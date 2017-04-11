«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку

Вахтовка — это шасси полноприводного грузовика, на которое монтируется утепленный герметичный кузов, предназначенный для перевозки пассажиров. Само понятие появилось под конец 1970‑х, когда возник вахтовый метод работы — бригады жили во временных поселениях, расположенных вдали от основных.

В СССР вахтовки появились от безысходности — в стране просто не было автобусов повышенной проходимости. При этом и тогда, и сейчас подобная техника остаётся сугубо утилитарной — по большому счёту, никто всерьез не пытался работать над дизайном «пассажирских кунгов».

Автобус «Урал-Next КАВЗ 4224-51» должен стать первой действительно красивой «вахтовкой». Как следует из названия, пассажирский кузов разработан и изготовлен Курганским автобусным заводом, который когда-то выпускал знаменитые «кавзики» — автобусы на шасси газовских грузовиков.

Сейчас проходят испытания новинки перед запуском производства. Известно, что такой «Урал» способен перевезти 22-х пассажиров, к услугам которых доступны багажные полки, переговорное устройство «кузов — кабина», видеосистема, дополнительный отопитель и кондиционер.