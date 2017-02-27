Самые доступные внедорожники с «автоматом»

7 настоящих внедорожников с «автоматом» по доступной цене

Сочетание рамной конструкции и автоматической трансмиссии может выглядеть диковато для внедорожника, но если вам все-таки нужно прочное шасси и меньше лишних телодвижений с рычагом коробки передач, вам наверняка пригодится эта подборка. Издание Motor собрало семь самых доступных машин такого рода.

Chevrolet Tahoe — В это непросто поверить, но большой «Тахо» в базовой комплектации на российском рынке стоит даже дешевле, чем более компактный Jeep Wrangler. За версию LE, оснащенную 18-дюймовыми дисками, дистанционным запуском двигателя и беспроводной зарядкой для смартфона, нужно будет заплатить всего 2 миллиона 990 тысяч рублей. Как и положено большому внедорожнику от GM, Tahoe – рамный, оснащен массивным 6.2-литровым V8 и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. Мощность силового агрегата составляет 409 л.с. Особенностью комплектации LE является безальтернативность цвета кузова – только серебристый металлик.

Mitsubishi Pajero Sport — Недавно обновленный Pajero Sport сейчас является самой дорогой машиной в модельном ряду Mitsubishi на российском рынке. В базовой комплектации Instyle он оценивается в 2 799 990 рублей, однако уже в ней он оснащен современной восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Двигатель, как и коробка передач, у нового Pajero Sport только один – 3-литровый бензиновый V6, который развивает 209 л.с. и 279 Нм. Уже в базовой версии Instyle имеются датчики света и дождя, камера заднего вида, двухзонный климат-контроль, а также подогрев передних и задних сидений.

Toyota Land Cruiser Prado — На наших просторах заказать Land Cruiser Prado можно и с механической коробкой передач, но доля подобных машин на рынке – мизерная. Гораздо активнее покупают так называемый «Стандарт» с 2,7-литровым бензиновым двигателем и 6-ступенчатой АКПП, который стоит от 2 миллионов 672 тысяч рублей. Комплектация «Стандарт» – отнюдь не пустой «барабан»: тут есть и задние датчики парковки, и легкосплавные 17-дюймовые диски (более дешевая версия «Классик» идет на штамповках, но АКПП в качестве опции не имеет), и хорошая аудиосистема с 9 динамиками. Средний расход топлива, согласно производителю, находится на уровне 11,7 л/100 км.

KIA Mohave — Нынешняя KIA Mohave должна покинуть конвейер уже в этом году, так что всем желающим приобрести рамный корейский внедорожник следует поторопиться. За базовый автомобиль, оснащенный немолодым 6-ступенчатым «автоматом», придется заплатить 2 399 990 рублей. Мотор для Mohave в наличии только один – трехлитровый дизель на 250 сил, зато уже базовая комплектация очень щедрая. Есть подогрев всех сидений и подогрев руля. Руль, к слову, как и селектор автоматической коробки передач, отделан кожей. За комплектацию Premium придется доплатить сверху 250 тысяч рублей.

Mitsubishi Pajero — Еще один ветеран рынка – Mitsubishi Pajero, который стоит на конвейере с 2006 года. Автомобили 2016 модельного года в комплектации Intense (с 5-ступенчатой АКПП) можно сейчас приобрести за 2 339 990 рублей, а 2015 – и того меньше: всего 2 миллиона 309 тысяч 990 рублей. Независимо от комплектации, двигатель у Pajero один – немолодой 3-литровый V6, в котором затаились 178 л.с. и 261 Нм. Внедорожник может разгоняться до 175 км/ч, а благодаря системе полного привода Super Select II 4WD он способен карабкаться по самому жесткому бездорожью. В комплектациях побогаче предусмотрена принудительная блокировка заднего дифференциала.

Haval H9 — Флагман марки Haval может похвастать очень заманчивой комбинацией рамного шасси, щедрой комплектации и привлекательной цены. В РФ цены на модель Н9 начинаются от 2 миллионов 290 тысяч рублей и за эти деньги вы получаете датчики света и дождя, камеры отслеживания слепых зон, парковочные датчики спереди и сзади – и это еще далеко не все. Как это часто бывает у китайских машин, выбор двигателей невелик. Точнее, его нет вовсе – только двухлитровый бензиновый мотор с турбонаддувом, который развивает 218 сил. Коробка передач тоже одна – 6-ступенчатый автомат. Кожаная отделка и три ряда сидений включены в базовую комплектацию.

Suzuki Jimny — Лучшим предложением подобного рода на рынке был и остается компактный Jimny – всего за 1 миллион и 199 тысяч рублей вы получите настоящий внедорожник с 1,3-литровым четырехцилиндровым двигателем и четырехступенчатым «автоматом». Версия с МКПП обойдется на 30 тысяч дороже! Корни нынешнего Jimny уходят еще в 90-е годы, так что в отношении комплектации он достаточно аскетичен: подушек безопасности только две, климат-контроль отсутствует – но кондиционер установить можно. Маленький мотор развивает всего 85 сил и 110 Нм, а максимальная скорость не превышает 135 км/ч.