Занятие в школе ATV. Восемь простых правил безопасной езды на квадроцикле

Несмотря на старания властей, парк полноприводных мотовездеходов в нашей стране продолжает расти. Конечно, прирост поголовья квадроциклистов сегодня уже не поражает геометрической прогрессией, но внедорожных машин, оснащённых вариаторной трансмиссией, на российских просторах становится больше. И уже вполне можно говорить о формировании особой квадроциклетной субкультуры со своими правилами, ограничениями и самобытным фольклором.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

При этом нельзя забывать, что любой мотовездеход, несмотря на кажущуюся простоту управления, является средством повышенной опасности. И, поверьте, это не просто цитата из руководства пользователя. Каждый год появляются новые ужасные истории о пострадавших и даже погибших любителях активного отдыха, пренебрегших простейшими правилами техники безопасности. Так что же делать, чтобы избежать ненужных проблем во время эксплуатации вашего полноприводного любимца? Ответ прост: получить базовые знания об органах управления ATV, правильно экипироваться и помнить об опасностях, подстерегающих вас за рулём.

ГАРДЕРОБ

Прежде всего, необходимо всегда использовать полный комплект специальной защитной экипировки. Как бы банально это ни звучало, но, единожды потратившись на правильную «спецодежду», в будущем вы убережёте себя от общения с людьми в белах халатах, которое, скорее всего, обойдётся вам гораздо дороже.

Главным элементом гардероба должен стать надёжный и сертифицированный шлем! Существует несколько основных типов, но дело не в классификации, а в том, что шлем должен быть одет и застёгнут на голове каждого члена вашего квадроэкипажа. Без вариантов!

Старайтесь не залить двигатель и вариатор мотовездехода водой

Поворачивая, смещайте корпус и вес своего тела внутрь поворота.

При этом внешняя нога должна давить на подножку квадроцикла!

Во-вторых, озаботьтесь приобретением специальных наколенников и защиты торса. Сейчас их можно подобрать на любой вкус и толщину кошелька. А завершит облик уважающего себя квадроциклиста специальный костюм и правильно подобранная обувь, которые уберегут от превратностей погоды.

Кстати о самоуважении. Не стоит забывать, что для законного управления мотовездеходом у вас должно быть удостоверение тракториста-машиниста категории А1, которое подтверждает право на управление машинами самоходного типа (если в паспорте транспортного средства указано «снегоболотоход» или «мотовездеход»). Или права с открытой категорией В1, выданные Госавтоинспекцией на право управления трициклами и квадроциклами объёмом двигателя более 50 см3 и снаряжённой массой менее 550 кг, если документы на мотовездеход подтверждают именно этот статус транспортного средства.

Всегда держите ноги на подножках квадроцикла

КАК ИМ УПРАВЛЯТЬ?

Большинство современных мотовездеходов оборудованы вариаторной трансмиссией, которая и помогает быстрому освоению этого транспорта. Как правило, большая часть квадроциклов имеет сходную конструкцию. На руле мотоциклетного типа расположены основные органы управления. Справа установлен курок газа, нажав на который вы открываете дроссельную заслонку – прибавляете газ. Там же, как правило, находится пульт управления режимами полноприводной трансмиссии, при помощи которого вы можете подключить либо полный, либо задний привод.

Слева на руле – рычаг переднего либо комбинированного тормоза, кнопка запуска двигателя и пульт, управляющий режимами светотехники и звукового сигнала. Ниже на корпусе квадроцикла расположен селектор трансмиссии, позволяющий выбрать необходимый режим движения. Положения селектора обычно имеют следующую последовательность: паркинг, задний ход, нейтраль, повышенная передача, пониженная передача. Внизу под правой ногой находится педаль заднего тормоза.

Штурмуя подъёмы круче 30°, переместите свои ноги на заднюю часть

подножек и наклоните тело вперёд, чтобы предотвратить переворот

УРОКИ ОБЖ

Для того чтобы тронуться и поехать, необходимо просто завести машину, снять её со стояночного тормоза (он, как правило, совмещён с ручным тормозом), перевести селектор трансмиссии в режим H или L и нажать на курок большим пальцем правой руки. Всё, вы поехали! Во многом благодаря этой простоте управления и впечатляющей проходимости мотовездеходы и стали популярны среди рыболовов, охотников, путешественников и любителей активного внедорожного отдыха. Но для того, чтобы получать от вождения только положительные эмоции, необходимо соблюдать основные нехитрые правила управления, которые помогут вам избежать травм, поломок и прочих неприятностей.

1

Всегда держите ноги

на подножках квадроцикла.

2

Избегайте резких нажатий на курок газа и соблюдайте скоростной режим.

3

Не забывайте, что квадроцикл – очень тяжёлый и инертный аппарат.

4

Поворачивая, смещайте корпус и вес своего тела внутрь поворота. При этом внешняя нога должна давить на подножку квадроцикла!

5

Штурмуя подъёмы круче 30°, переместите свои ноги на заднюю часть подножек и наклоните тело вперёд, чтобы предотвратить переворот квадроцикла!

6

При спуске с крутых склонов перенесите свой вес на заднюю часть машины и не блокируйте колёса тормозами.

7

Помните: с включённым полным приводом квадроцикл рулится тяжелее, особенно при отсутствии усилителя руля.

8

Преодолевая водные преграды, трезво оценивайте свои силы. Старайтесь не залить двигатель и вариатор мотовездехода водой.



ЛУЧШИЙ ВЫБОР

На мой взгляд, одной из самых надёжных и безопасных учебных «квадропарт» является Yamaha Grizzly. В 2014 году эта легендарная модель, ставшая иконой утилитарного квадромира, получила новую жизнь. Внешних изменений немного – это классика жанра, давно клонированная миллионами китайских копий. Главное отличие современного «гриззлика» от своего прародителя – расширенная на 60 мм колея. Это стало возможным после установки новых рычагов. Замене также подверглись нерегулируемые амортизаторы, которые тоже немного подросли в размерах. Благодаря увеличению колеи увеличилась и устойчивость машины в поворотах, так что родовая болезнь всего медвежьего семейства – склонность к опрокидыванию в поворотах – практически исчезла. Классический одноцилиндровый четырёхтактный двигатель мощностью 49 л. с. серьёзно доработали: изменили форму головки цилиндра, камеры сгорания и поршень. Это позволило поднять степень сжатия с 9,2 до 10,0. А новая форма кулачков распределительного вала дала возможность улучшить реакции двигателя на нажатие курка газа. В итоге топливная экономичность выросла на треть, а мощность и крутящий момент увеличились на 16% и 13% соответственно. Колёса приводятся в движение через вариаторную трансмиссию Ultramatic с функцией торможения двигателем на спуске и системой полного привода On-Command с тремя режимами работы: 2WD, 4WD и 4WD с блокировкой межосевого дифференциала. Грузоподъёмность багажников квадроцикла составляет 130 кг (45 кг для переднего и 85 кг для заднего).

Итак, подытожим: погружаясь в увлекательный мир мотовездеходов, озаботьтесь покупкой правильной защитной экипировки, соблюдайте правила управления квадроциклом и техники безопасности и, конечно же, выберите максимально надёжного полноприводного партнёра для вашего активного увлечения.