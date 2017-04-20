Женевский автосалон 2017

Мир высокой моды давно привык к жертвам: модели помоложе вечно недоедают, следя за объёмом талии и лишним весом, в то время как те, что постарше, тратят целые состояния на косметические процедуры и подтяжки. Организаторы дефиле не спят ночами напролёт, готовясь к премьерному показу, а портные сутками строчат последние швы и наводят лоск…

В автомобильном мире всё примерно так же, и несколько раз в году вся мировая автожизнь концентрируется вокруг подиумов, которые называются международными автосалонами. Пропустить их — всё равно что опоздать на собственный день рожденья. А потому у автожурналистов есть две даты, ради которых они готовы пожертвовать чем угодно. Первая — автосалон в Детройте, приходящийся на первую посленовогоднюю неделю. Вторая — Женевский автосалон, отнимающий у женской половины её законный праздник. Вот и нам снова пришлось пожертвовать мимозами с шампанским и, переместившись на берега Женевского озера, погрузиться в мир ближайшего и отдалённого автомобильного будущего, воплощённого в металле и пластике.

БИЗНЕС ЕСТЬ БИЗНЕС

Честно говоря, женевский Palexpo знавал и более урожайные на проекты и концепты годы. В нынешнем все сконцентрировались на практичных предсерийных и серийных образцах, но и по части полноприводных машин, и особенно кроссоверов, выставка необычайно преуспела.

JEEP COMPASS

Начнём с самой ожидаемой нами премьеры Женевы: концерн FCA показал новый Jeep Compass. Как и в случае с предшественником, дизайнеры Fiat-Chrysler не стали мудрить с персональным стилем и, взяв за основу уже существующие формы, создали маленькую копию Jeep Grand Cherokee. Кроссовер вышел очень симпатичным, а его салон — уютным и современным. Для европейского рынка он будет предлагаться в восьми комбинациях двух бензиновых и двух дизельных двигателей с шестиступенчатой механикой и девятискоростным автоматом. В нашу страну определённо попадут наиболее мощные версии. К ним, на наш взгляд, относятся турбодизель 2.0 MultiJet II (мощность 140 л.с., крутящий момент 350 Нм) и бензиновый мотор MultiAir2 Turbo (170 л.с., 250 Нм). Оба двигателя в качестве трансмиссии используют девятиступенчатый автомат, а дизель при желании — ещё и механику.

Наиболее внедорожный вариант кроссовера представлен версией Trailhawk с клиренсом 229 мм (плюс 25 мм к стандартному Compass), углами въезда и съезда 29,1 и 33,1 градуса соответственно, углом рампы 23,7 градуса и 17-дюймовыми агрессивными шинами.

Дополнительные возможности всем версиям Compass обеспечивают две передовые интеллектуальные сис-

темы полного привода: Jeep Active Drive и Jeep Active Drive Low. У последней итоговое общее передаточное отношение трансмиссии составляет 20. Обе системы позволяют при необходимости направить весь крутящий момент к любому из четырёх колёс. Кроме того, на Compass установлена система Jeep Selec-Terrain с пятью режимами адаптации в зависимости от типа дорожного покрытия («Авто», «Снег», «Песок», «Грязь», а также эксклюзивный режим «Камни» на модели Trailhawk). Они гарантируют максимальную эффективность работы полного привода на любой поверхности и в любых погодных условиях. При этом новинка традиционно для марки Jeep использует систему полного отключения не только заднего редуктора, но и карданного вала, позволяющую ощутимо снизить шум трансмиссии и расход топлива.

Кроссовер богато нашпигован современной электроникой. За жизнь и здоровье пассажиров борются системы активной и пассивной безопасности: предупреждения о возможном столкновении, слежения за выходом из полосы (обе входят в список стандартного оборудования), контроля мёртвых зон и предупреждения при выезде с парковки задним ходом. Также в списке оборудования задняя камера с динамической координатной сеткой, автоматизированная система помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, система курсовой устойчивости ESC, снижающая риск переворачивания, и шесть подушек безопасности. Дополнительную защиту водителю и пассажирам даёт каркас безопасности кузова, более чем на 65 % выполненный из высокопрочной стали.

Первые Jeep Compass, на которых можно будет поездить по трассам столичной Jeep Territory, появятся уже в июне, а в дилерские центры модель поступит в четвёртом квартале 2017-го. К этому времени определятся и точный перечень комплектаций, и цены на них. В Европе, например, машина стоит от 25 до 35 тысяч евро, из чего можно сделать вывод, что у нас кроссовер не завоюет лавры самого бюджетного. Однако, учитывая серьёзную внедорожную подготовку, его уже сейчас можно признать наиболее вездеходным в своём классе.

RANGE ROVER VELAR

Пару новинок представил и Jaguar Land Rover. Прежде всего, это Range Rover Velar, который должен занять нишу между Range Rover Evoque и Range Rover Sport. Знаменитое имя, данное первому прототипу Range Rover, досталось достойному продолжателю. Внедорожник построен на принципах редукционизма, то есть сознательного отказа от ненужных усложнений и приведения сложного к простому. Конкретное материальное воплощение этого лозунга мы оставим на совести создателей новинки, со своей стороны отметив её прекрасный дизайн с простыми чистыми линиями, богато отделанный элегантный салон (для его демонстрации привезли специально разрезанный посадочный макет) и впечатляющие характеристики.

Velar построен на шасси Range Rover с полностью алюминиевым кузовом. Престижность модели подчёркнута длинной колёсной базой (2 874 мм), использованием линейки моторов мощностью от 180 до 380 л.с. и широчайшим выбором систем помощи водителю. Есть даже помощник движения задним ходом с прицепом в стеснённых условиях, умеющий самостоятельно вращать руль и учитывать габариты прицепа. Внимание ко всем выступающим деталям кузова позволило получить рекордный коэффициент лобового сопротивления (0,32).

Центральным элементом дизайна интерьера стала новая мультимедийная система Touch Pro Duo с двумя десятидюймовыми сенсорными экранами высокого разрешения, а количество кнопок сведено к минимуму. Velar оснащён полным спектром внедорожных технологий Land Rover, включая Terrain Response 2 и All-Terrain Progress Control. А по допустимой глубине брода он превосходит всех конкурентов — этот показатель составляет 650 мм (600 мм для автомобиля на пружинах). Дорожный просвет версии с пневмоподвеской — 251 мм. Продажи в России стартуют осенью 2017 года.

JAGUAR I-PACE

Перед создателями концепта I-Pace стояла задача разработать одновременно просторный, спортивный и функциональный SUV. И, поскольку инженеры Jaguar использовали полностью электрическую архитектуру, в которой нет привычного отсека для мотора, им удалось заметно сместить пассажирскую часть вперёд, придав кроссоверу необычный облик. Кроме того, смещение салона вперёд позволило сделать его куда более просторным, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. В результате I-Pace, который по габаритам меньше обычного среднеразмерного SUV, предлагает задним пассажирам пространство, сопоставимое с полноразмерными внедорожниками и представительскими седанами. А для иллюстрации его динамических характеристик мы приведём всего несколько цифр. Два его электромотора (по одному на каждую ось) выдают мощность в 400 л.с. и крутящий момент 700 Нм. Концепт уже появился на улицах Лондона, а его серийное производство начнётся в 2018 году.

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS

Эту модель компании Mitsubishi очень ждут в России, поэтому мы с особым трепетом наблюдали за выступлением президента MMC Осама Масуко. В его глазах мы искали ответ на мучающий всех вопрос: не новый ли это ASX? Господин Масуко заверил, что нет — это совершенно отдельная ветвь развития, хотя и использующая единую с Outlander, а значит и с ASX, платформу. Так или иначе — машина выглядит очень современно, скрывая под симпатичным кузовом знаковые для бренда новации.

Впервые для Mitsubishi на центральной консоли появился джойстик Touchpad, при помощи которого можно управлять всеми бортовыми системами, включая мультимедиа и навигацию. В верхней части панели приборов теперь располагается система Smartphone Link Display Audio (SDA), для управления которой предусмотрен семидюймовый сенсорный дисплей. Ещё одно нововведение — проектор, отображающий на лобовом стекле, в поле зрения водителя, работу всех основных систем и параметры движения.

В моторной линейке новый бензиновый турбомотор 1.5 л и турбодизель 2.2 л, получившийся в результате доработки агрегата 4N14. Первому двигателю в качестве трансмиссии полагается вариатор, второму — восьмиступенчатый автомат. Очень интересна и интегрированная система управления динамикой автомобиля (S-AWC). Она управляет тяговым и тормозным усилиями, в частности за счёт распределения крутящего момента между левыми и правыми колёсами. Система включает в себя электронное управление разворачивающим моментом (AYC), действующее за счёт активации соответствующих тормозов, и предусматривает три режима движения: «Авто», «Снег» и «Гравий».

VOLVO XC60

Сегодня каждый третий проданный в мире Volvo — XC60. Новая модель пришла на смену машине первого поколения, которая за девять лет разошлась тиражом почти в миллион экземпляров. Благодаря длинному, как у старшего XC90, капоту, новый XC60 получил стремительный, почти спортивный силуэт, сохранив при этом прежние, хорошо известные «плечики», подчёркнутые задними фонарями. Машина соответствует высочайшим стандартам Volvo по части безопасности и демонстрирует навыки полностью роботизированного автомобиля. Например, система предотвращения наезда на препятствия City Safety с функцией контроля выезда на полосу встречного движения позволяет избежать лобового столкновения, а система BLIS (мониторинг слепых зон) за счёт появления автоматического подруливания уменьшает риск аварий, происходящих при перестроении. А полуавтономное вождение, которое берёт на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с чётко различимой разметкой, доступно для нового XC60 в качестве опции.

Топовая версия нового Volvo XC60 оснащается гибридной силовой установкой T8 Twin Engine мощностью 407 л.с. с разгоном до 100 км/ч за 5,3 секунды. Но этим выбор силовых агрегатов не ограничивается. Есть ещё два дизельных двигателя: D4 мощностью 190 л.с. и D5 с технологией PowerPulse — 235 л.с. и бензиновый двигатель T5, мощность которого составляет 254 л.с. Особняком стоит оснащённый турбо- и механическим нагнетателем бензиновый T6, чья отдача достигает 320 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Все моторы знакомы нам по модели ХС90 и более лёгкому и компактному ХС60 вполне подойдут.

SUBARU XV

Стоящий на стенде Subaru светло-оранжевый XV вызвал массу споров на тему: «Что это — совершенно новый кроссовер или плод хитроумного рестайлинга?» Однако сомнения полностью развеял инженерный персонал компании: это новая модель, использующая удачный облик предшественника. Машина построена в соответствии с концепцией DYNAMIC X SOLID, на новой платформе, призванной повысить уровень комфорта, безопасности и манёвренности. Платформа позволила увеличить жёсткость кузова и шасси более чем на 70 % (а на некоторые элементы даже до 100 %, по сравнению с предыдущим поколением), добиться значительных изменений в подвеске и более низкого центра тяжести. Кроссовер использует на 80 % обновлённый двухлитровый горизонтально-оппозитный двигатель с непосредственным впрыском топлива и систему симметричного полного привода. Кроме того, на XV появилась и система помощи при движении по бездорожью X-Mode.

Визуально заметен большой дорожный просвет (220 мм), который позволяет отчасти нивелировать влияние большого переднего свеса и придаёт XV больше вездеходных свойств. Инновационная система безопасности EyeSight включает функции адаптивного круиз-контроля, автоматического торможения для предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из полосы движения и приближения к разметке, а система High Beam Assist, используя монокулярную камеру, встроенную в зеркало заднего вида, обнаруживает приближающиеся транспортные средства и автоматически меняет дальний свет фар на ближний и наоборот, в зависимости от обстановки.

ЯРМАРКА РЕСТАЙЛИНГА

Помимо громких премьер, Женева 2017 запомнилась и целым рядом рестайлинговых кроссоверов. Среди них — европейские версии Mazda CX3 и CX5, обновлённый Nissan Qashqai, новое поколение европейского Renault Captur, подретушированный Mercedes-Benz GLA и уже проанонсированный нами Volkswagen All-Space.

КОНЦЕПТЫ

Но Женева не была бы Женевой, если бы не показала концептуальные векторы, как в области дизайна, так и по части техники. Пусть их было меньше, чем обычно, зато они поражали масштабом и смелостью.

В мире пикапов прибыло. Некоторые уже вот-вот встанут на конвейер, другие пока пребывают в виде задумок. Кто бы мог подумать, но своё слово сказал Mercedes-Benz, выкатив ослепительный Concept X-Class. Машина очень стильная, с ярко выраженными фамильными чертами, внешне очень напоминающая модель GLS.

Другой новичок-грузовичок — Renault Alaskan — уже почти в производстве. И это не мудрено: перелицованный Nissan Navara хоть и несёт теперь на своём носу громадную эмблему-ромб, по сути, давно проработанный и вполне удачный проект.

Третьего представителя открыто-кузовных к пикапам отнести трудно даже формально, хотя борта и прикрывающий их тент у него есть. Это роскошный Mercedes-Maybach G650, построенный на длиннобазном шасси и являющий собой, наверно, вершину того, что можно сотворить из кузова старого и усталого «геленда».

Кстати, словно сговорившись, все представители рода пикапов поставили на стенды машины белого цвета.

Очень порадовал свежими формами и утончённым подходом к деталям концептуальный Citroen C-Aircross. А SsangYong удивил крупным и очень смелым концептом — XAV, на всякий случай поставив рядом весьма аккуратно сделанный, но приковывающий взгляд изогнутыми линиями, вполне серийный Korando.

Стенд Audi демонстрировал сверхбыстрый Q8 Sport — гибридный кроссовер с запасом хода в 1 200 км. Кросс-купе разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды, а его максимальная скорость — 275 км/ч. Электрическими стали и Volkswagen Bulli, и компактный Mercedes EQ.

В качестве противовеса всем сверхсовременным разработкам в центре зала гордо возвышался ни на кого не похожий Monteverdi Safari. В мире торжества клонов и электромоторов он выглядел мамонтом среди балерин. Правда, мамонтом весьма элегантным и быстрым. Из-под нахмуренных бровей низко нависающего капота он, словно последний живой представитель уходящей многолитровой эпохи, пахнувшей бензином и натуральными маслами, грустно глядел на своих преемников — микрообъёмных, с перенадутыми моторами, с магниево-кевларовыми кузовами и электромоторчиками в ступицах колёс. В его представлении мир сошёл с ума… Кстати, на женевских улицах полно внедорожников. И, похоже, любовь местных жителей к формату 4х4 будет только нарастать, что не может не радовать.