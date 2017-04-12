Регулируемые амортизаторы как способ улучшить проходимость и комфорт внедорожника

Подвеска внедорожника работает много и разнопланово, километры асфальта сменяются грейдером, лесная колея переходит в бревенчатую гать, камни и песок – в разбитый асфальт просёлка… Амортизаторам приходится несладко

Тема «Какие амортизаторы лучше» – предмет бесконечных споров в тюнинг-центрах и интернет-сообществах. Признаться, мы не слишком активно в них участвовали, пока амортизаторы от «ГАЗели», поставленные на нашу многострадальную «Ниву» по принципу «недорого и подходит по креплению», не отказались работать. Тут-то и потребовалось тщательнее изучить рынок и подобрать что-то более подходящее. А поскольку внедорожные приключения требуют от подвески очень широкого диапазона ходов и жёсткости, был прямой смысл обратить внимание на регулируемые амортизаторы, чьи характеристики могут меняться в больших пределах.

Возглавляет список, конечно же, Koni. Не многие знают, что марка это голландская и создана она в 1857 году. Причём с момента создания занималась по большей части кожаной сбруей, и только после Второй мировой основной её деятельностью стали детали автомобильных подвесок. Сегодня Koni предлагает для внедорожников амортизаторы трёх серий: Heavy Track, более спортивные Heavy Track Raid и с автоматически меняющейся жёсткостью – FSD. Первые две серии допускают регулировку жёсткости отбоя, FSD меняют настройки сами, ориентируясь на амплитуду и работу подвески. В основе принципа их действия заложена сравнительно простая схема с клапанами разного сечения, срабатывающими с определённой последовательностью, в зависимости от скорости и хода поршня. В регулируемых вручную пропускная способность клапанов меняется по желанию пилота. Стоит отметить, что Koni – это амортизаторы с характерной гоночной ноткой и, по сути, их можно регулировать в диапазоне «спорт – суперспорт». Комфорт в любом случае получится относительный. Кроме того, изменять жёсткость невозможно в движении, и вообще процесс требует снятия амортизатора, поскольку выглядит как вворачивание штока. По часовой – жёсткость увеличивается, против часовой – уменьшается. Примечательно, что производитель, выпуская регулируемые амортизаторы с подобной схемой настройки, имел в виду не столько управляемость и комфорт, сколько выносливость элемента и максимально долгий срок службы. Регулировка просто позволяет компенсировать износ. Стоимость амортизатора Heavy Track на ВАЗ-2131М составляет 5846 рублей.

Вторыми по популярности у владельцев внедорожников долгое время были амортизаторы Rancho RS9000XL. Хороши они тем, что предполагают несколько вариантов систем настройки. Выносной резервуар, например, или пульт в салон, или просто на месте установки, поворачивая регулятор вручную. А ещё плюс их в том, что Rancho выпускают в широчайшем диапазоне размеров – от обычных стандартных вариантов до самых чудовищно лифтованных. К сожалению, одно время под этой маркой было много контрафактной продукции, поэтому с выбором продавца надо быть осторожнее. Интересно, что в отличие от Koni американские амортизаторы настроены на комфорт и, зажатые в самом жёстком положении, отлично работают на пересечённой местности. Принцип действия основан на изменении пропускной способности игольчатого клапана, перекачивающего масло между тремя рабочими зонами. В ручном варианте настройки возможна регулировка по девяти уровням жёсткости. Настраивать амортизатор нужно, учитывая, во-первых, загрузку внедорожника, во-вторых, предполагаемое покрытие и, в-третьих, скорость движения. Неплохо учесть и относительную жёсткость упругих элементов, чтобы не получить подвеску, бьющую по кузову от каждого стыка на асфальте или пробивающуюся до отбойников на ямах. В любом случае амортизаторы Rancho остаются мягкими даже на самом лёгком автомобиле.

Регулируемые амортизаторы марки Terrafirma предназначены по большей части для британских внедорожников. Являясь идейным продолжением серий Pro Sport и All Terrain, амортизаторы 4Stage Adjustable, как следует из названия, предоставляют владельцу автомобиля выбрать один из четырёх режимов жёсткости. Самый мягкий подойдёт для сильнопересечённой местности и невысокой скорости, небольшой загрузки и аккуратной езды. В противоположность этому самый жёсткий позволит топить на все деньги по разбитому просёлку, не опасаясь потери управляемости. Режимы называются Comfort, Standard, Firm и Sport. Амортизаторы газомасляные двухтрубной конструкции. По замыслу производителя, они наилучшим образом подойдут как замена штатных для тех, кто периодически меняет привычный повседневный маршрут на внедорожные вылазки. В линейке – несколько вариантов исполнения, подходящих как к стандартной подвеске, так и к лифтованной до пяти дюймов в плюс. Стоимость амортизаторов Terrafirma в зависимости от модели 4000–8000 рублей.

Tough Dog Big Bore Adjustable. Следует помнить, что наименование австралийской марки произносится как «таф дог», а не так, как написано в бортжурнале вашего приятеля… Компания выпускает комплекты для лифта внедорожников, включая регулируемые амортизаторы. Big Bore Adjustable – одни из самых мощных амортизаторов на рынке. Диаметр штока – 22 мм, диаметр цилиндра – 45 мм. Это позволяет добиться значительной выносливости и соблюсти наиболее ровную характеристику работы, независимо от загрузки автомобиля и интенсивности движения. Регулировка по девяти степеням жёсткости осуществляется по тому же принципу, что и в Rancho, разве что конструкция перепускного клапана немного отличается. В амортизаторе применяется ноу-хау – пенистый или, скорее, мелкоячеистый наполнитель пространства рабочего цилиндра, что не допускает кавитацию масла, его вспенивание и внезапную потерю рабочих свойств. Само собой, есть амортизаторы для стандартной высоты подвески и для лифтованных до 75 мм машин. Для примера: такой амортизатор для Toyota LC80 обойдётся в 14 500 рублей.

Ещё один крупный игрок на рынке внедорожных аксессуаров, и тоже из Австралии – ARB. Амортизаторы и детали подвески они продают под маркой OME – Old Man Emu. В каталоге можно найти интересную серию ВР-51. Наименование – это аббревиатура ByPass 51 мм, что означает диаметр поршня. Отличительной особенностью этих амортизаторов является раздельная настройка жёсткости хода сжатия и отбоя, что позволяет проводить тонкую настройку работы подвески в зависимости от условий. Более того, учитывая, что эти амортизаторы выполнены по схеме койловер (то есть с установленными на них пружинами), можно подстраивать и упругость подвески. В конструкции применяется выносной резервуар для сжатого газа, поджимающего дополнительный объём масла. Такая схема снижает температуру при интенсивной работе амортизатора. Проблема протечки газа в масло при высоких нагрузках решена с помощью трёхступенчатой изоляции на разделяющем поршне резервуара. Как правило, такие амортизаторы продаются с рессорами или пружинами, комплектом на всю подвеску. Пока список моделей, на которые ставят ВР-51, не слишком велик: несколько Toyota, Mitsubishi L200 и Jeep Wrangler JK через специальный комплект проставок. Цена одного амортизатора начинается от 650 долларов, если покупать их в России.

Владельцев японских внедорожников, особенно произведённых для внутреннего рынка (JDM), могут заинтересовать амортизаторы JAOS BATTLEZ DP type VFA (каталожный номер B771A065). Производитель рекомендует ставить их вместе с лифт-комплектом JAOS. Амортизаторы имеют восемь степеней регулировки, на самой мягкой из которых они примерно на 5% мягче, а на самой жёсткой – на 40% жёстче. В любом случае ход отбоя будет точно жёстче оригинальных, и это совсем неплохо, учитывая, что подвеску на внедорожниках японцы настраивать никогда не умели. Здесь же, подбирая пружины или доверившись вкусу JAOS, можно попасть в комфортные настройки, покрутив колёсико, расположенное прямо на корпусе. Регулировать можно и не снимая амортизатора, что называется голыми руками, лишь бы была возможность к ним подобраться. Интересно, что комплекты выпускаются не только для лифтованных машин, но и для уже пострадавших от асфальтового тюнинга. Комплект из четырёх амортизаторов обойдётся примерно в 75 000 рублей.

В общем, даже в наше непростое время выбор есть. Были бы деньги и желание. Мы, признаться, немного растерялись и до сих пор не решили, что же лучше всего подойдёт для нашего ВАЗ-2131. Кстати, важно помнить, что при установке нового двухтрубного амортизатора его обязательно нужно прокачать, чтобы он циклически прошёл два полных хода в вертикальном положении. После того как он какое-то время пролежал на складе или в магазине, масло может затечь в полость, где должен быть газ, и есть вероятность, что газ пройдёт через нижний клапан и останется за головкой поршня в амортизаторе. Это вызывает преждевременное пенообразование, ухудшая работу амортизатора. При прогонке амортизатора по циклу его хода любой газ, который попал в поршневую камеру, выходит, перемещаясь в верхнюю часть наружной трубы, где он, собственно, и должен быть.