожника. Модель получит систему автопарковщика и шайбу выбора режимов работы трансмиссии вместо традиционного рычага.

Ford Expedition текущего поколения оснащается 3,5-литровым турбированным двигателем V6 семейства EcoBoost, развивающим 370 лошадиных сил и 570 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее предполагалось, что в серии новый внедорожник появится в 2018 году.