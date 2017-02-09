Ford рассекретил новое поколение рамного Expedition

Новый Ford Expedition построен на платформе пикапа Ford F-150, соответственно, в основе его конструкции лежит традиционная рама. Однако, благодаря применению новых материалов и основательно переработанному кузову (он теперь по большей части сделан из алюминия) внедорожник стал легче примерно на 160 кг. Полный вес новинки пока не называется.

При этом он еще и увеличился в размерах, хоть и не слишком заметно: в длину Expedition вырос на 10 см, а колесная база увеличилась на 7,6 см, а кузов и рама, как заявляет производитель, стали значительно жестче.

Ford Expedition будет оснащаться только одним мотором – 3,5-литровым V6 из семейства EcoBoost. Отдача его официально пока не уточнена, но компания уже пообещала, что мотор будет развивать больше, чем 365 л.с., которыми располагал внедорожник предыдущего поколения. Ожидается, что новый Expedition сможет перевозить на буксире грузы весом до четырех тонн. Мотору предстоит работать с новой 10-ступенчатой автоматической КПП, а вот система полного привода будет доступна только в качестве опции. Правда, попутно Expedition получит еще и понижающую передачу.

Внедорожник будет предлагаться в вариантах с 8 посадочными местами или 7 индивидуальными креслами. В интерьере Expedition появились 17 держателей для стаканов или бутылок, 6 портов USB, 4 12-вольтовых розетки, точка доступа в интернет по wi-fi с радиусом покрытия в 15 метров (для обеспечения доступа в сеть, например, в палаточном лагере) и тому подобное. Кроме того, в список опций вошли мультимедийная система Sync 3 с 8-дюймовым монитором на центральной консоли и дисплеями для задних пассажиров, система кругового обзора, акустика B&O, функция Advanced Cargo Manager (с ее помощью часть пола багажника можно превратить в дополнительную полку) и внушительный набор водительских ассистентов.

Ожидается, что детальные характеристики нового внедорожника компания Ford раскроет во время премьеры, которая состоится на ближайшей выставке в Чикаго.