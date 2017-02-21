Новый грузовик марки УАЗ: свежая порция

В Ульяновске снова сфотографировали полноприводный вариант будущего 3,5-тонного грузовичка семейства «Карго»
Напомним, что весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны и грузоподъёмностью 1 500 кг — УАЗ взялся развивать семейство «Карго», так называется бортовая версия «Патриота».
Сборка первых серий будущего конкурента «Газели» намечена на апрель 2017 года — к этому сейчас вовсю готовятся и завод, и поставщики, а потому новинка не впервые становится добычей фотографов. В частности, сегодня машину сумел заснять член сообщества «Автогур 73».
Любопытно, что достоянием неизвестного «фотошпиона» стала двухместная версия автомобиля, хотя ранее житель Ульяновска Иван Седов сфотографировал 3-местный вариант грузовичка — с широким пассажирским диваном вместо одиночного кресла.
Заснятый на одной из улиц Ульяновска экземпляр грузовика имеет полноприводное шасси — на одном из снимков виден поворотный кулак переднего моста со ШРУСом, однако ожидается, что «Карго» будет выпускаться и в заднеприводном исполнении.
Чтобы обеспечить новинке необходимую маневренность, усовершенствованы поворотные кулаки, которые затем достанутся «Патриоту». Притом выпуском новых деталей моста займётся Заволжский моторный завод — предприятие «посягнуло» на выпуск элементов трансмиссии.
Кроме того, специально для «полуторки» создаётся модернизированная версия бензинового двигателя ЗМЗ-409. Сейчас патриотовский мотор развивает 135 л.с., но после обновления «четыреста девятый» станет мощнее — изменятся фазы газораспределения и степень сжатия.