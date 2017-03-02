Охота. Рыбалка. Весна 2017

Думали с охотой и рыбалкой покончено? Нет! Журнал «Клуб 4х4» приглашает всех в «Крокус Экспо» с 9 по 12 марта на 22ю международную выставку «Охота. Рыбалка».

В этом году площадь экспозиции составит 7 000 кв. м, где 220 компаний из России и зарубежных стран – в числе которых GPS SERVICE, Admiral, Tecso и ТД «Окунь» – представят широкий спектр товаров и услуг, включая последние новинки, по тематическим разделам: охотничье и рыболовное снаряжение, аксессуары; охотничьи и рыболовные туры; туристическое оборудование, техника для активного отдыха (лодки, катера, внедорожники, вездеходы); базы отдыха; рыболовные и охотничьи хозяйства. Отдельные разделы выставки будут посвящены туризму и экстремальным видам спорта. В частности, в проекте впервые примет участие компания Green Mile Safari (сафари в Танзании).

Посетители также ознакомятся со множеством полезных товаров для комфортного времяпрепровождения на природе: палатками и мобильными банями, мангалами и барбекю, оптической продукцией, навигационным оборудованием и радиоприборами.

Особое внимание в программе мероприятий будет уделено оленеводству. Впервые под эгидой «Охотклуба Дианы» и «Российской Ассоциации Оленеводов» будет представлен уникальный проект «Биржа оленей» – место встречи оленеводов, разводчиков племенного скота (в том числе зарубежных) и потенциальных покупателей. Специалисты получат исчерпывающую информацию по широкому кругу вопросов: проектированию и строительству вольеров, инфраструктуре сооружений (охотничьих парков, племенных и фермерских оленеводческих хозяйств), кормлению, селекции, уходу, ветеринарной обработке, переработке пантов, транспортировке животных и прочим.

Впервые на экспозиции вживую будут представлены питомцы орнитария в Сокольниках – соколы, ястребы, совы. Специалисты устроят соколиное шоу, посвященное охоте с хищными птицами. Более того, посетители узнают об особенностях обращения с пернатыми охотниками и о процессе медицинского ухода за ними.

В рамках выставки также запланирован целый комплекс мероприятий, интересных каждому охотнику и рыболову. На мастер-классах по спиннинговой ловле эксперты ТД «Окунь» продемонстрируют продукцию ведущих мировых производителей «в действии»: поверхностные и мелко заглубляющиеся приманки RIVER2SEA (Австралия), новинки SEBILE, свимбейты DOMINATOR, IZUMI, воблеры для трофейной рыбалки.

Кинологи «Женского Охотничьего Клуба и его Друзей» не только познакомят гостей проекта с традиционными охотничьими породами собак, но и проведут консультации по вопросам охотничьего собаководства.

В тирах (лучном, мультимедийном, ножевом) посетители смогут научиться основам техники стрельбы и метания под руководством профессионалов и почувствовать себя настоящими охотниками.

Выставка «Охота. Рыбалка» – не только интересное, но и полезное времяпрепровождение. Фотограф социального проекта «Мы можем помочь первыми» проведет обучающий семинар, посвященный особенностям фотографии на природе. Слушатели узнают об общем алгоритме компоновки и типичных ошибках в построении кадра, а также получат рекомендации по работе с камерой в различных климатических и погодных условиях.

На организованных этап-станциях площадки Skill Camp специалисты научат всех желающих правильно собирать походный рюкзак, устанавливать туристическую палатку, рубить и распиливать дрова, стрелять из пневматических винтовок и луков в специально оборудованном тире, фехтовать на имитациях мечей и ружей со штыком, вязать узлы, собирать и разбирать точную копию АК-74. Кроме того, посетители смогут попробовать свои силы в сдаче норм ГТО по подтягиванию на перекладине, а также собственноручно изготовить охотничьи сувениры.

Представители клуба походов и приключений City Escape организуют семинар, посвященный выживанию в условиях природной среды и необходимому в дикой местности аварийному снаряжению.

О секретах приготовления изысканных деликатесов из дичи и свежевыловленной рыбы расскажут на серии кулинарных мастер-классов. На специально оборудованной площадке опытные повара научат всех желающих готовить лысуху в вине с томатами, рубленные отбивные из лосятины, рулет из лосиной печени.

В рамках «Охоты. Рыбалки» организаторы международного фестиваля хранителей природы «Тропой сохранения Природы» проведут выставку детского экологического рисунка и плаката «Сберечь диких зверей!», а также выставки-конкурсы детского рисунка «Природа родного края» и «Природа России. Животные». Каждое из этих мероприятий призвано способствовать формированию экологического сознания молодого поколения.

Для самых юных посетителей «Охоты. Рыбалки» приготовлены многочисленные конкурсы с призами. Например, командная игра «Поймай рыбку» от компании «Лодкин дом» и многое другое.