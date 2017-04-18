Поговорим о самом удачном, четвёртом поколении Honda CR-V

Прежде всего надо сказать, что Honda никогда не позиционировала CR-V как внедорожник. Пусть даже лёгкий. Его название является аббревиатурой – Compact Recreational-Vehicle и подразумевает некую спортивно-развлекательную составляющую, да и то, скорее, в формате перевозчика снаряжения (ещё дальше в этом смысле Honda пошла с очень оригинальным и харизматичным Element, проходимости которого хватало разве что до пляжа и немного по песочку). При этом самыми проходимыми и наиболее приспособленными к жизни считаются второе и четвёртое поколения CR-V. У них и клиренс повыше, и противобуксовочная есть, и полный привод довольно быстро работает (к слову, первое поколение было оснащено только вискомуфтой, третье оборудовано такой слабой противобуксовочной системой, что едва справлялось с заснеженной дорогой, а дорожный просвет пятого всего 170 мм). По крайней мере, такое деление вы сможете отыскать на форумах владельцев. Там же, кстати, упоминается и главное преимущество Honda CR-V – универсальность и сбалансированность характеристик. Мол, и в пир, и в мир, и в добрые люди… Хотя очень часто о тех же преимуществах говорят и владельцы машин других марок. Ну, наверное, кроме «Буханок». Впрочем, это тоже – смотря где ездить…



Мотор крайне надёжен!

Можно сказать – абсолютно надёжен при грамотном и своевременном обслуживании



Ремкомплект ГРМ дешевле собрать из деталей разных производителей

ПЕРЕХОДЯЩИЙ ПРИЗ

На четвёртое поколение Honda CR-V, которое построено на платформе девятого Civic, перешли основные агрегаты донора и немного модели Accord (причём с некоторыми в наследство достались не только их преимущества, но и недостатки). Главной же удачей можно считать двухлитровый двигатель R20A i-VTEC, остававшийся в гамме вплоть до рестайлинга 2015 года. Характеристики у него сглаженные, тяга на низких и средних оборотах более чем удовлетворительная, особенно учитывая сравнительно небольшой объём. Есть небольшие проблемы с эластичностью, но если держать стрелку тахометра подальше от красной зоны, то падение мощности, характерное для мотора SOHC, будет незаметно, а заодно и расход топлива не окажется чрезмерным. На шоссе можно удержать его в пределах 10 литров на сто километров, и не верьте тем, кто говорит про 8,5: они не заводят мотор или ездят на буксире. В городе тоже ниже 13 вряд ли выйдет, в крайнем случае – 12,5. Мотор крайне надёжен! Можно сказать – абсолютно надёжен при грамотном и своевременном обслуживании. О ресурсе однозначно говорить сложно: может и 350 тысяч без серьёзного вмешательства пройти, а может и нет, но внезапные поломки и отказы невероятно редки. Его особенность в том, что, в отличие от 2.0 VTEC, у него нет системы регулирования фаз выпуска – только впуска, что компенсировано изменяемой геометрией впускного коллектора и оригинальной кинематикой ГРМ, когда один из впускных клапанов закрывается позже второго уже на такте сжатия. Его пластиковая клапанная крышка очень удачна: не коробится и не ломается лет десять точно. И масло из-под неё не течёт. Стоит обратить внимание на регулировку клапанов, дело это в двухлитровой Honda чисто механическое. Зазоры клапанов нужно проверять каждые 50–60 тысяч пробега, а если на машине стоит газовое оборудование, то вдвое чаще. Кстати, не надо бояться газа, кто бы что ни говорил. С ним моторы не вырабатывают ресурс быстрее, разве что не стоит долго держать обороты выше 4000 и надо чаще менять воздушный фильтр.



С проблемой проседания задних пружин водители Honda CR-V и

Accord знакомы уже лет десять

Работу двигателя могут сопровождать шумы и вибрации. Чаще всего возникает постукивание неотрегулированных клапанов.

Очень редко, в запущенных случаях, может напомнить о себе цепь ГРМ.

Замена цепи с успокоителями и роликами, а заодно и помпой с приводом усилителя обойдётся в 20 тысяч рублей (10 тысяч – комплект запчастей и столько же – сама замена в неофициальном сервисе). В авторизованном – немного дороже. Если появилась вибрация, которая часто заметна только на холостых при открытом капоте, то стоит посмотреть левую опору двигателя – возможно, ей требуется замена. Если менять сразу все опоры, выйдет приблизительно 10–12 тысяч рублей с работой. Одна опора, да ещё б/у, стоит тысячу на разборке, а за МКАДом и вовсе 600 рублей. Задняя – втрое дороже. Иногда, впрочем, вибрация после замены опоры только начинается… Ещё встречаются случаи преждевременного выхода из строя катализатора, а в более тяжёлых вариантах – и датчика кислорода. Стоит всё это дорого, так что заправляйтесь на проверенных заправках.



Передняя панель абсолютно симметрична и довольно безлика,

а руль перегружен кнопками и клавишами



Зелёная кнопка включает режим Eco Assist.

Не рекомендуется включать её на 2.0-литровых моторах

СТАРШИЙ БРАТ

Самый популярный двигатель в линейке – 2.4-литровый четырёхцилиндровый i-VTEC K24м, мощностью 185–201 л. с. (в зависимости от рынка). Версий этих моторов было выпущено множество, и ставились они на добрую дюжину моделей Honda. Двигатель 2.4 построен на базе известного K20 и сохранил его основные болезни. Агрегат со схемой газораспределения DOHC, цепной и с технологией регулировки фаз открытия и закрытия клапанов. На CR-V двигатель огорчает владельцев течью масла через передний сальник коленвала, постоянно плавающими оборотами, быстрым износом впускного распредвала и не слишком хорошей тягой на верхах, хотя раскрутиться до 7000 об/мин ему раз плюнуть. Мотор хорошо тюнингуется и не сложен в ремонте. Клапанный механизм не снабжён гидрокомпенсаторами и требует регулировки зазоров каждые 40–50 тысяч километров пробега. Может жужжать механизм i-VTEC при холодном пуске, особенно при минусовой температуре, что либо лечится заменой масла, либо не лечится никак.

Если же игнорировать шум – под замену скоро пойдут клапана VTEC.

Стоит ремонт порядка 12 тысяч рублей. А вот проблема плавающих холостых оборотов не должна пугать владельцев CR-V. Как и на большинстве других машин, она устраняется чисткой дроссельной заслонки и датчика холостого хода. Так же, как и на двухлитровом, вибрация может означать скорую замену подушки, но может быть связана и с цепью, стоимость замены которой такая же, как и у «младшего брата». Редко, но случается преждевременный выход из строя выпускного распредвала. Поломка начинается со своеобразного подтраивания, вибрации и ухудшения работы. Восстановленный распредвал стоит порядка 17–18 тысяч рублей, оригинальный – от 22 тысяч.



Особой чертой всех CR-V был плоский низкий пол и удобный второй ряд

УЗНАТЬ ПО ПОХОДКЕ

Удивительно, но с проблемой проседания задних пружин водители Honda CR-V и Accord знакомы уже лет десять. Нечасто, но довольно регулярно в сервисы обращаются владельцы CR-V, жалующиеся на стучащую рулевую рейку. Её замена стоит около 35 тысяч рублей, ремонт – 15. Вот только перед тем, как соглашаться на ремонт, а тем более замену, убедитесь, что проблема не в забитой грязью направляющей втулке рейки. Возможно, её и поддерживающую пружину достаточно просто промыть и разработать. Ну и, понятное дело, не должно быть течей в системе усилителя. Передняя подвеска в целом ходит долго. Чаще требуют замены верхние рычаги (по 3600 рублей за штуку) и втулки стабилизатора (по 850 рублей). Нижние шаровые меняются отдельно от рычага и стоят по 700 рублей за штуку. Разумеется, неоригинальные. Вообще же, на подвеску и ходовую Honda CR-V не жалуются. Но надо понимать, что некоторые работы можно выполнить только в авторизованном сервисе с применением специального оборудования, так что лучше не рисковать и не обслуживаться где попало. Обычно ходовая нуждается в ревизии не чаще одного раза в несколько лет, но её состояние сильно зависит от качества дорог. Внимания могут потребовать тормозные диски. Машина динамичная, и тормоза у неё цепкие. Если пролетать лужи ходом, то можно покоробить передние диски, которые стоят 5,8 тысячи за пару. Трансмиссия, как механика, так и автомат, отказами сервисменов не балует, равно как и полный привод VTM-4 с электронно-механической муфтой в системе подключения задней оси.



Ровный пол не получается, и столика, как в первых версиях, больше нет

НЕ ТАМ ЛЬЁТСЯ

Лакокрасочное покрытие и коррозионную стойкость CR-V можно назвать приемлемыми. Разумеется, бывают и сколы на капоте, и пескоструй на арках и порожках. Однако к появлению рыжих пятен и вспучиванию краски это не приводит – обработка кузова качественная. Жалуются владельцы на две неприятные детали. В непогоду при открывании пятой двери за шиворот льётся вода. И хотя в 2014 году добавили уплотнитель, отводящий воду, отводит он её, к сожалению, куда-то не туда. В общем, проблема как была, так и осталась. Вторая досадная мелочь – внезапное прекращение подачи омывающей жидкости на лобовое стекло. Бачок может быть полон, морозов нет, форсунки чисты. Первое, что пытаются сделать владельцы, – всё же прочистить форсунки. К сожалению, часто это приводит к их поломке. Проблема же в двух миниатюрных фильтрах, которые установлены сразу за насосом. Они элементарно забиваются грязью, льдом и твёрдыми частицами, выкристаллизовавшимися из самой жидкости. При этом если упорствовать и продолжать подачу омывайки, то может перегореть двигатель насоса, который на разборке стоит рублей пятьсот.

СКРИПУЧИЙ ПЛАСТИК

Как ни странно, но очень много жалоб на отвратительное качество материалов салона: огромные зазоры между панелями, быстро вытирающийся велюр и трескающаяся кожа.

С кожей вроде бы

разобрались на этапе гарантии, а всё прочее осталось в прежнем состоянии.

На третий год эксплуатации перегорает реле климатической установки. Его замена обойдётся недорого: около 800 рублей стоит само реле, а поменять его можно и самостоятельно. Ну или рублей за триста это сделают в любом сервис-центре, где хоть раз видели Honda. Настоящей проблемой для невысокого не слишком опытного водителя могут быть перегруженные кнопками рулевое колесо и центральная консоль, а также отвратительная обзорность в задней полусфере. У CR-V огромный багажник: почти 600 литров в базе. Сиденья второго ряда складываются, и багажник вырастает до 1669 литров, но ровный пол получить, увы, не удастся.

ПОКУПАЙТЕ С УМОМ

На российском рынке стоимость Honda CR-V четвёртого поколения начинается с 1,2 миллиона рублей за живой экземпляр. Меньше миллиона машин практически нет. При осмотре крайне важно убедиться, что аварий не было. Обратите внимание на следы заводской сварки панелей и силовых элементов кузова под капотом. Бьются Honda довольно часто, но и хорошо отремонтированных машин немало. Также важно, чтобы стоимость автомобиля не была слишком высокой. В целом же, как и любая Honda, кроссовер CR-V надёжен и вынослив. Единственное, чего не нужно с ним делать, так это, воображая, что у вас суровый проходимец, пускаться во все тяжкие на бездорожье.

СТОИМОСТЬ ПОДЕРЖАННЫХ АВТО, РУБ.

Год выпуска: 2012–2015

Honda CR-V 2.0 MT: 1 000 000–1 550 000

Honda CR-V 2.4 AT: 1 150 000–2 000 000

СТОИМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ HONDA CR-V, РУБ.

Колодки тормозные передние, руб: 7000

Диск тормозной передний, руб: 6200

Диск тормозной задний, руб: 5760

Ремкомплект ступицы, руб: 1700

Задняя стойка стабилизатора, руб: 2800

Диск сцепления, руб: 10 113