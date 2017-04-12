Представлен обновленный Ford Explorer

В основном за обновление модели стоит благодарить дизайнеров-экстерьерщиков: доработка внешнего вида внедорожника стала основным элементом рестайлинга. Ford Explorer получил новый передний и модернизированный задний бамперы, иную решетку радиатора и некоторые новые хромированные детали оформления кузова. В некоторых комплектациях внедорожник будет оснащаться «четырехствольной» выхлопной системой. Кроме того, модели расширили гамму доступных оттенков (появилось сразу четыре новых цвета) и спектр дизайна колесных дисков.

Расширили «Эксплореру» и набор доступного оборудования. К примеру, в нем появился 4G-модем, который может обеспечивать доступ в интернет по Wi-Fi сразу десяти мобильным устройствам (при том, что посадочных мест во внедорожнике – всего семь). Список опций теперь включает пакет безопасности Safe&Smart, в который вошел ограниченный набор водительских ассистентов. Наконец, Ford выпустил приложение для мобильных устройств, при помощи которого можно дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля.

Техническая начинка внедорожника осталась прежней. В США он оснащается либо 2,4-литровым турбомотором мощностью 284 л.с., либо 3,5-литровым V6 в двух вариантах отдачи – 294 и 370 л.с. Продажи обновленного Ford Explorer на родине начнутся осенью нынешнего года. Не исключено, что через несколько месяцев он появится и в нашей стране. В США самый доступный «Эксплорер» оценен в 31 660 долларов, в России – в 2 749 000 рублей (249-сильный 3,5-литровый мотор, 6-ступенчатый автомат и система полного привода).