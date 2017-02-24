Из универсала Logan сделали вседорожник

По сравнению с обычной версией, у Logan MCV Stepway клиренс увеличен на 50 мм (до 174 мм), облегчающий жизнь универсала на грунтовках. От повреждений вне дорог кузов и колесные арки прикрыты накладками из некрашенного пластика. Из других внешних отличий — вставки под металл в бамперах.

Из отличий в салоне — обивка сидений в стиле Sandero Stepway. В Европе новинка будет доступна только в топовой комплектации Laureate, в оснащение которой входят мультимедийная система Media Nav Evolution с навигацией, климат-контроль, камера заднего вида с датчиками парковки и система помощи при старте в гору.

Двигатели- дизельный и бензиновый агрегаты отдачей по 90 л.с. Дизель сочетается только с 5-ступенчатой МКПП, бензиновый мотор — с «механикой» или «роботом».