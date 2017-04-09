Volkswagen Tiguan в России получил новый двигатель

Продаваемый в России Volkswagen Tiguan теперь можно купить c бензиновым турбомотором 1,4 TSI мощностью 150 л.с. В компании заявляют, что при расходе в загородном цикле (5,6 л/100 км) запас хода при баке объемом 58 литров составит более 1000 км.

Данный мотор доступен в комплектациях Trendline с 6-ступенчатой механической коробкой и полным приводом, Comfortline и Highline с «роботом» и передним или полным приводом 4Motion.

Цена на полноприводную модель с этим мотором и КПП начинается с 1 659 000 рублей.

Новый Tiguan стал на 50 кг легче предшественника, а пространство в салоне и багажном отделении автомобиля увеличилось. Модель оборудуется функциями обогрева лобового стекла, подогрева рулевого колеса, передних и задних сидений. Во всех комплектациях новый Tiguan оборудуется системой контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, системой распознавания усталости водителя и трехзонным климат-контролем. Volkswagen Tiguan уже в базовой комплектации оснащается аудиосистемой Composition Color с 5-дюймовым сенсорным дисплеем и интерфейсом USB, Bluetooth.