ГИБДД разрешит тюнинговать автомобили

ГИБДД придумала правила легализации изменений в конструкцию автомобиля. Соответствующий документ выложен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В регламенте по согласованию изменений в автомобиль сказано, что само общение водителя с ГИБДД должно занимать не более часа, при этом максимум 15 минут отведено на очередь и еще 20 минут на осмотр транспортного средства. В том случае, если с машиной уже были проведены какие-либо доработки, то снимать их не нужно. Госпошлина за согласование составит 800 рублей.

Если ГИБДД откажет в регистрации тюнинга, то такой автомобиль будет снят с учета. Езда на незарегистрированных машинах наказывается штрафом в 800 рублей, а при повторном нарушении — лишением водительского удостоверения.

Кроме того, новый регламент, как уточняет «Коммерсант», не избавит автовладельцев от сбора множества документов, получение которых обойдется в 10-15 тысяч рублей. Документ регулирует лишь этап общения водителя и инспекторов ГИБДД, которые ранее самостоятельно решали, в каких случаях отказать водителю и какие документы требовать.

В настоящее время требования к конструкции машин прописаны в техрегламенте Таможенного союза, который вступил в силу в 2015 году. Для согласования изменений необходимо пройти несколько этапов, включая обращения в испытательную лабораторию и автосервис за документом о проведенных работах, а также на техосмотр и только потом в ГИБДД на регистрацию.

ГИБДД начала проверятся тюнингованные автомобили с мая прошлого года, когда экс-начальник ведомства Виктор Нилов приказал следить за тем, чтобы на дорогах не появлялись самодельные лимузины и другие транспортные средства, представляющие потенциальную опасность. После этого инспекторы стали штрафовать владельцев доработанных внедорожников и машины с газобаллонным оборудованием. После нескольких акций протеста в ГИБДД заявили о «перегибах на местах», а также пообещали установить четкие правила регистрации доработок.