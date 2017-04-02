Британец бросил на улице разукрашенный Range Rover в знак протеста

Недовольный владелец Range Rover бросил в одном из районов Лондона разукрашенный внедорожник с обвинениями в адрес Land Rover. Свой протест он выразил с помощью краски на кузове и надписей на плакатах в салоне автомобиля.

Снимки машины выложили в Сеть пользователи Instagram. Владелец внедорожника написал красной краской «Не верьте Range Rover» на всем левом боку, при этом оставив «послания» также на другой стороне и капоте.

Кроме того, на плакате за стеклом водительской двери он написал следующее: «Меня обманули. Мне продали этот хлам».

Daily Mail удалось получить комментарий представителя компании Land Rover. По его словам, с автомобилем недовольного клиента все в порядке, проблема заключается лишь в сажевом фильтре, испорченном за время городской эксплуатации. Он отметил, что фирма старается уладить ситуацию.

В начале 2017 года в Магнитогорске дилеру Land Rover подкинули «мертворожденный» Evoque — разукрашенный кроссовер с гневными и оскорбительными надписями. Таким образом владелица решила опротестовать отказ автоцентра бесплатно отремонтировать двигатель — он вышел из строя уже после окончания срока гарантии. По версии дилера, это случилось из-за использования некачественного топлива.

Впоследствии российское представительство фирмы выпустило официальный комментарий о случившемся: