История превращения УАЗ «Патриот» в болотоход

Пару лет назад в нашем журнале вышел материал о шинах низкого давления компании «Авторос», но об автомобиле, на который они были установлены, тогда рассказывать не стали: проект был ещё слишком сырым. И вот теперь, по прошествии нескольких лет, машину наконец достроили, и её владелец Виктор Свержевский поделился с нами историей этого многолетнего процесса.

Начиналось всё довольно прозаично: мне позвонил знакомый и сказал, что некая компания ищет УАЗ «Патриот» для обкатки своей резины. Компанией оказался известный по производству вездеходов «Шаман», завод «Авторос», а у меня как раз был подходящий стоковый «Патриот» с бензиновым двигателем ЗМЗ-409. Он в это время отдыхал в гараже и ждал дня, когда я его продам, потому что уже купил другой, с дизелем Iveco. После переговоров с «Авторосом» мы решили попробовать установить на него резину M-TRIM (450-45/18), сколько бы ни пришлось резать и поднимать кузов. Как говорится, любой ценой! Все действия проходили на базе «Автороса» в Новозавидово. Через какое-то время колёса удалось установить, да так, что машина спокойно маневрировала, как будто и не было никакого тюнинга. А он к тому моменту был: лифт кузова (100 мм) и проставки под пружины (50 мм), кроме того, пришлось подрезать передние арки. Других изменений в машине пока не было, не считая расширителей колеи в 60 мм. После небольшого заезда на полигоне компании, там, где обкатывают «Шаманы», выяснилось, что «Патриот» довольно сносно едет, но нужна кое-какая доработка. И возникла идея не мелочиться, а сделать из стоковой машины вездеход, но с минимальными финансовыми затратами.

Со временем диски «Авторос» заменили на «Вектор 4х4»,

которые сварили сразу с необходимым вылетом

и возможностью установки бедлоков

На четырёхлистовых рессорах плавности хода было явно

недостаточно и машину трясло на высоких скоростях

Итак, что мы имели в начале: двигатель ЗМЗ-409 (с прошивкой ЭБУ), механическая КПП от «Даймос», раздаточная коробка с понижением 1,9. Главные пары в мостах «спайсер» с передаточным числом 4,11. Сзади — четырёхлистовые рессоры, спереди — пружины «Фобос» +50 с проставками +30. Этих характеристик было явно недостаточно, что и подтверждали наши регулярные тест-драйвы. По асфальту УАЗ вполне мог ехать и 100 км/ч, но зона комфорта заканчивалась в районе 80 км/ч, после чего его начинало заметно потряхивать (что с таким рисунком протектора вовсе не удивительно). Опытным путём мы выяснили, что, если шины слегка перекачать, поездка проходит более комфортно. Однако передаточных отношений в трансмиссии всё равно не хватало, и начались поиски приемлемых вариантов более низких главных пар и кит-комплекта в раздатку. В этот момент появилась мысль сделать автомобиль тестовым для разного рода новинок, как для самого «Патриота», так и для внедорожников вообще. Тогда (как, впрочем, и сейчас) свободных денег не было, поэтому мы стали искать партнёров и спонсоров. И, представьте, они нашлись, за что я до сих пор им искренне благодарен. В первую очередь это компания «УАЗ Трансмишн Партс», которая предоставила отличные главные пары американской фирмы Motive Gear с передаточным числом 5,29. Кроме того, с хорошей скидкой удалось достать кит-комплект раздаточной коробки из Ульяновска от ИП Пьяных с передаточным числом 2,9. Многие советовали брать комплект 3,3, однако у нас и так получилось достаточное понижение за счёт главных пар, а ограничивать скорость передвижения по пересечённой местности не хотелось.

Потом появились усовершенствованный глушитель от НТЦ «АСТ» (финский) и расширители арок. За основу взяли крылья от ГАЗ-3307. Немного работы болгаркой, сваркой и напильником — и машина приобрела брутальный, но вполне симпатичный вид. И после всей этой подготовки проект «Балу» (а назвали мы его именно так) отправился на испытательный трофи-рейд «Полная Чухлома». Правда, пока без вышеупомянутых американских пар — не успели внедрить.

На машине установлены шины низкого давления M-TRIM

от компании «Авторос» размерностью 450 – 45/18

Все впечатления выражались одним коротким словом — «ВАУ!» Средний расход с дорогой и самим мероприятием составил около 17 литров на 100 км. Грунт «Чухломы» оказался как слегка подмёрзшим (были ледяные участки), так и обычным, состоящим из сырой костромской глины. Резина получила оценку «хорошо». Да и сама машина тоже (порой не хватало двигателя на низах, но в будущем этот вопрос решился заменой главной пары). Давление в шинах всегда было стандартным, стравливать не пришлось, так как ни разу нигде не засели. Больше того, в очень сложных местах тактика команды была следующей: «Балу» преодолевал засадное место, а после все использовали его как якорь (ездили мы с нашей командой «УАZzzzZ Патриот»). Передвижение как по дорогам, так и по бездорожью было примерно одинаковым. Слабым местом оказались разве что колёсные проставки, которые в принципе есть зло. Это была единственная поломка при всей жёсткой эксплуатации. В один момент на проставке открутились гайки и срезало шпильку. Хорошо, что мы услышали свист, остановились и опытным путём обнаружили проблему. Диски от «Автороса» без этих металлических шайб (60 мм толщиной) на «Патриот» без потери в управляемости не встают. Да и сама идея составных дисков в нашем случае была не слишком удачной. И вот почему.

Лёд мы долбили, как ледокол, и в какой-то момент потеряли полуось

(она была второй за 20 000 километров),

а передние колёса постоянно разбортировались

В конце декабря 2015-го в процессе реализации глупой затеи по выяснению, чья машина лучше едет, я столкнулся с проблемой дисков. Резина на них при низком давлении (менее 0,5 атм.) на пересечённой местности, особенно в колее, легко разбортируется. Внутреннее распорное кольцо не прижимает корд. Лёд мы долбили, как ледокол, и в какой-то момент потеряли полуось (она была второй за 20 тыс. километров), а передние колёса постоянно разбортировались. Чуть позже, весной 2016-го, я нашёл парней из «Вектора 4х4» и договорился, что они сварят диски с нужным вылетом и уже установленными бэдлоками, чтобы не использовать проставки. Результат превзошёл все ожидания! И хотя диски оказались чуть тяжелее алюминиевых авторосовских, но их вес компенсировался отсутствием проставок, которые весили по два килограмма каждая. А главное — теперь можно было полностью использовать возможности резины. РК занижена, ГП 5,29 и давление резины в 0,15 атм. творят чудеса, что и было выявлено на полигоне НАТИ в Новом Быту. На этих же испытаниях неожиданно обнаружилось, что «Балу» имеет определённую плавучесть. Преодолевая препятствие «Канава», я сначала нырнул, но потом «морда» всплыла. Сам я этого не видел, а только возмущался, почему резина так плохо цепляет дно, — оказывается, мы плыли.

Передаточных отношений в трансмиссии не хватало, и начались

поиски приемлемых вариантов более низких главных

пар и кит-комплекта в раздатку

Что касается главных пар от 5,29, то это оказалось панацеей для патриотовской трансмиссии. Появились гибкость движения и динамика. Стало очень легко передвигаться по трассе. Если раньше на подъёмах я опускался до третьей, а то и до второй передачи, то теперь — пятая с переходом на четвёртую. Вообще, машина получилась интересная! Конечно, есть вещи, которые сейчас я сделал бы по-другому. Во-первых, на проект надо было жертвовать «Ивеку». Во-вторых, с самого начала выбросить авторосовские диски. В-третьих, сразу установить ГП 5,29 — дорого, но оно того стоит. Да, чуть не забыл про бампера. Спереди стоит силовой «РИФ», и он не раз меня выручал, но сегодня я бы поставил усиленный стеклопластиковый. А заодно заказал бы у ребят из Самары и задний. Сразу надо усиливать рулевую рейку и ставить ШОПКи от «Ваксойла». Сейчас на машине стоят +5. Учитывая, что «Соллерс» выпустил блокировку на «спайсер», было бы неплохо установить и их. Думаю, для этой машины этого будет достаточно. Она, конечно, не станет совершенно универсальной, но на слабых грунтах не будет выглядеть беспомощно.

Вы спросите, какое будущее у этого проекта? Да пока никакого. Больше полугода я им почти не занимаюсь: резко увеличилась нагрузка в школе (по профессии я преподаватель), и у меня совсем не остаётся времени на моего «медвежонка». В связи с этим пару недель назад принял решение выставить «Балу» на продажу. Жаль, что интересная машина так мало эксплуатируется, а главное — никто не видит эту красоту.