Nissan сделал гусеничный кроссовер

Официальная премьера автомобиля, получившего название Warrior Project Trail, состоится на предстоящем автосалоне в Нью-Йорке

Компания Nissan представила кроссовер, у которого вместо привычных колес установлены гусеницы. Проект, как сообщила компания, носит разовый характер и будет показан широкой публике уже на этой неделе в рамках автошоу в Нью-Йорке. Необычный автомобиль был построен на базе популярного кроссовера Nissan Rogue.

Вместо штатных дисков на автомобиле установлен комплект гусеничной системы Dominator Tracks. Длина новых «колес» составляет 122 см, высота — 76 см, а ширина — 38 см. Установка такого механизма потребовала доработки подвески и колесных арок автомобиля.

Под капотом Warrior Project Trail 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 170 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с коробкой передач X-Tronic.

Дополнительно автомобиль получил песчаный камуфляж, желтые фары и светодиодные фонари на переднем бампере и крыше. Также на кроссовере установлена лебедка и багажник на крыше.

Представитель Nissan отметил, что новый Rogue Trail Warrior олицетворяет собой новое видение семейных приключений. «Если вы хотите выделиться из толпы на заснеженных склонах или в песчаных дюнах, то этот автомобиль для вас», — отметили компании.

Напомним, что Нью-Йоркский международный автосалон начнет работу 14 апреля и закроет свои двери для посетителей 23 апреля.