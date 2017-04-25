Звезда и смерть Ха-Эм-Ви Hummer

Долгое время все наперебой хвалили этот действительно интересный автомобиль, совершенно не замечая его недостатков. Потом «вдруг» выяснилось, что он не так уж хорош. И сначала Hummer вылетел с гражданского рынка, а затем от него отказалась и армия. Так что же произошло?

Эта история началась ещё в 1970-х годах, одновременно с конкурсом на новый армейский автомобиль HMMWV. Аббревиатура, по сложности напоминавшая названия военной техники вермахта времён Второй мировой, обозначала High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, т. е. высокомобильное универсальное колёсное транспортное средство. В затянувшемся конкурсе (справедливости ради надо отметить, что впоследствии конкурс на замену самого Hummer длился ещё дольше) победил автомобиль от American Motors, точнее, от его пустившегося позже в самостоятельное плавание отделения AM General. Уже в 1984 году он пошёл в серию. Основной вариант стал называться просто М998, а солдаты прозвали его ХаЭмВи (сокращённо от HMMWV). Предложенное специалистами AM General название Hummer (High Utility Maximum Mobility Easy Rider) поначалу не прижилось. Машина получила независимую пружинно-рычажную подвеску всех колёс и двухступенчатую раздаточную коробку с понижающей передачей и блокировкой центрального дифференциала. Кроме того, имелись задний межколёсный самоблокирующийся дифференциал и автоматическая коробка передач (первоначально на три, позже на четыре ступени). M998 комплектовался 6.2 л V8 (130–150 л. с.) дизелем General Motors. Дисковые тормоза вынесли из колёс к главным передачам на манер итальянских суперкаров 1960-х годов. Это позволило защитить диски от ударов и осколков. В 1995 году Hummer снабдили центральной системой подкачки шин CTIS.

Гражданский Hummer с кузовом кабриолет

от AM General первых годов выпуска

Лёгкий алюминиевый кузов без труда можно было превратить в кабриолет, сняв с него дверцы и крышу. При этом за жёсткость конструкции опасаться не приходилось: детали были смонтированы при помощи заклёпок и суперклея на прочной стальной раме. Но главной особенностью Hummer стал его низкий силуэт. При невероятном дорожном просвете в 406 мм, достигнутом за счёт колёсных редукторов, высота автомобиля составляла всего 1,75 метра (при длине 4,7 и ширине 2,15 метра). Интересно, что плоское днище и короткие передний и задний свесы позволяли преодолевать метровую стену. А ещё машина отличалась великолепной устойчивостью при движении по сильнопересечённой местности. К примеру, вездеход мог преодолеть подъёмы в 60 процентов и боковые уклоны в 40. Со шноркелем внедорожник запросто форсировал реки глубиной до полутора метров. Впрочем, у медали была и обратная сторона – плотная компоновка и тесный салон с огромным тоннелем моторно-трансмиссионного отделения, что влекло неминуемые трудности с обслуживанием и ремонтом.

2004 год. Семейный портрет на лужайке.

Вверху армейский родоначальник, справа Hummer H1,слева – H2

В первой иракской кампании 1990 года для HMMWV всё складывалось удачно. Война была именно такой, для которой он и создавался, – бодрый блицкриг со столкновениями больших масс войск. Однако во второй кампании, начавшейся в 2003 году и быстро превратившейся в партизанскую войну со всеми её особенностями, стали вылезать недостатки, справиться с которыми оказалось практически невозможно. Слабая взрывозащищённость и недостаточная грузоподъёмность, не позволявшая навесить мощную броню, вынудили армейцев искать адекватную замену. Но об этом, а также о других военных приключениях HMMWV мы расскажем позже.

С ПОЛЯ БОЯ – В ШОУ-РУМ

Победа над Хусейном в 1990 году превратилась для AM General в самую лучшую рекламную кампанию. Естественно, что M998, основная рабочая лошадка американской армии в Ираке, очень быстро превратился в телезвезду номер один. Фирму буквально захлестнул поток писем, звонков, факсов и телеграмм, смысл которых сводился к одному: где, когда и как это чудо можно купить? Поначалу испугавшись, а может, просто для стимуляции интереса, менеджеры компании на все вопросы неизменно отвечали «нет». Однако совсем скоро первый, ещё предсерийный, гражданский вариант HMMWV оказался в руках Арнольда Шварценеггера. А затем в 1992 году бывший армейский вездеход под торговой маркой Hummer появился в свободной продаже. Вариантов исполнения было три: универсал, пикап и кабриолет, а цена составляла от 50 до 60 тысяч долларов. Гражданская модификация отличалась новым салоном, в котором были предусмотрены такие предметы роскоши, как кондиционер, дверные карты и магнитола. А вот дизель был всё тот же (GM 6.2, V8). Лишь в 1994 году его сменил 6.5-литровый 170 л. с., а в 1996-м добавился турбодизель того же объёма, но мощностью уже 195 л. с. В середине 90-х под заказ устанавливался и двухсотсильный бензиновый вариант 5.7 л.

Спартанский интерьер моделей 1990-х.

Большую часть места съедает туннель моторно-трансмиссионного отделения

В 2004 году дизайнеры GM значительно повысили комфортабельность модели H1

Особенность всех Hummer первой серии – горизонтальный радиатор

и сдвинутый в салон двигатель. На фото Duramaх 6600 H1 Alpha (2006 год)

Начиная с 1999 года Hummer получил АБС, систему противоскольжения TorqTrac4, а чуть позже – блокируемые межколёсные дифференциалы. Отдельные версии были разработаны для спасателей, пожарных, полиции, а также существовало шасси для установки различного оборудования (кранов, подъёмников и даже экскаваторов). Руководство AM General уже предвкушало хорошую прибыль, но праздник оказался недолгим. Как коммерческий автомобиль Hummer был слишком дорогим, а как гражданский внедорожник – недостаточно комфортным. Поэтому и продажи даже в рекордный 1995 год никак нельзя назвать большими – 1432 экземпляра.

Действительно, если отбросить эмоции, то Hummer был, что называется, трактор трактором. Превосходная проходимость сочеталась в нём со спартанским салоном, грохотом дизеля, вибрациями, гидроусилителем без обратной связи, слабой печкой и воем многочисленных шестерёнок трансмиссии, которые к тому же снижали максимальную скорость до 134 км/ч. Да и разгон 18 секунд до сотни даже на турбодизельной версии никого особо не впечатлял. Поэтому, как только подвернулась возможность, AM General продала права на торговую марку Hummer поставщику двигателей – General Motors. Это было в 1999 году.

Новый владелец, располагая опытом и бюджетами, постарался максимально приспособить Hummer под взыскательные вкусы состоятельных калифорнийских джиповладельцев. В 2003 году турбодизель для Hummer, который теперь назывался H1, раскрутили до 205 л. с., добавив к нему шикарный кожаный салон с усиленной шумоизоляцией, спортивным рулём и легковой, а не тракторной комбинацией приборов. Тем же, кому не хватало мощности, предлагалась комплектация Alpha c трёхсотсильным турбодизелем Duramax 6600 (6.6 л), пятиступенчатым автоматом Alisson и бесшумной системой полного привода. До 100 км/ч он разгонялся за 13 секунд. Увы, Alpha стала лебединой песней первого Hummer. При цене от 105 до 150 тысяч долларов желающих приобрести это чудо техники оказалось до обидного мало: 252 покупателя в 2004-м, 0 в 2005-м и 729 в прощальном 2006 году. Всего же с 1992 года было продано чуть меньше 12 тысяч Hummer.

В модельном ряду были и полицейские версии H1

ВОЗМУТИТЕЛЬ СПОКОЙСТВИЯ ЗЕЛЁНЫХ

Впрочем, для тогдашнего вице-президента GM Роберта Лютца это не стало трагедией. С самого начала он планировал сделать ставку на удешевлённую вторую модель, которая пошла в серию в 2002-м. Правда, праздник чуть было не испортил концерн DaimlerChrysler, который в том же году изо всех сил старался отсудить хаммеровскую решётку радиатора с вертикальными прорезями. Мол, она скопирована с соответствующей детали экстерьера Jeep. К счастью, зубастые адвокаты GM процесс выиграли, но с условием появления большой надписи Hummer между прутьями решётки.

Несмотря на тщательную стилизацию под первую модель, H2 был уже совсем другим. Да, в салоне по просьбам фанатов была сохранена вызывающая клаустрофобию атмосфера танка с узкими окнами-амбразурами, а капот остался откидным. В остальном же это был вполне обычный большой американский внедорожник, по конструкции очень похожий на Chevrolet Tahoe/GMC Yukon. Зависимая задняя подвеска на пружинах (как вариант – на пневмобаллонах), передняя торсионная, двигатель только бензиновый 6-литровый V8 мощностью 316–330 л. с., много электроники и приемлемая себестоимость производства. Благодаря последнему обстоятельству удалось установить низкую (в сравнении с H1) цену в 50 тысяч долларов. Проходимость, понятно, стала уже не та, но, тем не менее, оставалась вполне приемлемой. Зато продажи отделения тут же взлетели почти до 20, а через год и до 35 тысяч автомобилей! Хотя до плана в 40–50 тысяч единиц они всё равно не дотягивали.

Секрет феноменальной проходимости Hummer H1 – плоское днище

с мощной защитой и полностью независимая подвеска

Потом в 2004 году появился оригинальный пикап H2 SUT с откидной задней стенкой кабины. А в 2005-м стартовал самый маленький и самый практичный Hummer – H3, созданный на основе узлов и агрегатов Chevy Blazer/TrailBlazer. Под его капотом стоял рядный пятицилиндровый бензиновый Vortec 3.5 л мощностью 220 л. с. (позже добавился 5.3 л 305 л. с. для моделей Alpha). С появлением малыша со стартовой ценой чуть больше 30 тысяч долларов возникло ощущение, что жизнь налаживается. В 2006-м продажи поднялись до 71 тысячи экземпляров. Но дальше снова начались проблемы. Оказалось, что рынок внедорожников слишком тесен, а третий Hummer по степени легендарности никак не может переплюнуть четырёхдверный Jeep Wrangler Unlimited (к тому же более дешёвый и практичный). А тут, как гвоздь в крышку гроба, ударил ипотечный и последовавший за ним мировой кризис. Продажи отделения рухнули сразу на 22 процента. А дальше становилось только хуже: General Motors стремительно приближался к банкротству, и попытки оживить марку оказались бесполезны. Не помогли ни полутонный пикап H3T (2008 год), ни робкая попытка составить конкуренцию Jeep Wrangler с прототипом HX. Затея продать идущее на дно отделение китайцам тоже провалилась, и 24 февраля 2010 года Hummer стал достоянием истории.

Hummer H2 был неплохо защищён снизу

НАСТУПЛЕНИЕ ЗЕЛЁНЫХ

Впрочем, не стоит всё списывать только на финансовый кризис. В неменьшей степени на судьбу Hummer повлияли возросшие цены на бензин, успехи более практичных кроссоверов и многочисленные видеоролики с погибшими от мин HMMWV. В итоге телевидение, в своё время мифологизировавшее Hummer, его же и похоронило. Кроме того, с начала нулевых в США усилилось психологическое давление на владельцев внедорожников, и больше всех досталось водителям Hummer. Дескать, он жжёт слишком много бензина и тем самым наполняет окружающую среду углекислым газом, что, в свою очередь, способствует глобальному потеплению, от которого скоро растают полярные льды и мы все утонем. То, что главным загрязнителем атмосферы являлась промышленность, а из-за смога в Китае во многих районах видимость уже тогда не превышала 50 метров, никого не интересовало.

Прототип H2 внешне не сильно отличался от серийной модели

А вот внутри дизайнеры потеряли чувство меры.

Для сравнения серийный интерьер (справа)

Hummer H2 отличался большой высотой и

плотно упакованной силовой установкой

По проходимости вторая модель, конечно, уступала первой,

но по-прежнему была способна на многое

Продвижение третьей модели начали с

симпатичного концепт-пикапа H3T (2004 год),

но первым всё же выпустили универсал Hummer H3 (2005 год)

Особенность Hummer H2 SUT – складывающаяся задняя стенка кабины

Третья модель отличалась довольно скучным

интерьером и реечным рулевым управлением

Концепт HX задумывался как конкурент Jeep Wrangler,

вот только появился он слишком поздно

Экологически чистый прототип H2 SUT на водороде

рекламировал сам Арнольд Шварценеггер

Четырёхдверный пикап на удлинённой базе (2008 год)

Злобными карикатурами и насмешками прессы, которая объявила Hummer признаком дурного вкуса, дело не ограничилось. Некоторые нервные граждане перешли к буквальному уничтожению припаркованных в слишком зелёном районе виновников глобального потепления. При этом призывы автомобильных журналистов относиться к владельцам необычных внедорожников дружелюбнее лишь усиливали приступы злобного шипения. А широко разрекламированные прототипы H2 на водороде и на спиртовом топливе не произвели особого впечатления. Всё это немного напоминало кампанию начала 1970-х против полноразмерных легковых авто. С той лишь разницей, что тогдашние борцы за экологию в знак протеста уничтожали автомобили, купленные на свои деньги. К счастью, в отличие от полноразмерников, большие внедорожники не стали достоянием истории. Возможно потому, что смертный грех бензинового чревоугодия был искуплен жертвой в лице Hummer?

Продолжение следует