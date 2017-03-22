Внедорожники УАЗ начали красить новым способом

По словам Костригина, ранее при нанесении 1 литра краски пневматическим пистолетом потери составляли до 70%. При электростатическом способе почти все заряженные частицы краски «прилипают» к поверхности кузова и обеспечивается намного более высокий коэффициент переноса материала — до 90%.

Как напоминает пресс-служба автозавода, проект модернизации окрасочного производства стартовал четыре года назад. Одним из первых шагов стала установка нового оборудования компании Eisenmann, а в 2016 году УАЗ ввел оборудование, позволяющее в одном потоке одновременно девятью расцветками окрашивать весь модельный ряд.