История создания и первого зимнего путешествия полноприводного мотоцикла «Архар»

Это неправда, будто зима останавливает всякое движение и делает ленивой всякую мысль. Многих она, наоборот, стимулирует. С чего, например, началась история мотоцикла «Архар»? Была зима, и хотелось чего-то нового. Ведь квадрик зимой, по сути, бесполезен: в глубоком снегу катание постоянно сменяется копанием. Снегоход узко направлен – годится для перемещения только по снегу. И однажды, ползая по всемирной паутине, я случайно нашёл рассказ об американском полноприводном мотоцикле. «Вот это тема!» – подумал я. Проходимость за счёт малого веса в разы лучше квадрика, при этом манёвренность за счёт габаритов на уровне кроссового мотоцикла. Максимальная универсальность – снег, грязь, песок, камни или просто лесная дорога. Не нужно огромных прицепов для перевозки, как для ATV или снегохода, не нужно отдельного гаража для хранения. Больше того, в славном городе Москве был найден дилер этих чудо-мотоциклов. Поехал, посмотрел. На первый взгляд вроде всё хорошо, но что-то не то – много узлов и ненужных деталей… А чем сложнее механизм, тем дальше топать за трактором, да и цена у него, прямо скажем, как у марсохода.



Два мотовездехода «Архар» прошли экстремальный маршрут к полуострову Рыбачий.

Фото сделано по дороге обратно, на седле перевала полуострова Средний



За сиденьем расположен небольшой багажник с кронштейном для крепления канистры.

Учитывая высокий расход топлива на бездорожье, дополнительный запас не помешает



Обратите внимание на размер приводной шестерни.

Передаточные отношения на мотоцикле настолько большие,

что он может двигаться на самой минимальной скорости,

развивая высокий крутящий момент



Прошла неделя, потом другая.

Мысль о полноприводном мотоцикле не давала покоя. И тут я подумал: а почему бы не построить его самому?

Причём такой, который будет полностью меня устраивать, который я могу в любой момент переделать или модернизировать, поставить те узлы и агрегаты, которые, на мой взгляд, лучше подходят для наших условий эксплуатации, а в случае поломки легко ремонтируются или заменяются (благо станочная база мне это легко позволяет). Я начал штудировать интернет, всевозможные форумы и отчёты, радуясь, что на просторах нашей необъятной ещё остались умельцы с руками и мозгами. Были приобретены различные моторы, колёса, цепи и многое другое. Разработка, прорисовка, просчёт рамы, узла переднего привода, коэффициента передачи по звёздам…



Ручки управления снабжены подогревом и ветрозащитой.

Это не излишества, а суровая необходимость.

Без таких нехитрых доработок отморозить

руки во время зимнего путешествия – пара пустяков



На руле свободного места немного, но вполне достаточно для того,

чтобы закрепить главный прибор туриста – GPS-навигатор.

Потому что надо не просто ехать, а еще понимать, куда?

Наконец этот день настал – первый прототип стоит на колёсах и урчит мотором. Но, как говорят, «недолго музыка играла…» Практика первых испытательных выездов выявила ряд недоработок. Сначала возникли проблемы с надёжностью малоизвестных (зато недорогих) китайских моторов. После консультаций с несколькими карт-клубами мы с товарищами приняли решение установить мотор фирмы Lifan. И на этот раз не ошиблись! Практика показала чрезвычайную надёжность этого мотора. Сейчас мы используем сразу две его модификации – 196 и 440 см3, 7 и 17 л. с. соответственно, с электростартерами и понижающими редукторами. Правда, и здесь не обошлось без доработки. Карбюраторы, которые шли в комплекте с этими моторами, категорически не устраивали: невнятная реакция на ручку газа, нехватка топлива на высоких оборотах… Но, как говорится, метод тыка никто не отменял. Позвали карбюраторщика и начали долгий и нудный процесс подбора карбюратора, от самых маленьких до самых больших, от моторов в 650 кубов и выше. В результате проведённых опытов удалось найти золотую середину. В итоге на «двухсотку» установили «микуни 22», на четырёхсотку – «кейхен 28». Соответственно были подобраны подходящие жиклёры.

В процессе обкатки претерпели изменения почти все узлы мотоцикла, начиная с рамы и заканчивая звёздами



Светодиодные фары потребляют электричества меньше обычных,

а возможности генератора не безграничны – потребителей хватает

Привод на колёса идёт через промежуточные валы, а для передачи

вращения на переднее колесо внутри передней вилки установлен ШРУС



Для того, чтобы гарантировать пуск двигателя в условиях низких температур,

был установлен специальный конденсатор, накапливающий электроэнергию и

выдающий стартерный ток, даже если аккумулятор уже еле дышит



Центральный промежуточный вал расположен над мотором.

От него одна цепь (на фото) идёт назад, другая, с противоположной стороны – к переднему колесу.

И на нём же установлен дисковый тормоз



Да-да, это ручной стартер, как на лодочном моторе или бензопиле.

440-кубовый мотор при необходимости можно завести и вручную.

Так что севший аккумулятор – не помеха движению

Для изготовления рамы использовали сталь СТ40Х, а на крылья и все кожухи – алюминий АМГ5. Звёзды резали лазером из СТ45 с последующей закалкой, приводные валы – 30ХГСА. Передача крутящего момента посредством ШРУСа. Цепь взяли одну из самых распространённых – 428 (кроссовые мотоциклы, питбайки и т. д.). Плюс автоматическое центробежное сцепление и гидравлический тормоз на промвале. Важной особенностью конструкции явилось отсутствие подвески. Изначально хотелось построить как можно более простой и надёжный мотоцикл, с которым мог бы справиться абсолютно любой человек, будь то хрупкая миниатюрная девушка или двухметровый десантник. Управление простейшее – газ и тормоз. В общем, мотоцикл, не требующий навыков езды на мотоцикле. Вы спросите: «И что, это точка? Конец эволюции?» Конечно, нет! Мы не стоим на месте. Ведь, однажды начав такое дело, трудно остановиться. Мы будем расширять модельный ряд и модификации мотоциклов. Хорошим толчком к развитию стало недавнее зимнее путешествие на полуостров Рыбачий (о котором, кстати, можно прочесть в этом номере журнала на стр. 98). Два наших мотоцикла вместе с несколькими внедорожниками добрались до конечной точки маршрута. По результатам этого сложнейшего тест-драйва появилось много идей по доработке и улучшению «Архара». И нет никаких сомнений, что в новый внедорожный сезон он войдёт уже в модернизированном виде.



