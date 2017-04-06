Chevrolet выпустил «горячую» версию внедорожника Tahoe

Компания Chevrolet выпустила «горячую» модификацию внедорожника Tahoe под названием Rally Sport Truck (RST), которая разгоняется до 100 км/ч за впечатляющие для этой модели 5,7 с. Под капотом этой версии Tahoe, наконец, поселился двигатель 6,2 л V8, который был с самого начала доступен россиянам, но не предлагался в США — там внедорожник продавали с мотором «всего» 5,3 л мощностью 355 л.с.

Впрочем, если у российских «Тахо» этот двигатель развивает 409 л.с.(610 Нм), то в американской версии Tahoe RST его отдача увеличена до 420 л.с. и 624 Нм. Мало того, вместо 6-ступенчатого автомата 6L80 на заряженный внедорожник для США устанавливают усиленную коробку Hydra-Matic 10L80 на 9 ступеней, разработанную совместно с Ford для мощных пикапов и спорткаров.

Помимо мощного двигателя Tahoe RST располагает спортивным выхлопной системой Borla, обеспечивающей сочный звук и прибавку до 10 л.с., а также адаптивной подвеской Magnetic Ride Control. Все детали внешней отделки, которые на стандартной машине были хромированными, в заряженном Tahoe стали черными. Образ довершают крупные 22-дюймовые колеса и ярко-красные шестипоршневые суппорты тормозов Brembo.

Интересно, что специальная версия с мотором 6,2 л предлагается только для Chevrolet Tahoe, тогда как аналогичный Suburban RST с удлиненной колесной базой довольствуется только спортивным выхлопом, улучшенными тормозами и пакетом внешней отделки — под капотом у него почему-то остается 5,3-литровый мотор.