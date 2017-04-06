Lada XRay превратили во внедорожник с лебедкой

Базирующаяся в Санкт-Петербурге компания «Интей Тюнинг» разработала собственную версию хэтчбека Lada XRay, которая отличается от базовой машины внедорожной подготовкой и мощной аудиосистемой. Автомобиль представили на выставке «Мир Автомобиля». Фотографии машины опубликованы в сообществе Lada Rally Cup 2017 во «ВКонтакте».

От обычного «ИксРэя» пятидверка построенная в «Интей Тюнинг» отличается капотом, лебедкой на переднем бампере, внедорожными шинами, увеличенным дорожным просветом, а также багажником на крыше с установленными на нем дополнительными световыми элементами.

Помимо этого, автомобиль выкрасили в те же цвета, что используются на гоночных седанах Lada Vesta, выступающих в серии СМП РСКГ.

Никакой дополнительной информации об аудиосистеме пока нет.

Ателье «Интей Тюнинг» является часть компании «Интей Авто» — официального дилера «АвтоВАЗа». Эта же фирма выступает в качестве организатора раллийного кубка Lad Rally Cup, первый этап которого прошел в Карелии в начале марта.

«АвтоВАЗ» также готовит к производству вседорожную версию XRay. Ожидается, что этот вариант модели будет представлен до конца текущего года. Предполагается также, что хэтчбек получит систему полного привода.