Новый грузовик марки УАЗ: свежая порция

Напомним, что весной этого года на конвейер Ульяновского автозавода встанет новый развозной грузовичок полной массой 3,5 тонны и грузоподъёмностью 1 500 кг — УАЗ взялся развивать семейство «Карго», так называется бортовая версия «Патриота».

Сборка первых серий будущего конкурента «Газели» намечена на апрель 2017 года — к этому сейчас вовсю готовятся и завод, и поставщики, а потому новинка не впервые становится добычей фотографов. В частности, сегодня машину сумел заснять член сообщества «Автогур 73».

Любопытно, что достоянием неизвестного «фотошпиона» стала двухместная версия автомобиля, хотя ранее житель Ульяновска Иван Седов сфотографировал 3-местный вариант грузовичка — с широким пассажирским диваном вместо одиночного кресла.

Заснятый на одной из улиц Ульяновска экземпляр грузовика имеет полноприводное шасси — на одном из снимков виден поворотный кулак переднего моста со ШРУСом, однако ожидается, что «Карго» будет выпускаться и в заднеприводном исполнении.