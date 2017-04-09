Российским Mitsubishi Outlander проверят подвеску

Компания Mitsubishi Motors отправит в ремонт на российском рынке 276 вседорожников Outlander, которые были проданы в 2016 году. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Сервисная кампания начата по причине того, что болты крепления продольных рычагов задней подвески могут быть недостаточно надежно затянуты из-за попадания защитной мастики под кронштейны.

На сервисе будет проверен момент затяжки болтов, а также при необходимости удалена лишняя мастика. Все работы проведут бесплатно.

Узнать о том, попадает ли какой-либо Mitsubishi Outlander под действие акции, можно по cписку VIN-номеров.

Обновленный Mitsubishi Outlander вышел на российский рынок в 2015 году, а в январе этого года слегка обновился. Модель предлагается c 2,0- и 2,4-литровыми моторами мощностью 146 и 167 сил, которые работают в паре с вариатором. Также доступна версия GT, у которой появилась 227-сильная «шестерка» и полноприводной трансмиссией S-AWC с электромагнитной муфтой для подключения задней оси и активным межколесным дифференциалом спереди (этого нет у других «Аутлендеров»).

Цены на вседорожник начинются от 1,4 миллиона рублей и доходят до 2,28 миллиона рублей.