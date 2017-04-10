Jeep построит удлиненный гибридный вседорожник

В распоряжении сайта Allpar оказались изображения загадочного автомобиля Jeep. Его должны представить в конце апреля на моторшоу в Шанхае.

По предварительной информации, это будет концепт под названием K8, оснащенный гибридной силовой установкой. Не исключено, что прототип построят на модернизированной платформе кроссовера Cherokee. Вероятно, вседорожник получит удлиненную колесную базу и два дополнительных посадочных места.

Сейчас «Джип» уже выпускает в Китае модель Cherokee, поэтому появление удлиненной модификации (такие автомобили пользуются спросом в КНР) вполне вероятно. Кроме того, Китай является вторым по величине рынком сбыта для производителя, стремящегося расширить на нем свое присутствие.

Тем не менее, пока не ясно, планируются ли поставки удлиненного вседорожника в другие страны.