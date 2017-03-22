Внедорожники УАЗ начали красить новым способом

В цехе окраски Ульяновского автозавода проведена модернизация окрасочных роботов, которые теперь наносят краску электростатическим методом
На сегодняшний день именно электростатическая окраска является наиболее эффективным методом нанесения лакокрасочных материалов (ЛКМ), который гарантирует высокое качество обработки кузова и, соответственно, работает на повышение коррозионной стойкости автомобиля. Кроме того, внедрение «электростатики» позволяет предприятию ощутимо экономить.
В процессе распыления пневматическим пистолетом краска, попадая в атмосферное давление, атомизируется и распадается на мельчайшие частицы. Когда они долетают до кузова, то ударяются с большой скоростью, и часть отлетает.