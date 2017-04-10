Самый быстрый Grand Cherokee: Jeep строил его два года

12 апреля на Нью-Йоркском автосалоне мировую премьеру отпразднует самый быстрый и мощный серийный Jeep в истории марки — Grand Cherokee Trackhawk

Работа над этим автомобилем заняла у американцев почти два года и увенчалась созданием одного из самых мощных и быстрых внедорожников на планете. Причем именно внедорожников, а не кроссоверов, так как, помимо выдающихся динамических характеристик, Jeep Grand Cherokee Trackhawk готов показать себя вдали от асфальта. Кроме того, машина способна транспортировать прицеп массой до 3,3 тонны, что выгодно выделяет его на фоне конкурентов.

Внешне версию Trackhawk можно отличить по новому капоту с вентиляционными «жабрами» и отверстиям под радиаторной решеткой, призванным улучшить охлаждение двигателя. Меры эти отнюдь не лишние, ибо под капотом прописалась 6,2-литровая компрессорная «восьмерка» HEMI, развивающая 717 л.с. (875 Н∙м), c которой на пару трудится доработанная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Также Jeep Grand Cherokee Trackhawk можно опознать по сдвоенным патрубкам выхлопной системы, оригинальным 20-дюймовым легкосплавным дискам, каждый из которых облегчен на 5,5 кг, и логотипу Trackhawk на задней двери. В салоне появились логотипы Trackhawk (в частности, на руле и на спинках сидений).

На покорение «первой сотни» внедорожнику требуется 3,5 с, максимальная скорость составляет 289 км/ч, традиционное американское упражнение по преодолению четверти мили (402 м) занимает 11,6 с, при этом машина разгоняется до 187 км/ч. Как видите, Jeep Grand Cherokee Trackhawk действительно один из быстрейших внедорожников!

При этом машина будет иметь вполне адекватный, учитывая её характеристики, ценник — 85 000 долларов или 4 840 000 рублей. На фоне немецких конкурентов цена более чем привлекательная. Продажи Jeep Grand Cherokee Trackhawk стартуют в США в четвертом квартале этого года. О поставках на другие рынки пока ничего не сообщается.