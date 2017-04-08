Способен ли Jaguar F-Pace справиться с непростыми российскими дорогами?

Среди великого множества автомобильных марок британский Jaguar всегда занимал особое место. И для этого есть немало веских причин. Прежде всего, компания, давно освоившая сегмент динамичных премиальных автомобилей, никогда не скупилась на технические инновации, удивляя и кузовами из лёгких металлов, и продвинутой подвеской, и по-настоящему спортивными моторами. А уж по части драйверского удовольствия с Jaguar вообще мало что сравнится. Теперь же, с появлением первого в своей истории кроссовера F-Pace, компания стала намного ближе отечественному покупателю, как минимум потому, что её внедорожный автомобиль вполне может проехать там, куда прежде из британцев мог добраться только Land Rover. Кроме того, его конструктивная инженерия и масса отлично настроенной электроники призваны сделать путешествие F-Pace по отечественным дорогам и комфортным, и безопасным. Но в самом ли деле элегантная британская новинка настолько близка нашей суровой действительности? Попробуем это понять, детально разобрав кроссовер на составляющие.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ОГУРЕЦ

Итак, первое, что бросается в глаза при знакомстве с F-Pace, – его алюминиевый кузов. Для чего это нужно и какие преимущества даёт авиационная технология в примитивном мире земных жителей? Главный выигрыш, конечно, в весе, что для любого автомобиля спортивной направленности наиважнейший козырь. Но дело не только в нём. Для соответствия имиджу быстрого и послушного автомобиля необходима хорошая развесовка. И, пожалуй, именно за неё кузовщики из Jaguar заслуживают автомобильную Нобелевскую премию. Облегчённые силовые кузовные детали дали им возможность построить машину с абсолютно равной нагрузкой на передние и задние колёса (что правильнее назвать развесовкой 50:50). Спортивная практика показывает, что именно такой автомобиль не просто послушен, но и способен проходить поворот по идеальной траектории, оперируя в вираже тягой и тормозами, потому что даже небольшой перенос веса при торможении улучшает загрузку колёс. Ну а для чего нужны внедорожнику такие гоночные повадки, спросите вы? Для драйверского удовольствия? Не только, хотя и оно – не последняя вещь для автомобиля такого класса. Благодаря идеальной развесовке кроссовер сохраняет управляемость даже на разбитой дороге, подвеска лучше отрабатывает неровности, а водитель тонко чувствует автомобиль. Лёгкий кузов позволяет точнее подобрать жёсткость подвески и, представьте себе, экономить топливо. Кажется невероятным, но алюминиевая конструкция накладывает отпечаток даже на облик кроссовера – в спортивном профиле F-Pace немалая заслуга его легковесного кузова.

Телескопические передние лонжероны с огромной зоной поглощения удара

спереди спасут при лобовом ударе.

Необычно высоко расположенный карданный вал к заднему редуктору,

под которым поместился выхлопной тракт, позволил сделать днище

плоским и улучшить проходимость

СКОРОСТЬ

Однако Jaguar не был бы собой, если бы все его преимущества ограничились только «металлами и сплавами». В нём нашли место и самые передовые электронные системы.

Прежде всего, на благо водителя и пассажиров трудятся полный привод IDD и система адаптивного отклика на дорожные условия – AdSR. Не секрет, что работа любой электроники – это отточенные алгоритмы, многократно проверенные в реальных условиях. Jaguar может смело говорить о том, что алгоритмы его систем проверены досконально и корректны в любых ситуациях. Это своеобразный искусственный интеллект, порой даже предугадывающий дальнейшее развитие событий и предотвращающий потерю сцепления с дорогой вместо запоздалых попыток его восстановить. Система задействована постоянно, на любой скорости. Она способна работать на грани сцепления колёс с поверхностью, используя любой шанс удержать машину на траектории в тех случаях, когда водитель по каким-то причинам не в состоянии сделать это сам.

Настройками силовой установки, подвески и различной электроники можно управлять,

создавая любое «блюдо» на свой вкус из ягуаровких ингридиентов

Нельзя не отметить и глобальную, влияющую на все настройки автомобиля систему Adaptive Dynamics, которая в зависимости от выбранного режима меняет характеристики двигателя, коробки передач, перенастраивает подвеску, отклик на педаль газа и степень усиления руля. Представили? Диапазон изменений настолько широк, что в результате всегда есть возможность максимально точно подогнать характеристики кроссовера к режиму движения.

Задняя подвеска F-Pace сочетает компактность с длинными рычагами.

Большая их длина делает стабильной геометрию колёс при движении по неровностям.

Пружины и амортизаторы разнесены – при установке врозь они занимают меньше места

МЕДЛЕННО И АККУРАТНО

Но перейдём от больших скоростей к родной стихии – движению по плохой дороге. Ещё одна тонко настроенная автоматика работает на низких скоростях и скользкой поверхности с единственной целью – дать возможность водителю сконцентрироваться на управлении, освободив его от контроля за сцеплением колёс и поддержания правильной скорости. Называемый просто низкоскоростным круиз-контролем, ASPC способен в диапазоне от 3,6 до 30 км/ч поддерживать заданную скорость вне зависимости от того, какие препятствия встретятся на пути. При этом водитель может вообще не использовать педали, регулируя темп кнопками круиз-контроля. Разумеется, есть и обычный круиз-контроль, при помощи радара реагирующий на впереди идущий автомобиль и самостоятельно поддерживающий безопасную дистанцию.

Известно, что, двигаясь по плохой дороге, водитель значительно быстрее устаёт. Создатели Jaguar F-Pace предусмотрели эту ситуацию, оснастив машину штатной, не зависящей от комплектации системой мониторинга состояния водителя DCM. Но это ещё не всё: кроссовер оборудован и контролем соблюдения рядности, и автоматическим распознаванием дорожного покрытия All Surface Progress Control. Среди комфортных опций также проекционный дисплей вывода данных на лобовое стекло и совсем уж, казалось бы, игрушка – браслет Activity Key для тех, у кого нет желания постоянно таскать с собой ключи. Тем более что при активном образе жизни их придётся непрерывно перекладывать из одной одежды в другую, а браслет – он всегда на руке. Просто и удобно.

В общем, говорить о технических и электронных инновациях F-Pace можно долго. Список его систем огромен, и мы затронули лишь некоторые из них. Впрочем, и этого достаточно для того, чтобы признать Jaguar отлично подходящим к нашим не только сложным, но и постоянно меняющимся дорожным условиям. Причём водителю, чтобы укротить его буйный нрав, совсем не нужно быть цирковым дрессировщиком – достаточно надеть браслет, задать скорость движения и… получать удовольствие.