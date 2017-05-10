Бюджетный тюнинг ВАЗ-2131. Заключительная часть

Оглядываясь на год жизни, целиком потраченный на «Ниву», я вспоминаю о том, что было сделано и что стоило бы сделать иначе… А кое-что, наверное, мы и вовсе делали зря…

НЕ НАДО МНЕ ДЕЛАТЬ КАК ЛУЧШЕ, СДЕЛАЙТЕ КАК ХОРОШО!

Lada 4х4, ВАЗ-21214, равно как и все остальные внедорожники, которые мы исторически называем «Нива», обладают несколькими очевидными достоинствами и не менее очевидными недостатками, большинство из которых раскрывается только в процессе эксплуатации. С некоторых пор главным преимуществом «Нивы» стала цена. Напомню, так было не всегда и, например, в советское время ВАЗ-2121 стоил 9900 рублей, лишь немного уступая по этому показателю «Волге». По сути, это был единственный универсальный внедорожник на рынке. ЛуАЗ был совсем утилитарен, а купить в частное владение УАЗ было архисложно, то есть практически невозможно. В то же время, если вспомнить, что «Жигули», скажем, пятой модели стоили 5300, то становится понятно, почему за «Нивой» не выстраивались очереди. В конце восьмидесятых ВАЗ-2121 даже продавали в рассрочку (как, кстати, и «Москвич»). Попробуй теперь найди «Ниву» того времени в приличном состоянии! А особенно в определении этого приличного состояния — кузов. Это первое, на что я настоятельно рекомендую обратить внимание юноше, задумавшему приобрести вазовский внедорожник. И я имею в виду даже не наличие ржавчины, крепость лонжеронов и прочих силовых элементов, а обязательную и непременную антикоррозийную обработку. Даже если кузов крепок и «рыжей чумы» не видно, поверьте, половина зимы — и она проявится даже у пятилетней машины. Кузов у «Нивы» несущий — то есть каждый элемент, по сути, силовой. Любая коррозия, особенно запущенная, особенно сквозная, плюс вибрация, плюс нагрузки при езде по бездорожью — и дальше только дорогостоящий кузовной ремонт с усилением, проваркой, накладками из алюминия и страшноватого вида «расширителями» колёсных арок. Итак, первый этап — антикоррозийка. Вы спросите, стоит ли заливать машину популярными и разнообразными защитными покрытиями? Да, если есть деньги и первый этап пройден на отлично. Это красиво, практично и хорошо дополняет сохранность кузова, поскольку царапается ЛКП легко и цветёт мгновенно (о подобном опыте с нашей «Нивой» и «Титаном» вы можете прочесть в № 12/2016 нашего журнала).

Стоит чуть передавить газ и поломка неизбежна

КУЗОВ У «НИВЫ» НЕСУЩИЙ — ТО ЕСТЬ КАЖДЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПО СУТИ, СИЛОВОЙ

Второе, что следует сделать, — замена главных пар. Даже если большую часть времени вы проводите на асфальте, в одной из дальних поездок может понадобиться чуть больше тяги. Например, где-нибудь в горах или предгорьях. Давишь газ, давишь ещё — вроде пошла, разгон, удар… кардан пополам, путешествие закончилось. На переднем приводе далеко не уедешь. А если не спеша, аккуратно, то вы, возможно, увидели бы не снимок сломанного кардана, а плато Лаго-Наки. Какие конкретно пары нужны, зависит от обстоятельств: универсальные 4.1, если колёса остаются в пределах 28 дюймов, начиная с 29 и больше — 4.3. Важно помнить, что сложности вызывает не только поиск качественных деталей, но и их установка. Если есть возможность — берите редукторы в сборе. Лучше советские. Они встречаются на разборках и в объявлениях «копейка на запчасти». Ещё лучше дополнить тяговые главные пары тюнинговым китом в раздатку с пониженной 2.95. Вот только подобное понижение потребует от водителя больше думать головой, чем работать педалью, поскольку полуоси и ШРУСы тоже не вечные.

Теперь поможет только дорогостоящий кузовной

ремонт с усилением и проваркой

РАЗГРУЖЕННЫЕ ПОЛУОСИ ВАМ НЕ НУЖНЫ, «НИВА» — НЕ ГРУЗОВИК

Усиление ходовой — часть третья. Разгруженные задние полуоси вам, скорее всего, не нужны. Это прерогатива грузовиков с большой рабочей загрузкой. Найти качественные «усиленные» тоже непросто. Жалуются на всех производителей, но, в принципе, вперёд — нерегулируемые ступицы с герметичными подшипниками «типа Iveco», назад — полуоси, скажем, из Ижевска. Конечно, никто не мешает подтягивать подшипники ступиц раз в 30–40 тысяч километров, однако, покатавшись по бродам, грязным колеям и лужам, мы можем столкнуться с быстрой смертью упомянутых подшипников буквально за пару сотен километров пробега по шоссе. За общим шумом «Нивы», рёвом трансмиссии и воем грязевых шин звук износа можно и не заметить, сразу попав на замену. Нерегулируемые ступицы герметичны, это их главное преимущество. Что касается задних полуосей, то тут вопрос веры, что это поможет. А вот усилить мост стоит непременно. Особенно на длинной «Ниве», большой нагрузке или газовом оборудовании. Иногда мост гнётся при неудачном заезде на бордюр, не говоря уж о внедорожной эксплуатации и экспедиционных условиях, когда нагрузка на машину максимальна. К постоянным проблемам с полуосями и редуктором может привести даже невидимый глазу изгиб. Гипотетически можно проверить мост на сход-развальном стенде, а можно «на просвет», сняв полуоси.

ОПЫТНЫЕ НИВОВОДЫ ГОВОРЯТ, ЧТО «НИВА» ХОРОША В СТОКЕ, А ЛИФТ — ЭТО ЗЛО

Лифт — ещё один популярный повод для баталий. Мнения полярны! Мы сделали лифт 40 мм, удлинили отбойники и никаких негативных последствий не заметили. Да, возможно проставки в 8 см и пружины от Chevrolet Suburban это перебор, но 40 мм — то, что нужно. А какой смысл, спросите вы? Увеличение клиренса в базе. Для длинной машины это критично. Максимальные колёса, которые можно поставить без резки арок, — 215/75 R15, или, как в нашем случае, 215/65 R16. Больше — потребуется резка или лифт, а чаще и то и другое. Резка арок — ещё один камень преткновения для владельцев «Нив». Но тут всё просто: если вы не собираетесь перепродать машину с максимальной прибылью, колёса больше вышеуказанных ставить не собираетесь, то и резка вам не нужна. А вот начиная с 225/75 R16 или 235/75 R15 арки лучше укоротить. При этом важно, чтобы сзади, где панели идут встык, был не просто герметик, а клёпки или сварка с обязательным антикором.

Приходится часто менять подшипники задних полуосей?

Проверьте, не погнут ли мост

Ступицы меняем на нерегулируемые

Весьма полезно поставить защиту днища. Не обязательно «лыжу» от бампера до заднего моста, но моторный отсек, трансмиссию и, если ездите по камням, раздаточную коробку лучше прикрыть. Мы выбрали лёгкий сплав, но сталь будет бюджетнее. Важно обращать внимание, чтобы на защите не скапливалась грязь, которая может существенно ухудшить охлаждение агрегатов летом. Чего я категорически не рекомендую делать, так это обвешивать «Ниву» железом. Силовые бампера, порожки, экспедиционный багажник, лестница, кронштейн для запаски, крепление для канистры, домкрата, лопаты и сенд-траков — вот вам лишних 200 кг на машину. И ещё, даже если вы замените генератор, не стоит злоупотреблять дополнительным светом. Противотуманки, рабочий свет, задний ход — вот и всё. Нужно ли говорить, что предпочтения надо отдавать светодиодным фонарям. Кроме того, рекомендую заменить штатные фары на герметичные, они есть в продаже. И уж точно не стоит баловаться с ксеноном.

ДАЖЕ НА КОРОТКУЮ «НИВУ» МОЖНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО ПОСТАВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Особый интерес вызвала установка газового оборудования. Подробные плюсы и минусы мы перечисляли в материале на эту тему (можно найти на сайте или в бесплатных архивных номерах на App Store или Play Market). Плюсов вышло больше. Полтора года эксплуатации подтверждают наши выводы. Километр пробега выходит почти вдвое дешевле, и установка окупила себя давным-давно. Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если убрать баллон под днище и защитить его сзади фаркопом. После лифта под баллоном почти 350 мм дорожного просвета, и на бездорожье это не мешает. Понятно, что если вы берёте машину для спорта, то лучше этого не делать — в подобной ситуации каждый килограмм на счету.

Главное в покраске — подготовка. Увы, нам не повезло

Разгруженные полуоси «Ниве» не нужны,

а усиленные не помешают



Колёса диаметром больше 29 дюймов

требуют и лифта, и резки арок

ЧИП-ТЮНИНГ ПОЛЕЗЕН, НО ЭТО ВСЕГДА КОМПРОМИСС

Многие владельцы «Нив» сомневаются в необходимости чип-тюнинга и форсировании мотора. Не могу рекомендовать расточку блока до 2.0 литров, но низовой распредвал, соответствующую программу для управления двигателем и выпускной коллектор 4-2-1 вполне одобряю. Карбюраторным машинам, кроме вала и выпускной, непременно надо заняться поиском более тяговитых главных пар. Что касается нашей «Нивы», то меня вполне устроил чип-тюнинг. И пускай машина не полетела, но поползла существенно увереннее. Кстати, к работе над мотором можно приурочить покупку шноркеля, а к установке защит — вывод сапунов агрегатов. Да, и шноркель из сантехизделий никто пока не отменял. Если не хотите резать капот или крыло, купите гофру от «Приоры» и замените штатную трубу, загнув гофру вверх к капоту, — дополнительные сантиметров тридцать глубины брода получите за сто рублей. Если средства позволяют, стоит перенести генератор повыше, заменив его более современным и мощным. Запаску, правда, придётся из-под капота убрать, скажем, на верхний багажник.

Хотел написать про салон, но вовремя остановился… Ограничусь только рекомендацией заменить кресла на иномарочные. Вообще на любые, главное — избавиться от заводских! Поверьте, не пожалеете! Да и вообще, надо признать, «Нива» даёт удивительный простор для творчества, ничем, кроме техрегламента и бюджета, не ограниченный. Главное — не забывать, что лучшее порой враг хорошего!

Даже на короткую «Ниву» можно поставить газ, если

убрать баллон под днище

и защитить его сзади фаркопом