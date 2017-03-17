Объявлена цена на китайского «убийцу» Land Cruiser Prado

Компания Foton официально раскрыла рублевые цены и технические характеристики своего рамного внедорожника Sauvana, которого производитель считает конкурентом Toyota Prado и Haval H9. Как и предполагалось, дешевым новый «китаец» не будет.

Пресс-служба «Фотон Мотор» официально раскрыла цены и комплектации нового Foton Sauvana, российские продажи которого стартуют уже в марте 2017 года. Цифры соответствуют опубликованным ранее прогнозам — начальная стоимость внедорожника составляет 1 699 900 рублей. Речь идет о версии Base c 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 201 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» Aisin.

Комплектация второго уровня Comfort c 7-местной конфигурацией салона также оснащается 201-сильным мотором и «механикой» и стоит на 40 000 рублей дороже. Версиям Lux и Premium положен форсированный до 217 л.с. двигатель, который сочетается с 6-ступенчатым автоматом производства ZF, по цене 1 836 000 рублей и 1 920 рублей соответственно. Привод — только подключаемый полный типа part-time. Как сообщает «Фотон Мотор», бензиновый мотор соответствует экологическому классу «Евро-5».

Длина внедорожника Foton Sauvana составляет 4830 мм, ширина — 1910 мм, а высота равняется 1840 мм. Заявленный производителем дорожный просвет — 220 мм. Стоит также отметить, что уже к осени 2017 года моторная гамма «Саваны» будет дополнена дизельным двигателем Cummins ISF 2.8 на 177 л.c.

CKD-сборку нового внедорожника наладят на новом заводе «Ставрополь Авто» в Михайловске, куда уже завезли необходимое оборудование. Там же будут выпускаться и пикапы Foton Tunland, уже представленные на нашем рынке. Первая партия этих автомобилей была выпущена в Беларуси.

В 2018 году компания планирует вывести на российский рынок еще две новые модели: минивэн Gratour и миниавтобус Toano.