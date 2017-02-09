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События 4х4   9 февраля 2017    64

«Клуб 4х4» в лидерах продаж по данным АРПП

Друзья!

Не в силах сдержать переполняющие нас эмоции, спешим поделиться новостью промежуточного голосования конкурса АРПП «Лидер продаж».

Согласно данным Ассоциации Распространителей Печатной Прессы cреди 60 тыс. печатных СМИ России журнал «Клуб 4х4» (4x4Club) стал одним из лучших и номинируется в группе «Автомобильные издания»  в ежегодном конкурсе  «Лидер продаж» по проданным в 2016 году тиражам. Конкурсное голосование в номинациях было проведено среди распространителей печатной прессы в 85 субъектах РФ.

Что это значит для нас?

— журнал о внедорожниках и активном образе жизни всерьёз конкурирует с ведущими общеавтомобильными изданиями и издательскими домами, опередив в гонке многие известные журналы. Как и во всём мире, рынок сегментируется и, по нашему мнению, в России почти не осталось аудитории, интересующейся автомобилями  как таковыми, в независимости от их класса, бюджета и прочего   

— мы вошли в десятку лидеров продаж в 2016 году из более, чем двадцати участвовавших в конкурсе изданий

— популярность журнала среди читателей растёт благодаря уникальному и тщательно подобранному контенту. Более того, на фоне падающего рынка, объём и тираж «Клуба 4х4» не уменьшается

 
Благодаря постоянной работе с читателями, посетителями официального сайта журнала и социальных сетей VKontakte, Facebook, Instagram и Youtube по принципу обратной связи, нам удалось добиться успехов и изо дня в день выдавать почти миллионной аудитории «Клуб 4х4» самое лучшее, что есть в мире внедорожников, кроссоверов, тюнинга и путешествий.

Подробнее о конкурсе «Лидер продаж»: http://www.arpp.ru/pressr/281795-prodolzhaetsya-rabota-po-opredeleniyu-laureatov-konkursa-lider-prodazh-2016.html

Спасибо вам, друзья!


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