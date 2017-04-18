Компания Nitto разработала специальные шины для темпераментных водителей

В самой Nitto модель NT 420 S называют не иначе как шиной для быстрых внедорожников класса премиум. Впрочем, почти всё, что производят в компании, попадает в эту категорию. И хотя, признаться, мы довольно скептически относимся ко всевозможной премиальности, стоит проехать на этих шинах с десяток километров, как все сомнения и вопросы отпадают сами собой. Ну в крайнем случае остаётся лишь два: как им это удалось и почему их не было раньше? Так что же особенного в покрышке, предназначенной для скоростных полноприводных машин? Для того чтобы беспристрастно в этом разобраться, мы установили колёса на полупремиальный Jeep Grand Cherokee, принимая в расчёт, что его владелец ездит много и постоянно, а стиль его вождения можно охарактеризовать как сдержанно агрессивный — без лишнего шума, но вполне динамичный. В общем, очень подходящий под те описания, которые дают шинам Nitto NT 420 S сами производители.

Шины Nitto известны в России с 2015 года, а вообще бренду NittoTire почти 70 лет. Компания была основана в Японии в 1949 году, а с 1995 года вышла и на американский рынок. Сегодня в обеих странах Nitto в списке наиболее почитаемых марок, чья философия опирается на безопасность, инновации и удовлетворённость клиентов.

КРЕСТ-НАКРЕСТ

Ненаправленный рисунок позволяет переставлять колёса с уже смонтированными шинами на любое место, то есть менять их местами в процессе использования. Помните, когда-то в руководствах по эксплуатации автомобилей была строка об обязательной перестановке колёс ради равномерного износа?

Водоотводящая система шины должна эффективно препятствовать

такому опасному явлению, как аквапланирование

NT 420 S допускают ротацию, благодаря которой комплект изнашивается равномернее. Это важно с точки зрения не только экономии, но и безопасности. В нашем случае, конечно, заметного местного износа не наступило, но, если таковой и случится, переставить колёса и скомпенсировать его не составит труда.

АСИММЕТРИЯ И НЕНАПРАВЛЕННОСТЬ

Первое, что бросается в глаза, — ненаправленный асимметричный рисунок шины и хорошо заметная сеть мелких каналов с широкой главной водоотводной канавкой.

Реакцию колеса на лужи нам удалось проверить во время скоростного этапа в оттепель, когда тяжёлый внедорожник периодически становился мини-крейсером, уверенно рассекающим довольно глубокие лужи. Но наряду с дождливой погодой шины хорошо справляются и с сухим асфальтом. Здесь как раз и работает асимметрия: внутренняя часть протектора защищает от влаги на мокром покрытии, в то время как наружная имеет большие блоки для улучшения сцепления с сухой поверхностью. Крупные блоки внешней части имеют большую площадь сцепления с асфальтом, что снижает износ при частых резких поворотах и боковом проскальзывании колеса. Получается, что, благодаря хорошим характеристикам и на сухом, и на мокром покрытии, шины имеют широкий погодный диапазон и о них можно смело говорить как о всесезонных (разумеется, в определённых пределах). Наконец, асимметричный рисунок делает поездку почти бесшумной.

ИЗОЛЯЦИЯ ОТ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ

Именно малый уровень шума — второе, что отметили все без исключения участники теста, ездившие на нашем внедорожнике. Но модель NT 420 S при этом ещё и очень неплохо демпфирует мелкие неровности асфальта. Особенно это заметно в крутых поворотах на плохом покрытии, изобилующем трещинами и небольшими выбоинами. Колёса прекрасно их проглатывают, сохраняя и управляемость, и приличное возвратное усилие на руле.

Модель NT 420 S неплохо демпфирует мелкие неровности асфальта

ХИМИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ И ИМИДЖ

Разумеется, современные покрышки и их высокие показатели недостижимы без пристального внимания к тому, из какого материала сделано колесо. В составе резиновой смеси Nitto NT 420 S используется силика с добавлением особых полимеров, что обеспечивает отличные характеристики сцепления и торможения на мокрой дороге. И, наконец, NT 420 S просто красивы, да и марка довольно престижна, даже в пресыщенной разнообразием Америке. Это к тому, что их уверенно можно рекомендовать тем, кто привык оттачивать внешность своего кроссовера или внедорожника, доводя его до идеала. Ведь, нравится нам это или нет, встречают всё ещё по одёжке.

БОРДЮРЫ НЕ СТРАШНЫ

За время поездок на автомобиле, обутом в NT 420 S, мы отметили ещё один важный положительный момент, напрямую связанный с конструкцией и формой покрышки. Вернее, её боковины, которая тут не просто эластичная и прочная, но ещё и заметно выступает за край колёсного обода. Что это даёт? Выступающая за плоскость диска шина бережёт самую красивую и заметную его часть от повреждения о бордюры в случае притирания к ним колеса. Хотя мы всегда рекомендуем избегать таких ситуаций, как и очень популярной в крупных городах езды по бордюрам.

Впрочем, NT 420 S очень аккуратно складывает боковину в ситуации, когда всё же приходится наезжать на них под острым углом. Понятно, что делать это нужно не торопясь, не ходом, но и в таком случае крайне нежелательного контакта легкосплавного диска с бордюрным камнем можно избежать. Все повреждения дисков, которые вы видите на съёмке, получены ещё до установки покрышек Nitto. С этими колёсами оставить отметины на дисках почти невозможно.