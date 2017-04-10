В сеть попали фотографии нового кроссовера Volkswagen

Фотошпионам удалось впервые поймать в объективы камер готовящийся к премьере Volkswagen T-Roc

Фотографии нового кроссовера T-Roc, который удалось заснять во время испытаний полностью без камуфляжа, публикует Autocar. Издание отмечает, что автомобиль, публичная премьера которого запланирована на это лето, станет главным конкурентом Nissan Juke.

Ранее уже сообщалось, что новый компактный кроссовер T-Roc будет построен на платформе MQB-A0, которая также станет базой для целой россыпи новинок концерна Volkswagen. Длина полуторатонного паркетника составит 4179 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1501 мм.

Моторная гамма Volkswagen T-Roc официально неизвестна, но, скорее всего, под капотом пропишутся бензиновые турбомоторы объемом 1,0 (113 л.с.) и 1,5 литра, а также 1,6- и 2,0-литровые дизели. Будет и «заряженный» T-Roc GTI, которому достанется двухлитровый двигатель мощностью 242 л.с.

Производство кроссовера, который должен обзавестись моно- и полноприводными исполнениями, будет налажено на заводах Бразилии и Индии. Стоимость на новый T-Roc будет начинаться, скорее всего, от £19 тыс. или $23 тыc.