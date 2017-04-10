Cadillac XT5 пришёл на смену некогда популярной модели SRX

Новый кроссовер XT5 от Cadillac пришёл на смену некогда популярной модели SRX. Что это – шаг вперёд, назад или в сторону?

Известный певец Бадди Джонсон в конце пятидесятых годов прошлого века пел: «Красотка, Cadillac и бабки сделают ярким твой серый день». Не уверен, что я хороший переводчик, но смысл текста передан точно. А дальше там было что-то типа: «Если ты не попробовал этого, то, считай, и не жил. Делай что хочешь, Господь уже заплатил. Красотка! Cadillac! Бабки!» Кому из нас не хотелось хоть раз окунуться в атмосферу Америки пятидесятых? Золотое время, когда автомобили напоминали акул на колёсах, все красотки были блондинками, а бабками считалась сумма в двадцать долларов. Разве не сказка? «Тебе больше не нужно ходить на работу в овощной магазин. Паркуй у подъезда свой крутой лимузин», – Бадди Джонсон определённо верил в американскую мечту, а может быть, даже был её воплощением. Кроме того, доживи он до наших дней – наверняка стал бы неплохим рэпером: «Куда ты зовёшь меня? Я даже не посмотрю на тебя. У меня есть бабки, тёлка и Cadillac…»

ВОЗРАСТ, НАРКОТИКИ И ПУЛИ

Весь тест-драйв я хотел понять, доступны ли нам сегодня те ощущения, о которых пел Бадди? Остался ли Cadillac синонимом вознесения на небеса с цветным телевизором подмышкой? Другими словами, «когда святые начнут маршировать, я тоже хотел бы быть в их строю», – как пел ещё один знаменитый поклонник старого Cadillac Луи Армстронг. Эта марка всегда ассоциировалась с людьми, которые достигли успеха, но не остались в пыльных конторах, а презрели мирскую суету. Поэтому, кстати, Cadillac в США всегда любили не только пенсионеры, но и те, кто вовсю празднует жизнь. Правда, боссы корпорации General Motors последние пятнадцать лет отчаянно меняли курс, пытаясь всеми силами отделаться от этого имиджа… Вы спросите, а зачем?

Возможно, потому, что основная аудитория Cadillac была крайне нестабильна. Пенсионеров неумолимо косил возраст, звёзд рэпа и блюза добивали наркотики, а чёрных парней с толстыми золотыми цепями методично отстреливали коллеги по работе.

И, согласитесь, производителя можно понять. Ну как работать в такой обстановке? Нужно было срочно искать новых покупателей. Результатом этих поисков стал Cadillac SRX. Но вот перед нами уже новая модель, которая сменила SRX. И какие же чувства она внушает?

Новый тачскрин хоть и реагирует быстро, но всё равно с какой-то

американской неспешностью, что не всем понравится

ВОЛЕВОЙ, ВОИНСТВЕННЫЙ, ИМПЕРСКИЙ

Сегодняшний Cadillac уже далеко не акула. Нет ни плавников, ни хвоста. Наш фотограф показал мне снимки XT5, после того как мы вернулись с тест-драйва по снежной целине, и задумчиво сказал: «Посмотри на морду. Словно медведь из лесу вышел». Я долго вглядывался: «По мне, он больше похож на тепловоз». Боже, как сильно меняет автомобили время.

Мог ли кто-то в далёкие пятидесятые вообразить, что любимая машина Бадди Джонсона будет напоминать медведя, скрещённого с тепловозом?

Приборная панель современная, но слишком мудрёная.

Не хватает простоты, лаконичности, выдержанного стиля

Впрочем, чему удивляться? Вспомните первый SRX. Он выглядел как штурмовик, сделанный по технологии Stels. Да, несколько аляповато, но образ вполне читался. Затем, в следующем поколении, его превратили в персонажа фильма «Трансформеры», тоже, впрочем, с довольно спорной эстетической концепцией. С таким бэкграундом корпорация подошла к третьему поколению, которому, кроме всего прочего, ещё и поменяла имя. А ведь обычно так происходит, когда предыдущие опыты признаны не слишком удачными. Старый бренд убирают, чтобы новый с ним не ассоциировался.

Похоже, эксперимент со сменой постоянных клиентов закончен? И Cadillac снова опирается на музыкантов, дедушек и чёрную братву?

В любом случае меня в новом дизайне радует его абсолютная непохожесть на другие марки. Сегодня это большая редкость. Волевой, воинственный, имперский, в конце концов… Это подкупает.

Похоже, производитель стащил штаны у ковбоя и натянул их на потолок и переднюю панель.

Именно так выглядит комплектация с алькантрой, которой явно не пожалели

ШТАНЫ КОВБОЯ

Что ж, теперь посмотрим, что в салоне. Здесь происходит нечто совершенно невероятное.

Похоже, производитель стащил штаны у ковбоя и натянул их на потолок и переднюю панель. Именно так выглядит комплектация с алькантрой, которой явно не пожалели.

Первый раз вижу, чтобы в наше время замшу использовали в оформлении центральной консоли. Выглядит э-э-э… В общем, к этому нужно привыкнуть. Возможно, это отсылка к тем самым старым Cadillac с акульими плавниками, консоль которых всегда была обтянута кожей.

В целом салон довольно уютный. Особенно радует повторение дизайнерских мотивов экстерьера – всегда приятно наблюдать единство стиля внутри и снаружи. Воздуховоды выполнены превосходно! Они предельно тонкие и, кроме того, столь изящно вписаны в общий контекст, что совершенно не бросаются в глаза и не портят общей картины (чтобы понять, насколько это важно, посмотрите, во что из-за них превратились салоны Hyundai и Ford). Прежде таким умением скрывать дефлекторы обладал только Lexus. Наконец-то его монополия в этой сфере закончилась.

Система стабилизации полностью не отключается,

но даже со строгим ошейником можно порезвиться

БАБОЧКА НАД ЦВЕТКОМ

Американские коллеги-журналисты пишут, что Cadillac XT5 «едет неплохо, но жестковато». Я, признаться, способен был бы принять любое мнение, но только не такое. Жестковато?! Похоже, нам никогда не понять водителей по ту сторону океана. Не верьте своим ощущениям, янки, он божественно мягок! Настолько, насколько это вообще можно представить.

На своих двадцатидюймовых дисках XT5 пролетает по «лежачим полицейским», как бабочка над цветами.

Именно в этом и состоит главная прелесть шасси нового кроссовера – он лёгок и мягок. Кроме того, несмотря на столь брутальную внешность, он совершенно лишён провокационной составляющей. Настройки рулевого управления и реакции на педалях не вызывают желания нарушать правила. Всё задемпфировано, смягчено и приглажено. Если чего-то и хочется, так это расслабиться, откинуться в кресле и наблюдать за проплывающими за окном городскими пейзажами. Ни разу у меня не было порыва продавить правую педаль до упора. Кик-даун здесь неуместен, как неожиданно громкий крик в сонном зале ожидания.

Омыватель камеры заднего вида – вещь незаменимая в российских условиях

Истинно американские сиденья –широкие и мягкие.

Немного низковаты, зато в них можно утонуть

ЖЕЛЕЗУ ДОВЕРЯЮ

Зато, оказавшись на бездорожье, Cadillac раскрылся совершенно иначе. Он вдруг начал проявлять дерзость и азарт. Благодаря прекрасной подвеске, сочетающей в себе энергоёмкость и комфорт, ХТ5 гнал вперёд, не замечая того, что находилось под колёсами. Даже смёрзшийся грунт оказался не способен нарушить атмосферу спокойствия в салоне.

Вообще, мне кажется, рецепт изготовления этого автомобиля предельно прост: берём статую Свободы, сбиваем шипы с её диадемы, отбираем и тушим факел и, осторожно положив на баржу, сплавляем вниз по реке. Вот с какой невозмутимостью и отрешённостью, на полном газу, едет Cadillac по очень пересечённой российской местности. Для кроссовера это превосходный результат!

Багажник превосходный. Погрузочная высота оптимальная. Проём широкий. Пол ровный

Полный привод Cadillac подключается через муфту, но она не из числа тех, что ставят на японские полноприводники. Она крайне выносливая и способна выдерживать серьёзные нагрузки. У меня было много возможностей испытать её на прочность. По итогам могу уверенно сказать: этому железу можно доверять. Перегреть сложно. Кроме того, у новинки есть и другое преимущество на бездорожье – большой клиренс. Вовсе не как у тех конкурентов, которые хоть и заявляют о высоком дорожном просвете, но на поверку ориентируются на одну, самую высокую точку под кузовом.

Cadillac возвышается над дорогой минимум на двести миллиметров. Без обмана!

Это вы почувствуете сразу, ещё в городе, когда, выходя из машины, попробуете дотянуться до асфальта – он реально далеко.

Места много даже в подполе багажника. Свободно помещаются докатка,

домкрат, инструмент, сетка и ещё остаётся уйма пространства

Багажник можно открывать как полностью, так и на три четверти.

Полезно при низких потолках в гараже

Даже если багажник завален доверху, изображение в зеркале не поменяется.

Потому что это не зеркало, а монитор камеры

КТО ТВОЙ КЛИЕНТ?

Я безумно рад, что General Motors сделала неизнеженный кроссовер и, похоже, перестала гоняться за фантомами. Пускай старики быстро умирают, но ведь на смену им приходят другие! Да и потом, кто по-настоящему разбирается в автомобилях, как не опытный, умудрённый годами водитель. Осталось сделать совсем немного – вернуть кузову пару плавников и челюсти. И, возможно, не так уж плохо иметь в списке клиентов Элвиса Пресли. Это пусть недолгий, но истинный праздник. Праздник жизни.

ТРИ РЕЖИМА ЕЗДОВЫХ НАСТРОЕК И МУФТЫ ПРИВОДА ЗАДНИХ КОЛЁС Смена режимов настроек шасси и силового агрегата заметно отражается на характере кроссовера. В наиболее вальяжном режиме Tour (Поездка) привод только на передние колёса, а управляемые амортизаторы радуют максимальной мягкостью. Автомат переключается с задержкой, а реакция на педаль газа ощутимо задемпфирована, что даёт заметную экономию топлива. В универсальном режиме AWD задние колёса частично включаются в работу, реакция на газ и смена передач становятся острее, амортизаторы лишь слегка грубеют, не делая машину тряской. Этот режим лучше других подходит для передвижений по городу. Режим Sport ужесточает амортизаторы до некомфортного потрясывания на каждой трещине асфальта, но напрочь убирает крены. В полную силу начинает работать задний редуктор Twinster, доворачивая кроссовер повышенной тягой на одном заднем колесе.

Шестицилиндровый бензиновый мотор с технологией прямого впрыска

идеально дружит с восьмискоростной автоматической коробкой передач