Я никогда не ездил на кроссовере, к которому у меня не было бы никаких претензий. Хотя, возможно, это объясняется спецификой моей работы, ведь по долгу службы я просто обязан быть придирчивым и всюду выискивать недостатки. Но недавно в моих руках оказался продукт, выверенный до винтика и действующий, как превосходно настроенный музыкальный инструмент. Говорил же Чехов, что в хорошем автомобиле всё должно быть прекрасно. Так вот в новом VW Tiguan, по сути, всё так и есть: он сочетает в себе современный сбалансированный дизайн и шасси, настроенное для любых видов покрытия. Абсолютно любых! В нём на удивление много достоинств: лёгкость в управлении, комфорт на бездорожье, надёжность трансмиссии, интеллигентность дизеля и превосходная акустика. В общем, надо признать, время на обновление потратили не зря.

Я бы, пожалуй, назвал его одним из лучших компактных кроссоверов на рынке, если бы не цена — два с хвостом миллиона, причём за не самую максимальную комплектацию. Увы, она охладит пыл многих ценителей автомобильного искусства.

НЕ КУРИТЬ

Обычно фотосъёмка кроссоверов происходит примерно так. Пилот делает несколько кругов, стараясь поднять в воздух как можно больше снега, а потом десять минут все ждут, пока муфта подключения полного привода остынет или охладится автоматическая коробка. И так четыре-пять раз подряд, пока не удастся поймать нужный кадр. Из-за остановок на это порой уходит довольно много времени. Но не в этот раз! VW Tiguan носился по полю, как курица без головы, и ни его коробка с двойным сцеплением, ни муфта не дали нам ни малейшего повода перекурить. Крайне надёжная конструкция! Однако ещё большее восхищение вызвала подвеска.

Это совершенно новый уровень комфорта на офф-роуде для небольшого полноприводника. Он глотает кочки и отлично отрабатывает неровности — ни стуков, ни скрежета, ни толчков, ни ударов.

ОТБОЙ

Хотя, пожалуй, у подвески VW Tiguan всё же есть одна проблема, характерная для моделей, в которых стоят амортизаторы без демпфера на ходе отбоя, — резкий стук при полностью выбранной длине штока. В городской черте это особенно заметно при проезде на скорости высоких, сделанных не по ГОСТу «лежачих полицейских». С непривычки хлопок, издаваемый подвеской, может серьёзно напугать. Но, во-первых, преодоление таких препятствий ходом — не самая типичная ситуация, а во-вторых, надо признать, для машин класса VW Tiguan это, скорее, норма. Вот если бы речь шла о люксовом сегменте, то такой отбой можно было бы смело записывать в недостатки. При этом на бездорожье VW Tiguan поражает полноценным комфортом, надёжностью DSG и муфты полного привода. Для такого малыша, пожалуй, даже слишком хорошо.

НАСТОЛЬКО ХОРОШ?

Впрочем, превосходен он и на асфальте. В городе у него масса преимуществ перед большим внедорожником или кроссовером. В нём ничего не мешает наслаждаться ездой.

У Tiguan лёгкий, но при этом чёткий руль. Его подвеске всё равно, что под колёсами, — она всегда работает так, как нужно. Он не досаждает ни посторонними шумами, ни вибрациями. И, хотя, напомню, под капотом дизель, работает он исключительно интеллигентно.

Так неужели в этом кроссовере не к чему придраться? Неужели он настолько хорош? Ну, как вам сказать…

Для выбора одного из четырёх режимов трансмиссии селектор надо вращать.

А кнопка по центру меняет настройки коробки между «Спортом»,

«Стандартом» и «Комфортом»

Система обзора с качественным изображением

в двух проекциях и динамическими линиями



МОЗГИ



С самого начала меня смутили электронные режимы движения. Хотя я снова не могу назвать это исключительной проблемой VW Tiguan — любой другой кроссовер, к сожалению, обладает тем же недостатком. Когда водителю предлагается на выбор несколько опций, ни одна из которых в реальности не помогает, его сознание перестаёт адекватно воспринимать их значение. К примеру, когда мы заехали в глубокий снег, стало очевидно, что спасти нас может только мощная тяга на колёсах. Добиться этого простым перещёлкиванием «шайбы» на центральном приливе я не смог. И только после нескольких неудачных попыток, скомбинировав режим «спорт» в коробке с опцией «офф-роуд» в электронной системе, мы наконец поехали без опасения работать лопатой каждые десять метров. В связи с этим хочется обратиться к производителю с просьбой: сделайте одну кнопку — «отжиг» — и не заставляйте водителя колдовать, перебирая десятки сочетаний клавиш. Какие-никакие, а мозги у водителей ещё остались, так дайте же им возможность поучаствовать. Я вовсе не против электроники. Однако если на переключателе написано «снег», то возникает вопрос, какой из сорока четырёх известных видов снежного покрытия имеется в виду? Боюсь, простого ответа на этот вопрос у создателей электронного разума нет. Вот поэтому и не стройте из себя самых умных. Спокойно доводите до совершенства своих электронных помощников, а нам дайте возможность ездить без ошейника, который к тому же ещё и невозможно отключить.

Информацию на дисплей между приборами можно выводить любую —

от технических предупреждений до курсоуказателей навигации

ИСКУПЛЕНИЕ

Поругал для объективности, и хватит. Вернусь к восторгам. Наслаждаться новым Tiguan можно не только на ходу, им можно любоваться на парковке. Эстетика завораживает.

Автор нового дизайна разговаривает со зрителем на инновационном языке, истоки которого нужно искать не в автомобильной культуре, а на рынке гаджетов.

Для небольшого полноприводника — это совершенно

новый уровень комфорта на офф-роуде

Если взглянуть на отделку, то вы не сможете с ходу определить, насколько дорого она выглядит. К ней вообще неприменимы подобные эпитеты. Так же как зачастую бессмысленно сравнивать внешность самого бюджетного и самого дорогого смартфонов. Они могут выглядеть почти одинаково — не это главное. Потребитель гаджетов ценит их внутреннее содержание. Эта концепция только-только начинает проникать на автомобильный рынок, и VW Tiguan является одним из лучших образцов нового подхода. Можно часами смотреть на экстерьер немецкого кроссовера, на его переднюю панель и не найти ничего, что говорило бы о его бюджетности или, напротив, делало заявку на люкс. Видны лишь простые, изящные формы, по которым невозможно определить, сидите вы в дешёвом или дорогом автомобиле. Этот дизайн интерьера никому не раздаёт авансов и при этом никого не унижает, как и силуэт любого современного смартфона. Поэтому я ни слова не скажу о некоторых огрехах в эргономике — они здесь есть, но мне так нравится новое решение интерьера, что любые грехи оно искупает. Правда, я слышал мнение коллег, что интерьер скучен, сер и безнадёжен. Но, думаю, они просто не поспевают за современными трендами и течением времени. Больше того, скорее всего, в их квартирах повсюду лепнина, колонны и тяжёлые хрустальные люстры. Впрочем, согласны они со мной или нет, не так уж важно. Шасси Tiguan в любом случае удовлетворит самый взыскательный вкус, так что удовольствие вы всё равно получите.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ

Кроссовер имеет несущий кузов. Передняя подвеска типа макферсон. Задняя — многорычажная. Руль с электроусилителем. На выбор есть две комплектации: одна с низким спортивным бампером, другая — с внедорожным. Соответственно, угол въезда первого 18,3 градуса, а второго — 25,6. Полный привод подключается многодисковой муфтой Haldex пятого поколения. Автоматическая коробка роботизированная с «мокрым» сцеплением.