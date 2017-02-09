Предсерийный УАЗ конкурент «Газели»

Житель Ульяновска сфотографировал полноприводный вариант будущего 3,5-тонного грузовичка марки УАЗ
Напомним, что весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны — УАЗ взялся развивать семейство «Карго» — так называется бортовая версия «Патриота», способная перевозить 725 килограммов груза.
Сборка первых серий будущего конкурента «Газели» намечена на апрель 2017 года — к этому сейчас вовсю готовятся и завод, и поставщики, а потому новинка не впервые становится добычей фотографов. В частности, сегодня машину сумел заснять читатель «Авто Mail.Ru» Иван Седов.
Судя по снимкам и описанию, от «Патриота» и стандартного «Карго» грузовичок будет отличаться 3-местным салоном (вместо одинарного пассажирского кресла установят сдвоенное), бампером и фарами другой формы — с такой внешностью новый «уазик» похож на Nissan Navara прошлого поколения.
Любопытно, что будущий конкурент «Газели» отличается односкатной (!) ошиновкой — во всяком случае, это касается полноприводной версии, хотя должна появиться и заднеприводная. Предполагалось, что будет и другой задний мост, но на фотографии мост стандартный, уазовский, хоть и с другими ступицами.
Что касается остальных технических особенностей: УАЗ грузоподъёмностью 1,5 тонны должен получить собственную раму, доработанный рулевой механизм и более мощный двигатель ЗМЗ. Сейчас патриотовский мотор развивает 135 л.с., но после обновления «четыреста девятый» станет мощнее — изменятся фазы газораспределения и степень сжатия.