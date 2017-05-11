На первый взгляд, между Nissan и Mercedes-Benz не может быть ничего общего. Но, как выясняется, эти компании довольно давно и плодотворно сотрудничают. В начале 2010 года они даже объявили о равном участии в акционерном капитале друг друга в размере 3,1 %. Немного, но символично. Они также расширили портфель совместных проектов на территории сразу нескольких континентов. Речь идёт о пикапе Mercedes-Benz, построенном по мотивам Nissan Navara, и о производстве двигателей и коробок передач в США, в результате которого альянс Renault-Nissan предоставит трёх- и четырёхцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты Daimler, а последний, в свою очередь, поделится более объёмными и мощными моторами с Infiniti.





ДОЛЖНО БЫТЬ НАОБОРОТ

И вот сегодня перед нами один из самых удачных совместных проектов Nissan и Daimler — Infiniti QX30, изготовленный на базе Mercedes-Benz GLA. По технической части японец ничем не отличается от немца. При этом в дизайне и ездовых повадках разница всё же есть. Но начать я решил с маркетинга и социологии и, чтобы проверить реакцию пользователей на подобный бэйдж-инжиниринг, собрал небольшую фокус-группу. Один из её участников, назовём его мистер Икс, проехал несколько кварталов и с сексистской ухмылкой констатировал: «Девичья игрушка». Второй, пусть будет мистер Игрек, был куда более обстоятельным и, прежде чем куда-то ехать, посидел спереди, сзади, открыл багажник, капот, даже лючок бензобака… Впрочем, его вердикт был не лучше: «Странный агрегат». Вы спросите, зачем я о них упоминаю? Сейчас объясню. Те же люди, «протестировав» ранее Mercedes GLA, напротив, пришли в полный восторг. Не хочу сказать, что Mercedes всегда и заведомо лучше. Вовсе нет. Как раз мне Infiniti нравится больше. Речь идёт лишь о том, что к немецкой марке потенциальные потребители куда более снисходительны, а потому путь японского автомобиля к успеху может оказаться труднее немецкого. К тому же цена начальной комплектации Infiniti выше.



Подушки задних сидений коротковаты. Спинки складываются

не полностью, ровной поверхности не получается

Ручник активируется обычной кнопкой.

Немного непривычно

Отсек пепельницы и прикуривателя расположены в зоне,

труднодоступной для водителя. Хороший стимул бросить курить

НЕ ПРЫГАЕТ, НЕ ПЛЯШЕТ

Дизайн QX30 невольно заставляет вспомнить о Mazda. Подобные заимствования японцев никогда не смущали. Напротив, если вспомнить 1970–1980-е годы, то мы увидим, что это было, скорее, правилом, чем исключением. Да, в общем, и сегодня встречается на каждом шагу. Лично на меня автомобиль произвёл самое приятное впечатление. Я получил двойную порцию положительных эмоций от мягкой комфортной подвески, лёгкого понятного руля, от эстетики салона и материалов его отделки. Даже звук мотора вроде бы всего лишь гражданской двухлитровой, ничем не выдающейся бензиновой четвёрки доставил огромное удовольствие. Вы скажете, просто день был удачный, настроение хорошее? Не думаю. Давайте лучше продолжим дело мистера Икс и мистера Игрек и сравним японца с немцем. Скажите, разве вас не раздражает концепция передка GLA с этими нелепыми дырами в решётке радиатора? Раньше так оформлялись исключительно спортивные версии, и это было оправданно. Причём не только с точки зрения дизайна, но и с практической стороны, ведь мощные версии нуждаются в усиленном охлаждении. Однако когда этот же стиль перекочевал на малолитражки, на которых отрешённые девушки ездят в офис, а мамочки возят детишек в сад, это стало нелепостью — с таким же успехом можно было выполнить дамскую сумочку в виде кобуры для маузера. Но, к сожалению, такие понятия, как элегантность и гармония, почти исчезли из штутгартского лексикона. На этом фоне у QX30 масса преимуществ. Он не выпрыгивает из штанов и не пляшет на бочке с тротилом. Он ровно такой, каким и должен быть городской кроссовер престижной марки.

НА КОГО РАБОТАЕШЬ?

По мне, как раз донорский GLA, в отличие от QX30, мало чем радует водителя. Маленький Mercedes плохо гасит вибрации и удары. Они в нём слишком навязчивы. Я понимаю, что есть немецкая традиция настраивать шасси в так называемом автобан-стиле, когда важны курсовая устойчивость и полный контроль на скоростях выше двухсот. Возможно, в Германии владелец GLA по дороге с работы будет фанатично сжимать руль и упирать красные от напряжения зрачки в приборы, стрелки которых уложены на ограничитель, но в процессе поездки по российским супермаркетам подобные нюансы выглядят сомнительными. Другое дело QX30. Здесь пружины и амортизаторы работают не на автобан, а на человека. В итоге проезжать неровности, как мелкие, так и крупные, гораздо легче. В этой дисциплине QX30 обошёл даже своего старшего брата по модельной линейке QX50. Поэтому, если для вас важен комфорт упругих элементов подвески, вы можете пренебречь полезным объёмом и выбрать кроссовер поменьше, но поприятнее.

ГОЛОВОЙ В ПОТОЛОК

Какие же недостатки заметили в Infiniti и мистер Икс, и мистер Игрек? Во-первых, оба упомянули маленький салон. Да, это правда, автомобиль небольшой (хотя у Mercedes их это не слишком расстроило). Проехав первые двести метров, я два раза стукнулся головой о потолок. Я знаю, что можно опустить сиденье пониже, но на такой пузотёрке, напротив, для улучшения обзора хочется расположиться максимально высоко. Во-вторых, багажник совсем маленький. Не стоит и мечтать запихнуть в него, к примеру, лопату. Кроме того, у него узкий проём, а погрузочная высота слишком большая (боролись за жёсткость кузова). Впрочем, нелепо упрекать маленький автомобиль за то, что он маленький, — ведь он таким и задумывался. Под крышкой капота и в колёсных арках не хватает шумоизоляции. Неплохо было бы добавить и плёнку на стекла: шум от дороги достаточно сильный и для премиальной марки очевидно избыточен. Шайба управления мультимедийной системой расположена максимально неудобно, а на её экране часто происходит вообще нечто загадочное и почему-то всегда навязчиво выводится «навигация», сколько ни нажимай на «радио»…

УДОВОЛЬСТВИЕ ЕСТЬ

У вас может сложиться впечатление, что получить удовольствие от машины, где нет багажника, водитель беспрерывно бьётся головой о потолок, а попытка управлять функциями экрана приводит в бешенство, вам вряд ли удастся. Поверьте, это не так. Как раз с удовольствием здесь всё в полном порядке. Так уж устроен наш несовершенный мир, что практичные, правильные автомобили редко доводят своих владельцев до оргазма. Зато такие экземпляры, как QX30, делают это легко и по несколько раз на дню, а синяки на макушке лишь добавляют задора и веселят пассажиров. Итак, прав ли был мистер Игрек, назвав новинку «странным агрегатом»? Безусловно! А как насчёт мнения мистера Икс, выраженного в определении «девичья игрушка»? Ну, если иметь в виду те игрушки, что продаются в магазинах для укрепления отношений, то я, пожалуй, соглашусь.