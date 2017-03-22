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Новости 1 комментарий   22 марта 2017    7 294      

Внедорожники УАЗ начали красить новым способом

В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом

На сегодняшний день именно электростатическая окраска является наиболее эффективным методом нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ), который гарантирует высокое качество обработки кузова и, соответственно, работает на повышение коррозионной стойкости автомобиля. Кроме того, внедрение «электростатики» позволяет предприятию ощутимо экономить.

В процессе распыления пневматическим пистолетом краска, попадая в атмосферное давление, атомизируется и распадается на мельчайшие частицы. Когда они долетают до кузова, то ударяются с большой скоростью, и часть отлетает.
Антон Костригин \ технический директор ООО «УАЗ»

По словам Костригина, ранее при нанесении 1 литра краски пневматическим пистолетом потери составляли до 70%. При электростатическом способе почти все заряженные частицы краски «прилипают» к поверхности кузова и обеспечивается намного более высокий коэффициент переноса материала — до 90%.

Как напоминает пресс-служба автозавода, проект модернизации окрасочного производства стартовал четыре года назад. Одним из первых шагов стала установка нового оборудования компании Eisenmann, а в 2016 году УАЗ ввел оборудование, позволяющее в одном потоке одновременно девятью расцветками окрашивать весь модельный ряд.


  • LWF

    Т.е. теоретически они смогут +- в 3 раза уменьшить расход краски, для достижения того же эффекта 🙂

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