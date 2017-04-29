Заборы как символ времени

С каждым годом на просторах нашей необъятной страны остаётся всё меньше лесов, полей и рек, которые не огорожены забором

Вначале века мой альма-матер, внедорожный клуб «4х4 Тур», проводил многоэтапную линейную гонку «Большой туризм». Катались мы тогда в Щёлковском районе Подмосковья, неподалёку от деревни Огуднево. Места глухие, заболоченные. Красота! Там же лет семь-восемь назад я проводил покатушки и мастер-классы «Клуба 4х4». А теперь не бываю там вовсе. Вы спросите, почему? Всё просто: кататься стало негде, повсюду коттеджные посёлки, заборы и шлагбаумы. Расширяется частный несадово-коммерческий сектор. И так практически по всей области. Излюбленные джиперские локации застраивают или выкупают и тут же огораживают заборами. Поэтому я давно уже выбираю места для внедорожных мероприятий за пределами МО. Но с каждым годом ситуация усугубляется и заборы шагают вглубь страны. Лет десять назад известный автопутешественник Илья Кондрашов написал отчёт о посещении заброшенного урочища под Суздалем. С тех пор маршрут к руинам храма в исчезнувшем селе Веретьево стал для нас традиционным и излюбленным. Вот и на прошлой неделе мы с одноклубниками снова решили прокатиться по веретьевским болотам. Начали готовиться к поездке. Один из участников, живущий во Владимирской области, отправился на разведку и – что бы вы думали? Правильно: забор! А на нём табличка: «Разведение европейского оленя. Проезд запрещён». Каких оленей они там разводят, я не знаю, но попытки договориться о пропуске по телефонам, указанным на табличке, ни к чему не привели. Въезд разрешён только служебному транспорту. Поскольку джиперский транспорт не состоит на оленеводческой службе, нам туда нельзя. Так, вместо того чтобы облагородить памятник истории и культуры, привести в порядок дорогу и возить экскурсии, теперь за деньги будут стрелять по оленям. Оно, конечно, тоже дело, но, может, пора немного сбавить обороты заборостроения и вспомнить о Конституции, согласно которой граждане имеют право свободно перемещаться по собственной стране, не упираясь на каждом шагу в заборы с невнятными табличками.