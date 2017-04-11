Renault обновил Duster спецсерии Dakar

Компания Renault представляет обновленную ограниченную серию Duster Dakar. Слегка изменившийся кроссовер уже продается у официальных дилеров по цене от 890 990 рублей.

Duster в версии Dakar Edition получил дополнительные уникальные элементы, которые еще ярче подчеркивают принадлежность к лимитированной серии:

— Эксклюзивная обивка для сидений с вышивкой Dakar

— Мультимедийная навигационная система MediaNav с 7-дюймовым дисплеем.

Кроме того, в оснащение входят противотуманные фары и система дистанционного запуска двигателя Renault Start.

Кузов Duster Dakar по-прежнему украшает бейдж лимитированной серии Dakar на передних дверях, специальные стикеры на двери с надписью Dakar, хромированная защитная накладка Dakar на задний бампер, а также защитные расширители колесных арок в сочетании со стильными 16-дюймовыми легкосплавными дисками Black Thema.

Обновленная лимитированная серия Dakar Edition по-прежнему предлагается только для полноприводных Duster в следующих исполнениях: с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.) по цене от 890 990 рублей, бензиновым двигателем 2,0 л (143 л.с.) по цене от 946 990 рублей и турбодизелем 1,5 л (109 л.с.) по цене от 979 990 рублей. Все версии оснащаются 6-ступенчатой коробкой передач со сверхкороткой первой передачей, что позволяет уверенно передвигаться даже в условиях тяжелого бездорожья. Версия с двухлитровым бензиновым двигателем также может оснащаться автоматической трансмиссией с дополнительным контуром охлаждения, которая также адаптирована для поездок в сложных дорожных условиях.

Лимитированная серия Dakar – это совместный проект Renault и Dakar, который призван укрепить позицию Duster в своем сегменте. Ралли-рейды Dakar стали синонимом самых жестких испытаний на надежность и выносливость, а также страсти к приключениям. Сотрудничество с легендарным брендом подчеркивает готовность Renault Duster к любым, даже самым суровым условиям эксплуатации.

Легендарный марафон Dakar проводится с 1978 года и является одним из самых ярких событий мирового автоспорта. Команда Renault выступает в классе внедорожников знаменитого ралли-рейда c 2013 года. В этом году в гонке принимали участие два экипажа на специально подготовленных автомобилях Duster, оснащенными двигателями мощностью 380 л.с.