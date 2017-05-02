Путешествие в Марокко за рулём внедорожника

Как заведено у настоящих путешественников, идеей поездки в Марокко я бредил давно. При этом пакетные туры меня совершенно не интересовали – мне нужно было попасть внутрь происходящего, в самое пекло

На начальном этапе путешествия нужно было проехать пол-Европы и добраться до Италии. Дорожка эта была протоптана давно. Первый раз я ездил в Италию в далёком 2008 году на пикапе, и сегодня в моём паспорте штампов с машинкой едва ли не больше, чем с самолётиком и корабликом, вместе взятых. Средство передвижения – Toyota LC Prado 150 2014 года, Arctic Trucks, на 35-х колёсах, трёхлитровый дизель, пробег под сотню тысяч. Машина мне очень нравится и используется исключительно «на дальняк». По городу почти не езжу – берегу для больших дел!

План был достаточно простым. Первым делом – добраться до Италии. В Генуе загрузиться на паром и доплыть до Марокко. Мысленно я не раз проходил все этапы экспедиции (утром перед завтраком, стоя в пробках и периодически на работе). Анализ информации выстраивал следующий маршрут:

– Москва – Белоруссия – Польша – Германия – Швейцария – Италия – три тысячи километров.

– Паром Генуя – Танжер – ещё две тысячи по морю или сорок восемь часов пути.

Синхронизация дел и дат привела к тому, что некоторые из них были решительно задвинуты на «после возвращения», а коллеги и родственники отнеслись к подготовке с пониманием и сейчас радостно «лайкают» фотографии и едят трофейные финики. Даты выбирались согласно графику моего участия в различных проектах (оптимальным оказался ноябрь). Дорога туда, три недели там, дорога обратно. Всё!

Дальше начались точки невозврата. Первая – покупка билета на паром. Трёхместная каюта с окном (без окна чуть дешевле, но сидеть двое суток в железной бочке!), одно место без питания и место для машины (с силовым задним бампером, запаской и багажником на крыше она вписалась в штатные размеры посадочного места – 5 метров длины и 3 метра высоты). Билет был куплен в начале мая, распечатан и повешен на самое видное место. Лето пролетело, как всегда, быстро, и до выезда оставалось не больше месяца. Пришлось ускориться. В одну из суббот по заранее приготовленным эскизам я выпилил из фанеры спальник в машину (на всякий случай – пригодился один раз), выдвижной стол и прочие полезные вещи. За неделю до старта уже без всяких списков на полу был выложен весь шмурдяк и нежно упакован в японские ящики, под которые делался спальник, после чего аккуратно разместился в машине.



Взятые с собой три канистры для воды и три канистры

для топлива так и не пригодились

Как человек запасливый, я взял с собой три канистры для воды и три канистры для топлива. Ну, типа, это же Африка, нет воды, нет горючки. Надо сказать, они не пригодились ни разу (разве что канистра-рукомойник). Заправок полно, заправлялся заранее и под горло даже при полубаке. Я совершенно не имел представления о диких стоянках в Марокко. Читал только, что там много кемпингов. Так и вышло – кемпинги с водой (правда, не всегда горячей), но огороженные и тихие, встречали меня на всём протяжении пути. Отдельное приключение – страхование машины на Марокко. Проходило оно примерно так:

– Алло, вы машину на Марокко застрахуете?

– Вы что, из Марокко приехали?

– Нет, я еду в Марокко на русской машине.

– На «Ладе»?

– Нет, с русскими номерами.

– А, не, не страхуем…

Но машину я всё-таки застраховал, воспользовавшись помощью мобильного страхового агента. Помимо этого, для выезда за границу гражданам РФ необходима шенгенская виза и медицинская страховка. Первая у меня была открыта на два года, а медстраховку я быстро оформил в интернете. На всякий случай за день получил международные права (проверили один раз в Италии, на обратном пути). В общем, полный комплект документов на выезд был готов за две недели до старта. На всякий случай подкупил немного продуктов, которые благополучно конфисковали на границе (спорить я не стал). Помыл машину и лёг спать. Утром проснулся и поехал. На календаре было второе ноября.



ПОЕХАЛИ

В Штутгарте меня ждал хороший знакомый, с которым мы в своё время чудесно катались по Патагонии. Потом в Швейцарии ещё один знакомый… В общем, дорога растянулась на пять дней с дружескими ужинами и беседами на немецком. В принципе, отрезок от Москвы до Генуи можно без труда пройти за три дня, но по времени у меня был запас, и я не торопясь доехал до порта и встал на паркинге погрузки. На билете было указано явиться за четыре часа до отправления парома. Отправление в 23:00, а я прибыл около 14:00. Парковка была заполнена на треть. Старые европейские машины, которые не купили румыны и албанцы, ехали умирать в Африку. Окно регистрации ещё не работало, но все марокканцы, разбившись на небольшие группки, активно что-то обсуждали.

Шесть лет назад я купил высокий кунг на Mitsubishi L200. Помню, многие тогда выражали своё недоумение по поводу перспектив езды с таким высоким кунгом. Мол, парусность и всё такое. Всех этих специалистов по парусности я бы отправил на этот паркинг. Практически у каждого автомобиля (легковушка или минибус) на крыше был закреплён груз размером с ещё один автомобиль – все вещи, которые отслужили свой срок в Европе, отправлялись работать в Марокко.

Около 16:00 открылось первое окно, где нужно было зачекиниться, предоставив распечатку билета, паспорт и документы на машину (на которые даже не посмотрели). Получив квиточки на машиноместо и каюту, мне оставалось только слушать шум порта. Это, конечно, отдельная и удивительная жизнь.

И тут на паркинг вкатился огромный немецкий грузовик Mercedes. Мы познакомились – Дитер с женой Уте и собакой отправлялись в семимесячное путешествие до Тимбукту (в день планировали проезжать не более пятидесяти километров). В Африке были уже четыре раза, каждый раз минимум по полгода. За разговорами и чаем пролетел ещё час, и на паркинг приехали мои немецкие знакомые Рене и Сюзан на бундесверовском Volkswagen LT45. Вместе мы проведём всего несколько дней. Я уеду кружить по стране, а они останутся покорять пустыню, встанут где-то лагерем и будут эндурить. К слову, о моих немцах. Познакомились мы на границе с Монголией в 2011 году, после чего неоднократно пересекались. Очень позитивные и отзывчивые ребята. Разве что чуть более практичные, чем мы, с полным отсутствием понятий «авось» и «там посмотрим».

В 18:00 подошёл паром. В 19:00 открылось окно паспортного контроля, в которое необходимо отдать паспорт и заполненную миграционную карту. После часовой толкотни в очереди мне поставили итальянский штамп с корабликом.

Погрузка начинается около 20:00. Паркинг полупустой, но все участники процесса считают, что они последние и им не хватит места внутри. Толчея и суета! Спокойно дожидаюсь своей очереди, и вот она, ещё одна точка невозврата – я на пароме. Он огромный! Две палубы для легковушек, большая палуба для внедорожников и минибусов и отдельная – для грузовиков. Три жилых этажа. Не очень новый, но и не развалина. Каюта чистая, туалетная комната опрятная, вытяжка работает. На пароме я не впервые, поэтому заранее заготовил сумку с продуктами на двое суток, и моё меню отличается от немецкого. Так что они удивляли меня, а я – их. Практически всё время я спал. То ли накопил усталость, то ли убаюкивало море, но остановку в Барселоне я даже не заметил.

Время на пароме тянется долго. Обязательно заранее запаситесь хорошей книгой, фильмами и питанием. Использование газовых горелок категорически запрещено, но есть-то хочется. По заранее составленному графику мы встречались в каюте у немцев, готовили, общались. Аккуратно, в ванне с включённой холодной водой, работала горелочка. Завтрак, обед, ужин. Так что в рестораны и бары на пароме я не ходил и цен не видел. Был там ещё всегда закрытый сувенирный магазин… Ветер на море очень сильный, особенно на Гибралтаре. Зато паром всё время идёт недалеко от берега и есть на что посмотреть. На второй день движения объявили по громкой связи, чтобы все шли в ресторан оформлять документы. Марокканский пограничник, опрятно одетый и предельно вежливый, взял паспорт, поставил туда марокканский штамп, внёс меня в компьютер и удивился, что я из России. При этом европейских туристов полно, ведь Марокко – ворота во всю Африку, что потом и подтвердили бесконечные встречи на континенте.

Почему-то разволновался на выезде с парома. Ночь, тепло, колёса машины касаются африканской земли. Непередаваемые ощущения! Около сорока минут простояли в очереди на КПП, заполнили декларацию на ввоз автомобиля (на обратном пути её забрали). Никто даже на номера не посмотрел, не то что на таблички с VIN-номером. И никто не смотрел, чем набита моя машина (пользуясь случаем, хочу передать огромный привет работникам белорусской таможни). Диалог с марокканским пограничником был кратким:

– Турист?

– Да.

– Откуда?

– Из России.

– Ого! Добро пожаловать!

Сразу после КПП меняем деньги (один доллар или евро – около десяти дирхамов) и вместе с нашими немцами уходим в ночь.

ЕЩЁ О ПЕРЕПРАВЕ Вы спросите, почему я выбрал паром? Как я уже говорил, от Москвы до Генуи три тысячи километров дороги. Дальше, от Генуи до Гибралтара, по суше – две. И по воде тоже две. Я откровенно не понимаю желания людей ехать до Гибралтара ещё двое суток, заправляться дорогим топливом, крутить одометр, уставать, платить за ночёвку в отеле и «быструю» переправу, когда всё это можно сделать удобнее и проще. Купить билет на паром, поставить машину в трюм и двое суток лежать. Ни тебе заправок, ни платных дорог…. По времени то же самое, но дешевле. Поэтому я за паром!

ПРИВЕТ, МАРОККО!

Выезжаем на трассу. Платные дороги в Марокко есть, они хорошего качества и все обозначены как в навигационных картах, так и на дорожных знаках. Мы идём на юг. Ночь в Марокко встаёт непроглядной стеной. Фары выхватывают какие-то строения, людей, ослов, разбитую технику… Ориентируясь по карте в планшете, сворачиваем на второстепенную дорогу, потом немного по грунтовой, забираем вверх, находим каменистую площадку с высокой жёсткой травой-кустарником и решаем здесь заночевать… Вдалеке надрываются собаки, горят огоньки каких-то строений…. Сон приходит мгновенно.

Утром мы проснулись от разговоров на непонятном языке, совсем непонятном. Человек пятьдесят проходят мимо палатки, но никто не останавливается. Видимо, народ из верхней деревни шагает на заработки вниз. Кто-то чего-то тащит, ведут ослов, несут кур, привязанных к палкам, какие-то тюки, свёртки, канистры… И все улыбаются, здороваются, машут. Неожиданно! Завтракаем в жилой будке у немцев, спускаемся с горы на трассу и держим направление на Мекнес.

Редкие женщины не слишком радуются фотообъективу, поэтому,

если вы хотите много портретов, берите с собой телевик

Первая заправка стоила 10 дирхамов за 1 литр дизеля (кстати, за пару недель поездки он подешевел до 8,6 дирхама). Не дымит, не трясёт, но на всех бензоколонках заправщики настойчиво рекомендуют присадку Total. Я, правда, ни разу ей так и не воспользовался, хотя и инспекцию ТНВД пока тоже не проводил. Понятие «касса» на марокканских заправках отсутствует в принципе. Заправщик, одетый иногда вполне прилично, иногда грязный, как бомж, пересчитывает деньги, даёт сдачу и, приложив ваши купюры к толстой пачке, убирает их во внутренний карман куртки. Сценарий на всех заправках одинаковый. Ни чеков, ни отчётности. Только на платных трассах заправки устроены по европейским стандартам, с туалетами, кафе и магазином.

Бундесверовский грузовичок жрёт почти 30 литров дизеля на 100 км, и на одну мою заправку приходится три его. Мотоциклы, закреплённые на корме грузовичка, дают продольную раскачку, которая усугубляется состоянием марокканских дорог и не даёт разгоняться более 80 км/ч. Но в этом есть огромный плюс: мы много останавливаемся, фотографируем, перекусываем в кафе. Ведь цель немцев – добраться до Сахары, расчехлить эндурики и вжарить по пустыне. В общем, мы не спешим. Такой стиль путешествия мне очень подходит. Участвовать в трипах «нам-надо-ехать» и «в-день-минимум-1000-км» желания нет. Около двухсот километров в день дают положительный эффект восприятия страны. Тут можно что-то рассмотреть, тут попробовать, а не щёлкать на ходу затвором фотоаппарата и приговаривать «дома посмотрим». В конце концов, если не успею посмотреть всё за один раз – приеду ещё.

В Марокко только платные дороги обладают определённой прямолинейностью, остальные же петляют, кружат и огибают горные рельефы. Только южнее они немного распрямляются, но всё равно требуют постоянного внимания и работы рулём. Придорожная торговля развита великолепно. Палаточки, павильоны, развалы присутствуют на протяжении всего маршрута. Фрукты, овощи, тряпки, посуда, сувениры, минералы и прочее. Если вы вдруг чего-то захотите, то, вероятнее всего, сможете это купить за ближайшие 30–50 километров пути. В первый же день мы начали заряжаться витаминами: гранаты, яблоки, мандарины… И всё по 30 руб./кг. Этот витаминный удар продолжался на протяжении всей поездки.

ПРО ДЕТЕЙ Однажды я медленно катился по жёсткой каменной грунтовке и вдалеке на пригорке увидел кучку играющих детей. Мой запас конфет позволял нанести им неожиданный визит. Дети что-то громко закричали и побежали всей гурьбой в сторону моей машины, а я поехал им навстречу. Когда расстояние между нами сократилось метров до ста, дети неожиданно остановились. От их группы отделился самый бойкий и уверенно подбежал ко мне. Поравнявшись с открытым окном, он произнёс: «Бонжур». Я улыбнулся. Ребёнок сохранял железное спокойствие, и его лицо не выражало никаких эмоций. Я показал ему конфету, он яростно кивнул. Потом показал горсть и указал на его друзей, он так же яростно кивнул, оставаясь на месте. Я высыпал ему в ладони конфеты и показал фотоаппарат – ребёнок кивнул в третий раз. Я щёлкнул затвором. Он так и остался стоять, без улыбки и эмоций, только в кулаках крепко сжимал полученные подарки. На этот раз, уже на прощанье, кивнул я, и машина медленно тронулась с места. Остальные дети тут же окружили пацана, и он выдал им всем строго по одной конфете.

ГОРОДА

В Мекнес приехали уже на закате. Паркинг около медины (историческая часть города) стоит 20 дирхамов. Пока шли до старого года, встретили приятного марокканца, который на хорошем немецком предложил экскурсионную помощь. Сторговались на 200 дирхамов, хотя сначала он просил 500, но это всё равно дорого – поведут и за 100. Пробежавшись по узким улочкам (это была моя первая медина в Марокко), я сделал некоторые выводы, которые оказались применимы и к остальным городам. Народ живёт небогато, но есть и очень дорогие двери. За каждой дверью скрывается 2-3 этажа комнат с внутренним двориком. На улицах много мужчин и детей. Редкие женщины не слишком радуются фотообъективу, поэтому, если вы хотите много портретов (а их нужно хотеть), берите с собой телевик. Как известно, все экскурсии заканчиваются в сувенирном магазине. В нашем случае это был магазин ковров. Продавец, узнав, что я из России, раз десять просил у меня бутылку водки. Водка, по его словам, наполняет его жизненной силой и при общении с женщинами позволяет чувствовать себя настоящим самцом (диалог проходил на уверенном немецком). Проведя в коврошопе около получаса, я стал обладателем прекрасного сувенирного экземпляра для своего интерьера. Продавец же очень расстроился, что у меня не оказалось водки. Он до конца не мог в это поверить и не хотел меня отпускать, предлагая поменять ещё один ковёр на бутылку. Просил передать всем русским, что «водка – это хорошо» и «привозите обязательно» (на моё недоумение он ответил: «Чуть-чуть можно»). Как я уже говорил, в Марокко огромное количество уличной еды – на любой вкус и недорого. Местные потребляют её тоннами. Очень рекомендую, бояться не нужно. Дальше были Фес с его «приятными» запахами обработки кож, Эссувейра с её рыбными страстями, портовая Касабланка с ярко накрашенными подругами матросов и голубой красавец Шефшауэн, промочивший меня своими ливнями…

ПЕТРОГЛИФЫ

В Марокко есть около восьми мест с древними рисунками на камнях, останцами, урочищами и курганами. Эта тема интересует меня давно (я видел их в Армении, Казахстане, Кыргызстане и Патагонии), даже машина у меня в петроглифах, поэтому проехать мимо марокканских древних рисунков я никак не мог. Самой подходящей по маршруту древней галереей для меня оказался Аит Оуазик – наскальное искусство на реке Драа. Появление здесь петроглифов учёные относят к периоду между 4500 г. до н. э. и 2000 г. до н. э. Когда я обедал тажином в кафе Тазарина, зная, что петроглифы совсем рядом, ко мне подошёл опрятный марокканец лет тридцати пяти и на хорошем английском заговорил на туристические темы: кто, откуда, куда. Потом он показал мне несколько фото на новом смартфоне – а там петроглифы – и предложил проводить туда за 500 дирхамов. Поддерживая разговор, я спросил, далеко ли до них? Он ответил, что на моей машине близко, часа полтора туда-обратно. Сговорились на 200 дирхамов. Угостил его кофе, и поехали. Около семи километров хорошего асфальта сменились двадцатью километрами камней. Мой новый знакомый, Рашид, сказал, что люди на обычных машинах тут почти не ездят. Колея идёт вдоль и по руслу реки Драа, самой реки сейчас нет, но во время дождей эта дорога недоступна – поток воды и камней.

На одной машине соваться в дюны не рекомендуется.

Приключение будет утомительным



Заезжаем на горочку, оставляю машину на огороженной камнями площадке и идём смотреть. На возвышенности стоит стандартный марокканский домик с припаркованным китайским мотоциклом. Смотритель – хороший друг Рашида, получает официальную зарплату от государства, следит, чтобы камни с рисунками не растаскивали. Ведь за последние двадцать лет их количество уменьшилось на 50%. Если люди доезжают сюда на машинах, то почему бы не увезти в свой садик красивый сувенир. Сейчас все камни обтянуты проволокой на уровне щиколотки, но трогать их разрешают.

САХАРА

Через пятьдесят километров после Загоры в городке Тагонит официально заканчивается асфальт. Дорога просто упирается в пустыню, в самую настоящую Сахару. Вот где кипит настоящая офф-роудно-эндурно-атэвэшная жизнь! Здесь каждое здание – или прокат, или сервис внедорожников, мотоциклов, багги, квадриков и даже верблюдов. Кто ни разу не катался на верблюде – может попробовать. Но только один раз, недолго и недалеко, а то придётся спать стоя.

Внедорожные качества моего автомобиля прошли здесь доскональную проверку. В Сахаре невозможно определить твёрдость поверхности на глаз – ну, песок и песок. Тридцать минут идёшь уверенно, выпуская из-под колёс красивые фонтаны, а потом ещё тридцать – копаешь. Хорошо, что партнёрский бундесвер постоянно страховал меня лебёдкой. Впрочем, упражнения со стропой не слишком помогали – зарывались обе машины, поскольку военный грузовик был много тяжелее и сразу же норовил окопаться. В общем, в одну машину соваться в дюны не рекомендуется. Приключение будет утомительным.



На посещение Сахары нужно закладывать минимум три полноценных дня и две ночёвки. Тогда у вас будет ещё и ночная жизнь в пустыне: звёздное небо и доносящаяся из темноты музыка берберов. Если есть возможность, в пустыню нужно брать гида, который проведёт по самым засадным местам и, конечно же, поможет организовать программу пустынного досуга. А также без какой-либо навигации вернёт обратно на асфальт. Как им это удаётся, до сих пор остаётся загадкой. Знать свой лес – это одно: тут ложбинка, там речка, здесь пригорок… А дюны? Они же каждый день новые!

ПРО САХАРУ Сначала я не хотел писать про Сахару. Ну как её опишешь? Скажу только одно: ребята, здесь необходимо побывать. Если вид океана вызывает некоторую тревогу, то пустыня даёт невероятный покой. Мы, лесные жители, никогда не поймём берберов, которые рождаются, живут и умирают в этом бескрайнем безмолвном мире. Вы знаете, что 30% населения Марокко не имеет паспортов? Теперь мне ясно почему. Всю ночь в палатке слышны песни из лагерей берберов. Нарочито рваный и неровный ритм, с пригортанным пением… Он сразу переносит минимум на пятьсот лет назад. И пусть я не попал в песчаную бурю, но атмосферу и величие пустыни ощутил. В общем, если сможете – обязательно съездите!

УЩЕЛЬЯ ТОДРА И ДАДЕС

Альпинистов и походников традиционно манят горы Высокого Атласа. Очень интересный ландшафт и маршруты средней тяжести, которые чем-то напоминают кавказские. Мне на машине удалось совместить прохождение двух ущелий за один день. Конечно, рулёжки было много, но большие колёса и определённый опыт позволяли уверенно штурмовать каменистые горные дорожки. Упирающиеся в небо четырёхсотметровые скалы, узкая дорога и обязательные сувенирные магазины, прилепленные к стенам (по-хорошему ущелье нужно проходить пешком, а проезд машины снимать с квадрокоптера в режиме «фоллоуми»). Задираем головы вверх и видим множество альпинистов-скалолазов. Оказывается, для испанцев и французов ущелье Тодра является основной тренировочной базой перед сложными восхождениями. По ущелью вверх мы набрали 1400 метров. Сразу поменялась растительность и краски стали серо-бурыми… Поиск дороги в берберской деревне Агудаль, стыкующей оба ущелья, серые дома, серые люди, серые дети… Более 3000 м над уровнем моря. Вся деревня бежала за машиной, но такого количества конфет у меня всё равно не было… Преодолев пару речек, я выкатился на самый интересный за всю поездку внедорожный участок. Никого! Лишь ослы, гружённые саксаулом, и их провожатые – замотанные с ног до головы женщины. Надо сказать, что марокканцы не просто так заматывают лица и укрывают тело. На ветру кожа быстро покрывается мелкой дисперсной пылью. Вроде и незаметно, но вечером в душе смывается мамина дачная грядка целиком.

Дальше по слабо наезженной колее, по камням и камушкам я двинул по ущелью Дадес вниз. В Марокко везде камни. Если вы увлекаетесь минералами и всякими окаменелостями, то вам точно сюда. Я, например, приехал со своим отдельным кейсом для камней. Такого огромного выбора и под ногами, и за копейки на лотках вы не найдёте нигде (в специализированных магазинах Москвы цена тех же камней умножена минимум на десять).

И вот, преодолев без понижаек и блокировок каменную дорогу, мы доехали до асфальта, и перед нами открылось ущелье Дадес, которое, в отличие от Тодры, есть во всех путеводителях. Это резкий серпантин, сбегающий на пятьсот метров вниз. Как скажут раллисты, «шпилька за шпилькой». Но сложностей с подъёмом и спуском нет. Самый красивый вид, понятно, наверху. Такие кадры! Утром и вечером картинка меняется кардинально, если, конечно, вы заядлый фотограф и понимаете, о чём я говорю. В этом ущелье проходит ежегодный берберский фестиваль, куда отцы привозят своих повзрослевших дочерей для «продажи замуж»…. На поездку по обоим ущельям от Тингира до Бульман Дадеса нужно закладывать полный день, с очень ранним подъёмом. Езды вроде и немного, но желание постоянно останавливаться и фотографировать сильно замедляет движение.

ПРО НАВИГАЦИЮ Как-то вечером, отправляясь на экскурсию в очередном городе, я предложил немцам поехать на моей машине. Освободил заднее сиденье – и вперёд. Погуляли, поели и сели в машину, чтобы возвратиться обратно, но ни телефонов, ни навигации, даже бумажной карты у нас не оказалось – всё в лагере. Есть только название населённого пункта, у которого расположен кемпинг. Два часа по границе города с расспросами – и все показывают в разные стороны! Пришлось сменить тактику: подъезжали к группе людей и громко говорили название деревни. Возникал маленький спор, но люди приходили к общему решению и руками указывали нам направление… Со смехом и прибаутками уже затемно мы были в лагере. Вывод: выходя из дому, не забывайте ключи, деньги и навигацию!

СТУДИЯ «АТЛАС» В УАРЗАЗАТЕ

Если вы смотрели фильмы «Троя», «Страсти Христовы», «Бен Гур» и «Игры престолов», то вам обязательно нужно посетить это знаковое для всех киноманов место. Потрясающие декорации на открытом воздухе, огромный каменный город… из пластика. Да-да, это те самые стены древнего города, которые на экране выглядят каменными. Это синема, друзья! Мир иллюзий! И поверьте, интересно посмотреть на этот мир изнутри. При студии есть небольшой музей с костюмами. Наряды древних принцесс, чучела трупов, космическая форма рейнджеров и т. п. Павильоны в Уарзазате популярны у киношников из-за своей низкой рабочей стоимости. Много голливудских проектов делается именно в марокканских ангарах. Все актёры и персонал проживают в городе в пятизвёздочных отелях, но это всё равно дешевле, чем снимать в Голливуде. Например, через два дня после нашего отъезда Джеки Чан должен начать делать здесь свой новый фильм. Я очень хотел купить кепку с названием студии, но суетливые марокканцы так и не смогли её продать: то не было человека, отвечающего за продажу кепок, то человека, отвечающего за ключи от шкафа с кепками… В общем, видимо, придётся приехать за кепкой в другой раз.

В этом ущелье проходит ежегодный берберский фестиваль, куда отцы привозят

своих повзрослевших дочерей для «продажи замуж»

АРКИ ЛЕГЗИРЫ

К сожалению, по стечению обстоятельств одна из арок, причём самая красивая, рухнула за неделю до старта нашей экспедиции. Осталось две. Утёсы, гордо охраняющие сушу от моря, длинная набегающая волна, геометрия арок… Здесь нужно просто неспешно погулять босиком. Незамысловатые кафе предлагают приятную еду по приятным ценам. Я считаю, что, находясь в любой стране, нужно есть и пить продукты этой страны, как бы внутренне, на уровне биохимии организма сближаясь с ней. Яркий мятный чай с сахаром и, главное, кофе – вот он, вкус Марокко. За кофе и сладостями на террасе небольшого ресторанчика можно запросто провести часа три. Океан умиротворяет. А как спится в палатке под звуки ласкающих берег волн…

Единственное, что хочется сказать, вернувшись домой:

ребята, Африка совсем близко!

ПРО ЕДУ Основной едой в Марокко, конечно же, является баранина. В самых разных вариантах. Но в придорожных кафе есть два вида блюд – холодное и горячее. Салат и мясо. Если с салатом всё более-менее ясно, то блюдо с мясом называется «тажин». В глиняном сосуде мясо с овощами томится на углях. К нему добавляют картошку, перец, помидоры, лук и даже чернослив. Шикарно! Ел всю поездку и не надоело – вкусно и недорого (от 50 до 70 дирхамов за порцию). А вот кус-кус как-то не впечатлил.



НЕВЕРОЯТНЫЙ МАРРАКЕШ

Я почти ничего не сказал о марокканских городах. Остановлюсь только на одном из них. Марракеш – город-рынок, город-муравейник, город-трафик. Бегущие дети, замершие старики, скрытые хиджабами женщины, сидящие в кафе мужчины, снующие мопеды, ослы, мясные лавки вперемешку с сувенирными… Всё это загнано в узкие улочки и сверху приправлено призывами к молитве! Много раз слышал выражение «В Греции всё есть». Это говорят те, кто не был в Марракеше. Запахи уличных кафе, кожаных изделий, бесконечная керамика и серебряные берберские украшения… Почему-то во всех путеводителях по Марокко написано про обязательную покупку красивых берберских тарелок. Я бы расширил этот список покупкой ковра, кожаных тапок, специй, изделий из латуни… В общем, запланируйте день и деньги на шопинг в Марракеше. А заодно ночь для визитной карточки города – площади Джема Эль Фна. Бесконечные съестные лавки, свежевыжатый сок, музыкальные представления, заклинатели змей с жонглёрами, глотателями шпаг и прочее, прочее, прочее…

В Марокко я провёл целых девятнадцать дней, но так мало видел, так мало понял. Я обязательно должен вернуться! Ну а пока меня ждут ещё пять тысяч километров домой. Опаздывающий на 12 часов паром, пиццерийная Италия, штрудельная Австрия, пивная Чехия, капустная Польша, сгущённомолочная Беларусь и снежная Россия. Но это всего лишь дорога…

ВМЕСТО ЗАВЕРШЕНИЯ

Современный мир до предела сократил расстояния и время. Сидя за партой в своей деревенской школе, я не мог представить, что когда-то за рулём собственного внедорожника доеду до Африки. Марокко невероятно разнообразно! Цвета, вкусы, настроения, звуки… Всё это замысловатыми узорами вплетено в яркий берберский ковёр, который я буду рассматривать долгими холодными вечерами, планируя следующую экспедицию… Единственное, что хочется сказать, вернувшись домой: ребята, Африка совсем близко! И теперь во мне поселился и не даёт покоя какой-то неведомый африканский вирус. Я часто смотрю на карту и не перестаю удивляться: вот Алжир с Тунисом и Мавритания, вот Мали, а вот и знаменитый Сенегал – всё рядом…