Британец бросил на улице разукрашенный Range Rover в знак протеста

Недовольный владелец Range Rover бросил в одном из районов Лондона разукрашенный внедорожник с обвинениями в адрес Land Rover. Свой протест он выразил с помощью краски на кузове и надписей на плакатах в салоне автомобиля.
Снимки машины выложили в Сеть пользователи Instagram. Владелец внедорожника написал красной краской «Не верьте Range Rover» на всем левом боку, при этом оставив «послания» также на другой стороне и капоте.
Кроме того, на плакате за стеклом водительской двери он написал следующее: «Меня обманули. Мне продали этот хлам».
Daily Mail удалось получить комментарий представителя компании Land Rover. По его словам, с автомобилем недовольного клиента все в порядке, проблема заключается лишь в сажевом фильтре, испорченном за время городской эксплуатации. Он отметил, что фирма старается уладить ситуацию.
В начале 2017 года в Магнитогорске дилеру Land Rover подкинули «мертворожденный» Evoque — разукрашенный кроссовер с гневными и оскорбительными надписями. Таким образом владелица решила опротестовать отказ автоцентра бесплатно отремонтировать двигатель — он вышел из строя уже после окончания срока гарантии. По версии дилера, это случилось из-за использования некачественного топлива.
Впоследствии российское представительство фирмы выпустило официальный комментарий о случившемся:
Автомобиль Range Rover Evoque был приобретен госпожой Н. Л. Шагивалиевой 29 июня 2012 года и обслуживался в дилерском центре ООО «Апекс». По достижении пробега 37 000 км на автомобиле произошла поломка двигателя внутреннего сгорания. Гарантия на автомобиль истекла 28 июня 2015 года, в связи с чем бесплатный ремонт с целью устранения данной неисправности был возможен только при обнаружении производственного недостатка автомобиля.
По результатам независимой экспертизы автомобиля, инициированной г-жой Шагивалиевой, в качестве возможной причины поломки указывалось некачественное топливо и было отмечено отсутствие производственного недостатка автомобиля Range Rover Evoque. Тем не менее, в рамках программы лояльности ООО «Ягуар Ленд Ровер» клиенту была предложена скидка 60% от стоимости запасных частей, необходимых для ремонта. Дилерский центр ООО «Апекс» был готов произвести все ремонтные работы бесплатно. Таким образом, клиентке нужно было доплатить 40% от стоимости запасных частей.
Г-жа Шагивалиева отказалась от предложенных условий, заявив, что в случае, если компенсация не будет составлять 100% от стоимости ремонта и запасных частей, она намерена подать заявление в суд и привлечь к данной ситуации внимание СМИ. Получив отказ на 100% компенсацию, г-жа Шагивалиева неоднократно в течение 2016 года размещала на придорожных щитах в г. Магнитогорске объявления, в грубых выражениях дискредитирующие как автомобили Range Rover, так и дилерский центр «Апекс». Дилерский центр обратился по факту размещения таких материалов в Федеральную антимонопольную службу, и в ходе разбирательства лица, разместившие данные объявления, были признаны нарушающими рекламное законодательство, а в отношении г-жи Шагивалиевой продолжается антимонопольное расследование.
Кроме того, 23 июня 2016 года г-жа Шагивалиева направила в ООО «Апекс» требование о расторжении договора купли-продажи, что противоречит закону «О защите прав потребителей», так как в пост-гарантийный период клиент имеет право на выполнение бесплатного ремонта только при наличии доказательства производственного недостатка.
В рамках работы с данным требованием дилерским центром была назначена независимая экспертиза на 7 июля 2016 г. Однако клиент сообщил дилерскому центру о желании провести собственную повторную экспертизу за день до предложенной даты, 6 июля 2016 года. В целях экономии времени дилерским центром было предложено проведение двух экспертиз одновременно, и независимый эксперт со стороны дилерского центра также был приглашен на 6 июля 2016 года.
6 июля 2016 года в 14.00 Н. Л. Шагивалиева доставила автомобиль для проведения осмотра приглашенным ею экспертом, в свою очередь дилер представил своего эксперта М. И. Напольских. Н. Л. Шагивалиева препятствовала осмотру автомобиля экспертом, приглашенным со стороны дилерского центра, и вскоре в дилерский центр прибыл супруг г-жи Шагивалиевой, который в ходе конфликта нанес телесные повреждения М. И. Напольских, получившему в результате перелом костей носа и сотрясение мозга. Представители дилерского центра обратились в полицию, которая в настоящее время проводит расследование.
Несмотря на идущее разбирательство в Федеральной антимонопольной службе, Н. Л. Шагивалиева повторно инициировала появление дискредитирующих объявлений, одновременно подав иск в Ленинский районный суд г. Магнитогорска Челябинской области в адрес ООО «Апекс». Судебное заседание по данному делу назначено на 22 февраля 2017 года.