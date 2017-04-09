Infiniti раскрыла дизайн нового большого внедорожника

Компания Infiniti опубликовала первую фотографию большого концептуального внедорожника под названием QX80 Monograph, который является предвестником серийного QX80 следующего поколения. Публичный дебют автомобиля состоится на моторшоу в Нью-Йорке.

Прототип разработан в дизайн-студии японского производителя в Ацуги, Япония. Внешность машины выполнена в стилистике прототипа QX Sport Inspiration, который дебютировал в апреле 2016 года на моторшоу в Пекине. Как говорят в Infiniti, концепт Monograph показывает «направление для дальнейшего развития в сегменте премиальных кроссоверов».

Вседорожник QX80 следующего поколения лишится восьмицилиндрового двигателя. Его место в линейке займет турбированная «шестерка», которой сейчас комплектуются седан Q50 и купе Q60. Мотор выдает в зависимости от версии 300 или 405 лошадиных сил.

Нынешний Infiniti QX80 предлагается в России только с атмосферным восьмицилиндровым агрегатом 5.6, развивающим 405 сил и 560 Нм крутящего момента. Цены на модель начинаются от 4 миллионов 170 тысяч рублей.